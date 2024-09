Včelaři se bojí o úly. Včely ohrožují parazité a cementový med

Nejhorší je situace ve vyšších polohách, v nížinách mají včelaři jarní, luční med a ve vyšších hlavně lesní, medovicový. Melecitóza zasáhla západní část Vysočiny, Plzeňsko a zejména pak v jižních Čechách přišli včelaři o většinu druhé letošní snůšky medu.

„Medomet teď jede naplno. Ale místo medu stáčí cukrovou vodu. Rámečky jsou plné bílé tvrdé hmoty, kterou z nich musím složitě dostat. Přijdu o statisíce, možná miliony korun,“ odhaduje škodu Vladimír z Šumavy, který se včelařstvím živí desítky let s tím, že letos nebude mít ani jednu sklenici medu, pouze spoustu práce navíc.

Podobnou situaci řeší včelař Miroslav Dimo z Karlovarského kraje. „Z druhé snůšky nejde vytočit až polovina medu, což jsme v tomto rozsahu zažili naposledy před více než deseti lety. Kvalitního medu je letos méně a předpokládám, že se to odrazí i na ceně,“ míní podnikatel.

Problémy s cementovým medem mají včelaři na většině území Česka s výjimkou jižní Moravy a Zlínského kraje. O tom mluví také předseda zlínské okresní organizace svazu včelařů Jiří Kalenda. „Na Zlínsku to není tak zasažené, něco bylo na Valašskokloboucku, něco ve Štítné nad Vláří,“ jmenoval.

Vojtěch Purnoch z Výzkumného ústavu včelařského iDNES.cz vysvětlil, jak cementový med vzniká. „Melecitózu způsobují škůdci, kteří žijí na jehličnanech a nasávají do sebe mízu, která v sobě sice má i živiny, ale především cukr, se kterým si neumí poradit. Hmyz ho vyloučí v podobě velice zahuštěné kapičky cukru, která voní mravencům, ale právě i včelám. Takže včely si melecitózu nosí do úlu do svých běžných zásob,“ říká.

Včely si informaci předají a postupně nosí cukru ze stejného místa víc a víc. „Včela ctí barvu, to znamená, že si řekne ‚teď létám jenom na žluté květy‘ a bude létat jen na žluté květy. Když kvete řepka, většina včel je na ni naučená, když kvete akát, většina letí na akát. Na konci sezony ale už nic moc nekvete a tohle je zdroj cukru, takže se včely naučí, že modřín je nejlepší na kapičky melecitózy a létají na něj,“ objasnil Purnoch.

Jako záplavy – nikdo neví, kdy to přijde

S cementovým medem si neumí poradit včelaři, ale ani včely, v zimě pro hmyz znamená zkázu. „Běžný med je úžasný, protože ho včela dokáže zpracovat vlastně beze zbytku. To je hrozně důležité, protože včela v zimě sedí v úlu a nesmí kálet, jelikož by to znamenalo množení bakterií a ven vyletět taky nemůže, protože stačí třicet sekund a umrzla by. Melecitózní med je pro včely nevhodný, zatěžuje jim trávicí trakt a proto ho během zimy nemohou jíst,“ upozornil Purnoch.

Cementový med nelze předvídat. „Neznám nikoho, kdo by dokázal přesně odhadovat, kdy mají včelaři s cementovým medem počítat. Je to trochu jako se záplavami, prostě to jednou za pár let přijde,“ míní vědec.

Včelaři se snaží i tvrdý med nějak zužitkovat. „Snažíme se být hospodární, je několik způsobů, jak s melecitózním medem naložit. Jednou z možností je namáčet plásty na několik hodin do vody, vracet je včelám k přepracování a zkoušet med odtáčet. Ale je to výrazně fyzicky i časově náročné. Někteří včelaři z toho zkouší pálit medovinu, ale většina říká, že smrdí, jelikož jsou v ní vymáchané i například košilky od larev a další odpad,“ radí tajemník Českého svazu včelařů František Krejčí.

„Existují také různé separátory, plásty lze vyřezat, tedy ale zničit a melecitózní med roztavit a získat alespoň něco. Je to ale med pekárenské kvality, protože je tepelně poničený. Poslední možností je cementový med uchovat přes zimu někde ve skladu, aby nenačichl a nedostali se k němu škůdci. Na jaře může med vrátit do úlu a včely si s ním poradí,“ doplnil Krejčí.

Včelaři by si podle něj měli teď dát pozor hlavně na parazity. „Varroáza nastoupila letos o nějakých dvacet dní dříve, než je běžné. Jde o roztoče, který cizopasí už na plodu včely a saje její hemolymfu. Včela je pak unavená, vysátá, často má třeba deformovaná křídla a včelstva se rozpadají,“ varuje.

Včelaři z ničení včelstev mylně osočují vosy. „Přijdou ke včelstvu a není tam jediná včela, nebo jen hrstička včel a spousta vos a včelaři si stěžují, že jim vosy zničily včelstvo, to je úplná hloupost. Vosy ho už jen přijdou navštívit a vyloupit po tom, co chybí strážkyně, co se včelstvo zhroutilo. Včely postižené varroázou jsou slabé a odlétají z úlu zemřít ven, aby ho nezatěžovaly, včelař večer přijde k úlu plnému zásob nebo plástů, ale bez včel a myslí si, že mu včely někdo ukradl. Jde ale o neošetřenou varroázu,“ upozornil Krejčí.

Dřívější nástup varroázy ohrozí množství včel. „Není třeba se bát, že nebude med. Ale sníží se počet včelstev v krajině, někteří včelaři budou bez včel. Příští rok, nebo možná už letos, bude proto více kupců oddělků, tedy malých včelstev s mladou matkou, dělnicemi, včelím plodem a zásobami,“ předpověděl Krejčí.