Při rodičovské na vážnou hudbu? Na koncertech Filharmoniště děti nevadí

„S Helenou pocházíme z divadelního prostředí, známe se už od gymnázia. Na mateřské nám oběma scházela nejen vážná hudba, ale i kultura. Chtěly jsme spolu vymyslet nějaký projekt, a absence kvalitní kultury nakonec rozhodla, že to bude právě hudba. Inspirovala mě i kamarádka, která bydlela v Německu, kde už se podobné akce konaly. Náš první koncert byl jako narozeninová oslava. Pořádaly jsme ho, ale moc jsme nevěděly, kdo všechno přijde,“ vzpomíná Kofroňová na rok 2018, kdy se Filharmoniště zrodilo.

První akce ovšem vyšla nad očekávání. Koncert kvarteta Gaudioso se celý vyprodal. Po vynucené covidové pauze už se z Filharmoniště stal plně fungující projekt, který je v první řadě adresovaný hlavně maminkám a tatínkům na rodičovské dovolené.

„Jako mámy nás štvalo, že musíme své děti pořád někde odkládat. Chceme být s nimi, ale toužíme dělat i jiné věci, než chodit na hřiště a dětská představení,“ doplňuje Bartošová. Primárně je proto koncert pro dospělé, čemuž odpovídají i špičkoví hudebníci, kteří na akcích vystupují. Ale děti jsou vítané. A jak zakladatelky projektu doplňují: Nikdo neočekává, že budou celou dobu sedět.

„Vystavování se krásné hudbě nemůže škodit nikdy. Děti se navíc potkají i se svými vrstevníky, mohou tančit a objevit jiný svět. A hlavně chvíli stráví čas s rodičem v jeho světě. Ani mámy totiž nechtějí pořád dokola poslouchat Pásla ovečky,“ dodává Kofroňová.

Koncerty Filharmoniště jsou pro všechny děti, starší než osmileté už ale moc nechodí. Naopak není výjimkou, že se na koncertě objeví i miminka stará jen několik týdnů. „Líbí se nám, že hodně chodí i babičky a dědové s vnoučaty. Rodiče tak mají chvíli pro sebe a prarodiče stráví čas s vnoučetem u hudby, na niž se většinou chodí až večer, což už je pro starší lidi moc pozdě,“ shodují se zakladatelky Filharmoniště.

Koncert není hřiště

Ale pozor. I na koncertě, kam smí děti, platí pravidla. „Musíme dávat pozor na hudebníky a jejich nástroje. Děti by také určitě neměly moc rušit. Samozřejmě, že chvíli to nevadí. A nevadí ani živější děti, když si je maminka ohlídá. Ale koncert není hřiště, kde by se mohlo cokoliv,“ vysvětluje Kofroňová. I proto s sebou zakladatelky projektu doporučují deku, svačinu pro děti a tiché hračky. Aby čas strávený na koncertě byl pro všechny příjemný, komfortní a bavil i děti.

Základ koncertů je ve vážné hudbě, pro oživení ale Filharmoniště přidává i swing, flamengo či muzikálové hity. „K jednomu vystoupení jsme měli i akrobatku na šále ve spolupráci s divadlem BRAVO! Jindy nechyběla ani baletka,“ vyjmenovává Bartošová široký záběr Filharmoniště.

Hudebníky vybíráme podle toho, na co bychom samy chtěly jít. A někteří nás oslovují sami od sebe. Často také využíváme hudebníky na volné noze, kteří mají povinnosti až večer, nebo maminky na mateřské, které mají dopoledne čas,“ vysvětlují Kofroňová s Bartošovou, které pro své akce hledají i zajímavé prostory.

Ani jedna ze zakladatelek ovšem svou kariéru nezačínala podnikáním či pořádáním kulturních akcí. „Na Filharmoništi jsme všechno objevily a hrozně moc jsme se toho naučily. Moc mě baví podpora ženského podnikání, které se dostalo i nám. Teď bychom se rády dostaly mimo Prahu, takže hledáme nové prostory,“ uzavírá Kofroňová.