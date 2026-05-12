Stíhaný šéf Hospodářské komory je venku z vazby. Šlo o extrémní opatření, tvrdí žalobce

Podnikatel Michal Štefl patří k sedmi obviněným lidem v případu údajného zneužívání dotací na stavbu SmartParku u brněnského výstaviště. Městský soud v Brně ho do vazby poslal 10. dubna.
Evropský pověřený žalobce Radek Mezlík původně navrhoval vazbu pro tři obviněné. Devětašedesátiletý Štefl byl jediný, u kterého soud tento krok posvětil. Vyšetřovatelé se obávali, že by na svobodě mohl ovlivňovat svědky. Tento důvod už ale pominul.
„Policejní orgán již provedl množství úkonů, u kterých byla dána obava z jejich možného ovlivnění. U dalších úkonů již tato obava není tolik intenzivní,“ cituje server Mezlíka.
„Držení obviněného ve vazbě považuji za extrémní opatření, proto nebylo využito maximální možné délky trvání vazby a obviněný mohl být přibližně po jednom měsíci z vazby propuštěn,“ doplnil žalobce.
Vazbu Mezlík navrhoval ještě pro dva další lidi. Městský soud je ale propustil na svobodu. Šlo o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
„Obvinění jsou ohrožení trestem odnětí svobody pět až deset roků, v případě úředních osob až 12 roků, ale myslím, že takové úvahy jsou ještě předčasné,“ uvedl dříve Mezlík.
Stíhání se týká trestných činů dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU, podplacení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a vydírání. Konkrétní právní kvalifikace se u jednotlivých obviněných liší podle jejich podílu na trestné činnosti.
Kauza se podle dostupných informací týká inovačního centra SmartPark u brněnského výstaviště s kancelářemi a laboratořemi pro biotechnologie a biomedicínu.
Konkrétně jde o dva projekty financované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Obviněno je sedm lidí a dvě firmy.
Obvinění údajně předkládali nepravdivé či zkreslené informace s cílem neoprávněně získat z fondů EU peníze určené pro projekty zaměřené na rozvoj inovační infrastruktury. Podle Úřadu evropského veřejného žalobce existuje podezření, že pachatelé využili svých vazeb na vysoce postavené veřejné činitele.
Podle Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se pachatelé pokusili nelegálně získat přibližně 13,5 milionu eur (340 milionů korun). Zhruba pět milionů eur (123 milionů korun) jim bylo skutečně vyplaceno.
Policejní centrála kvůli případu zasahovala na začátku dubna zejména na území Prahy a Brna včetně brněnského stavebního úřadu.