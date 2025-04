Obvinění v kauze Motol zůstanou ve vazbě, soud zamítl jejich stížnosti

Dnes odpoledne zemřel pod rolbou v krkonošských Janských Lázních muž. Horští záchranáři i zdravotníci už pouze zjistili, že mu není pomoci. Do horského střediska letěl vrtulník, ale následně ho...

Volby 2025: „Vlastenci“ s SPD by společně se Stačilo! a Motoristy dostali kolem 20 %

Volby by vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,8 procenta hlasů a SPOLU by mělo 20,9 procenta, ukazuje březnový model agentury Ipsos. SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory by podpořilo 9,8 procenta...