Mír bude, až se Putin stáhne a dostane trest, říká nový ukrajinský velvyslanec

Jak dlouho válka ještě potrvá? Jaký je váš odhad?

To je otázka pro pana Putina. Záleží na něm, jak dlouho ji vydrží vést. To on začal tuto brutální válku a měl by ji co nejdříve ukončit. Úkolem nás, jakožto svobodného světa, je tlačit na něj, aby se stáhl z našeho území a začal se chovat podle mezinárodního práva. Do té doby se Ukrajinci budou dál bránit a naši stateční vojáci budou bojovat. My chceme válku vyhrát. Nebude to vítězství jen Ukrajiny, ale celého svobodného světa.

Když se podíváte na čísla, Ukrajinci nejsou pro český rozpočet přítěží. Jsem si téměř jistý, že díky Ukrajincům je samotné Česko silnější a ekonomicky efektivnější.