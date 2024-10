Chci v Česku prestižní zařízení na léčbu očí, říká sedmadvacetiletý úspěšný lékař

Chtěl jste se odjakživa stát lékařem?

Úplně původně jsem ani medicínu studovat nechtěl. Na gymnáziu jsem měl těch zájmů celou řadu a zvažoval jsem spíš technické nebo umělecké zaměření. Pak jsme se ale rozhodl pro lékařskou fakultu, na kterou jsem se ale popravdě dostal až napodruhé. Už během prvního ročníku v Praze na 3. lékařské fakultě jsem si hned řekl: „Jo, to je ono“.

Proč jste si potom ze všech zaměření vybral zrovna oční lékařství?

Vlastně shodou okolností. Dostal jsem se totiž na stáž do Portugalska na oční kliniku. Konkrétně jsem byl ve městě Coimbra, kde mají špičkové centrum, které se zabývá i léčbou genetických očních vad. A byť jsem do té doby chtěl dělat akutní medicínu nebo anesteziologii, tak jsem tomuhle odvětví propadl a dodnes o něm bádám.

Chcete ve vědě už zůstat, nebo se časem plánujete přesunout k praxi?

Chtěl bych dělat obojí. Být jak vědec, tak klinik. Nemyslím, že je to cesta pro každého, ale pokud někdo skutečně chce medicínu posouvat dál, tak ve vědě působit musí.

Je mezi absolventy běžné začínat nejdřív v akademické sféře a až pak přejít do té klinické?

Většina lidí chce medicínu začít praktikovat co nejdřív. Lidé se hodně rozhodují pragmaticky, vzhledem ke mzdám, délce studia a podobně. Mladí vědci ale nejsou zas až takovou raritou. A liší se to v různých státech. V Bostonu jsem třeba měl kolegy věkově na úrovni střední školy. A nejmladšímu bylo jen 13 let.

V Bostonu jste byl na Harvardu. Co to bylo za stáž?

Věnoval jsem se tam především umělé inteligenci. Vedl jsem projekt, ve kterém jsme se s její pomocí snažili především vylepšit způsob monitorování vzácných genetických onemocnění očí.

Daří se nám ale díky ní také lépe zhodnotit, zda u těch nemocí zabírá genová terapie. Spouštíme mezinárodní spolupráci, jejíž výsledkem byl měl být na tohle všechno algoritmus.

V čem tady přesně spočívá úloha umělé inteligence?

Velmi nám může pomoct v případě prevence, kdy kvůli nedostatku lékařů je pro ni čím dál menší kapacita. Neměla by nahradit lékaře, ale ulevit by jim mohla.

Moje ideální představa je zařízení, které by dokázalo samo rozpoznat a vyhodnotit abnormality sítnice. Člověk by si pak třeba v lékárně nechal udělat snímek oka a systém by mu doporučil, zda je potřeba navštívit lékaře.

Od začátku října pobýváte na Oxfordu, kde jste získal grant Macular Society. O jak prestižní grant jde a čím jste přesvědčil komisi?

Grant Macular Society a další podobné granty nabízí plné či v mém případě částečné financování jinak velmi drahého studia. Z principu se tak jedná o studenty velmi vyhledávanou a kompetitivní podporu. O to víc jsem tedy poctěn možností právě skrze tento grant na univerzitu vyjet.

Je něco dalšího co byste označil za vědecký úspěch?

Tady v Česku jsem už v minulosti vedl projekt, který měl za cíl zlepšit prevenci karpálního tunelu. Vyvinuli jsme speciální podložku pod počítačovou myš, která dokáže monitorovat, jak člověk pracuje u počítače, jak moc zatěžuje zápěstí a upozornit, že je čas dát si přestávku a procvičit si ho. A tím snížit riziko vzniku syndromu karpálního tunelu.

Projekt získal několik ocenění. Vyhráli jsme s ním například celostátní kolo technologické soutěže Red Bull Basement a v mezinárodním skončili třetí.

Čemu se chcete na Oxfordu věnovat?

Dlouhodobě se věnuji vzácným genetickým onemocněním sítnice. V Oxfordu se budu další tři roky zabývat přímo vývojem genetické terapie pro Stargardtovu chorobu. Terapii budeme testovat nejdřív na myších a lidských sítnicích, které pěstujeme v miskách v laboratoři.

Choroba postihuje nejčastěji děti a dospívající a lidé kvůli ní přichází o centrální zrak. Nejdříve se vidění začne rozmazávat a člověk vidí méně sytě barvy. Nakonec ale není možné rozpoznávat objekty, na které se nemocný přímo zaměří. De facto pak vidí jen to, co lidé se zdravým zrakem vidí periferním viděním. Neexistuje na to žádná efektivní léčba, ani způsob, jak tu nemoc výrazně zpomalit.

Mluvili jsme o stážích v Portugalsku nebo v Bostonu, kam všude jste během svých studií zavítal?

Kromě zmiňovaných míst jsem byl také na stážích ve Švýcarsku, Rakousku nebo Německu, ale také v Anglii a Japonsku. K tomu sem také vyjel na humanitární misi do Keni, kde český lékař Aleš Bárta vybudoval zdravotnické středisko Itiba kousek od Viktoriina jezera.

Bude už Oxford poslední vědecké působiště?

Rozhodně už pak nastoupím někam na kliniku, ale i tak chci dál bádat. Mým snem je vybudovat v Česku stejně prestižní zařízení, které se bude zabývat léčbou očních vad, jako jsem poznal v zahraničí. Počítám ale, že nadále budu cestovat po světě, abych se mohl dál vzdělávat, sbírat zkušenosti a navazovat spolupráce.