Pro Rusy to byl pohřeb. Česko zveřejnilo dokumenty o konci Varšavské smlouvy

Přirovnání k pohřbu dokonce tehdy použil i Gennadij Janajev, zástupce Michaila Gorbačova, který do Prahy přijel příslušný dokument podepsat. Na ruzyňském letišti se označil za odborníka na smuteční ceremonie, protože nedlouho předtím se účastnil pohřbu zavražděného indického premiéra Rádživa Gándhího.

Podle vzpomínek tehdejšího ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera navíc československý prezident Václav Havel dokument podepsal perem s logem Severoatlantické aliance, které nedlouho před setkáním obdržel přímo v Bruselu, protože pero připravené pro podpis zkrátka nepsalo.

Právě existenci Severoatlantické aliance Sověti podle historika Vojenského historického ústavu Petra Janouška často zpochybňovali a konec Varšavské smlouvy znamenal pro Československo příležitost tvořit nezávislou bezpečnostní politiku. S tím se ale podle Janouška Sověti nechtěli smířit.

Už na slavnostním obědě po podpisu dokumentů v Praze tehdejší ministr obrany SSSR Dmitrij Jazov varoval, že Československo bude litovat opuštění socialistické rodiny.

Varšavská smlouva Podepsána byla v roce 1955 v polském hlavním městě.

Zakládajícími členy byl Sovětský svaz, Albánie, Československo, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko a NDR.

Albánie pakt opustila po invazi do Československa v roce 1968.

Podepsána byla původně na 30 let. V roce 1985 tak byla ještě jednou obnovena, tentokrát na 20 let.

Oficiální zánik byl podpisem všech členských států stvrzen 1. července 1991 v Praze.

O tom, že konec Varšavské smlouvy byl pro Rusy bolestivou připomínkou rozpadlého sovětského impéria, svědčí i fakt, že dokument o ratifikaci dohody dodal první prezident Ruské federace Boris Jelcin jako poslední zástupce ze všech sedmi členských států vojenského paktu.

Česká cesta směrem pryč od Moskvy byla završena vstupem do NATO v roce 1999. „V tomto ohledu je třeba zmínit velmi iniciativní postup Václava Havla, jehož cílem bylo rychle obrátit tu orientaci směrem na západ a vrátit se do Evropy, jak on říkal,“vysvětloval Janoušek v Černínském paláci.

S naším vstupem do Severoatlantické aliance se ale Rusové podle zmocněnce pro východní partnerství Davida Stulíka nikdy úplně nesmířili. „Pro Rusko jsme pořád vnímáni jako dočasně ztracená země, která se jednoho dne určitě vrátí k tomu velkému ruskému národu. Takový je narativ ve veřejných ruských médiích,“ upřesňoval.

Naštvanost na Západ

Podle Stulíka je v Rusku naštvanost na Západ stále intenzivnější, což je vidět především v tamním mediálním prostoru. „Ta rétorika je taková, že oni s námi jsou ve válce a Ukrajina je údajně naším nástrojem, jak tuto válku vést,“ popisoval Stulík. Zároveň se ale může naplnit i „černý scénář“ a naštvanost na Západ může proudit nejen z Ruska, ale i z Ukrajiny. A to především, pokud Ukrajina padne.

„Nejprve by přišla velká migrační vlna, daleko větší, než jsme zažili po začátku invaze. Ale spousta lidí by tam zůstala. Zůstali by tam také mladí bojeschopní muži, kteří by byli naštvaní na Západ za to, že je v tom nechal. A ruská propagandistická mašinerie už s touhle naštvaností pracuje,“ varoval Stulík.

Podle něj má totiž Rusko stále prostor, jak svou převahu na bitevním poli zvětšit. Jednou z dosud příliš nevyužitých zbraní je právě jistá náhražka zaniklé Varšavské smlouvy. Ta se jmenuje Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, jejíž základy byly položeny už v roce 1992, tedy rok po oficiálním konci Varšavské smlouvy. Kromě Ruska v paktu figuruje ještě Kazachstán, Tádžikistán, Arménie, Bělorusko a Kyrgyzstán.

„A Rusové chtějí změnit strukturu tohoto uskupení, což je pro nás zdvižený prst. Momentálně se baví například o tom, že by ruské letectvo mohlo využívat letiště třeba v Kazachstánu, kam by se Ukrajinci neodvážili zasáhnout, protože Kazachstán je suverénní země, která je mimo válku,“ varuje Stulík před dalším možným vývojem.