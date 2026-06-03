„Stačí vteřina. Špatný odhad. Jedna zatáčka. Jeden pohled jinam. A jízda, která měla být jen další vyjížďkou, může skončit úplně jinak,“ uvedla policie u videa zveřejněného na Facebooku.
Na motorkáře a motorkářky apeluje, aby byli na silnicích opatrní a nepřeceňovali své schopnosti. „Silnice není místo, kde se vyplatí riskovat. Jedna chyba může změnit všechno,“ upozornili policisté.
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Saltem přes kapotu a střechu až na zem. Policie ukázala záběry nehod s motorkáři
Například na konci května zemřel u Železného Brodu na Jablonecku mladý motorkář, který se střetl s osobním autem. Nehodu zachytila bezpečnostní kamera.
Ve stejný den zahynul také další motocyklista. Na dálnici D11 ve směru na Prahu se u Poděbrad srazil s nákladním vozidlem.