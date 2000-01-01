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V pondělí se poprvé oficiálně rozezní nové svatovítské varhany na Pražském hradě. Fotograf Jan W. Drnek měl mimořádnou možnost sledovat, jak nástroj v katedrále vzniká. Podívejte se na unikátní fotografie.
Autor: Jan W. Drnek
Snímky západní stěny katedrály s rozetou, pod kterou tehdy nebyly ještě nainstalovány varhany. Dnes už takový snímek nelze pořídit. Tvůrci varhan při jejich vzniku dostali podmínku, že nástroj nesmí zakrýt západní okno – rozetu.
Autor: Jan W. Drnek
Na kruchtu v katedrále bylo potřeba vytáhnout šest tisíc píšťal, nahoru totiž nevede žádný výtah. Na dlouhé měsíce ji proto zahalilo lešení.
Autor: Jan W. Drnek
Do Prahy přijely varhany ze Španělska rozmontované v několika kamionech, pak je bylo nutné složit uvnitř katedrály a vytáhnout nahoru na kůr.
Autor: Jan W. Drnek
Montování nových varhan trvalo několik měsíců. Fotograf Jan W. Drnek měl exkluzivní možnost nahlédnout pod ruce dělníků.
Autor: Jan W. Drnek
Odtud varhaník nový nástroj rozezní. Nápis Gerhard Grenzing je podpis jejich německého tvůrce, působícího ve Španělsku.
Autor: Jan W. Drnek
Nové varhany se slavnostním nasvícením. V minulosti měla katedrála postupně čtvery varhany – gotické, pak renesanční, které zničili Prusové v roce 1757. Barokní nástroj pak nepřežil dostavbu katedrály na začátku 20. století. Provizorní varhany taktéž z počátku 20. století nebyly příliš kvalitní a už také dosloužily.
Autor: Jan W. Drnek
Nové varhany se poprvé oficiálně představí během Svatovítského varhanního oktávu, duchovní a hudební slavnosti. Cyklus začne 15. června.
Autor: Jan W. Drnek
Autorem vizuální podoby varhan je designér Peter Olah, kterého inspirovala slavná Panská skála u Kamenického Šenova, které se lidově říká Varhany. Nástroj ozdobil český křišťál, vyrobený ve sklárně Ajeto v Lindavě u Cvikova na Českolipsku. Skláři tam vyrobili zhruba dvě stě křišťálových sloupců.
Autor: Jan W. Drnek
Nové varhany v katedrále tvoří šest tisíc píšťal. Od několika milimetrových po mnohametrové.
Autor: Jan W. Drnek
Vnitřek nových svatovítských varhan. Sem se dostane jen málokdo.
Autor: Jan W. Drnek
Během několikaleté práce fotografa Drnka vzniklo desetitisíce snímků katedrály sv. Víta, ty nejkrásnější jsou v knize Kamenná koruna království. (11. prosince 2025)
Autor: Jan William Drnek