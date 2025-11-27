Na jaře mrzlo, stromky zdražily. Za jedli dá kupující přes tisícovku

Robert Oppelt
  9:07
Nečekané květnové mrazy mají dohru na vánočním trhu. Mráz poškodil budoucí vánoční stromky jak v českých lesích, tak ty, co rostou na plantážích na severu, tedy v Dánsku nebo Polsku, odkud se k nám dovážejí. Podle mluvčího Sdružení pěstitelů vánočních stromků Františka Valdmana v letošním roce evropské plantáže silně zasáhly pozdní květnové mrazy, které poškodily čerstvé výhony jedlí.
Tomáš Koklar začal před více než týdnem ve Vrábči na Českobudějovicku prodávat...

Tomáš Koklar začal před více než týdnem ve Vrábči na Českobudějovicku prodávat vánoční stromky ze své plantáže. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Tomáš Koklar začal před více než týdnem ve Vrábči na Českobudějovicku prodávat...
Vánoční stromky z plantáží prodávají u většiny velkých obchodních řetězů, v...
Vánoční stromky z plantáží prodávají u většiny velkých obchodních řetězů, v...
Do skladu vánočních stromků v Úněticích naveze firma Baobab před Vánocemi...
5 fotografií

„Bohužel se tyto škody nevyhnuly ani našim domácím pěstitelům,“ upozorňuje Valdman. Škody se podle něj mohou projevit na nabídce a ceně stromků. „I přesto očekáváme v letošním roce na předvánočním trhu dostatečnou nabídku kvalitních českých vánočních stromků všech druhů,“ slibuje Valdman. Projeví se to ale na ceně.

„Očekáváme zdražení o zhruba pět procent, jak již avizovali jak evropští, tak i naši domácí pěstitelé,“ vypočítává Valdman. U standardní kvality v nejprodávanějších kategoriích 150 – 200 centimetrů letos předpokládá sdružení cenu od 750 do 1 100 korun za jedle, u ostatních druhů do 600 korun. Ceny se liší i podle lokality. Na trzích v Praze budou dražší než u pěstitele.

Jedle se stává hitem

Na vánočních trzích se už prodává méně stromků. Každou třetí jedli si Češi koupí u Mountfieldu. Ten jedle dováží z plantáží v Dánsku. „Zakládáme si na kvalitě vánočních jedlí, a proto už na podzim vysíláme do Dánska tým 12 inspektorů, kteří osobně vybírají ty nejkrásnější jedle. Nečekáme, co nám přijde, ale sami si na plantážích označíme stromky, které po řezu putují přímo k našim zákazníkům,“ vysvětluje Michal Pobežal, předseda představenstva a generální ředitel Mountfieldu.

Vánoční stromky letos podraží, jedli lidé pořídí od 750 Kč, oznámili pěstitelé

Cena začíná na 299 korunách za stromek do 150 centimetrů. Nejprodávanější velikost do dvou metrů vyjde na 799 korun. S prodejem začíná společnost ve čtvrtek 27. listopadu, menší prodejci na trzích většinou začínají s prodejem později. Poslední možností je dojet si pro stromek přímo do lesa, majitelé a správci lesů před Vánoci prodávají stromky často napřímo. České domácnosti stále častěji zdobí jedličky.

Ceny stromků

U standardní kvality v nejprodávanějších kategoriích 150 až 200 centimetrů letos předpokládá Sdružení pěstitelů vánočních stromků následující ceny:

  • Jedle kavkazská 750 – 1100 korun
  • Smrk pichlavý(stříbrňák) 400 – 600 korun
  • Smrk ztepilý 400 – 500 korun
  • Borovice 400 – 600 korun

Jejich podíl na trhu stále stoupá. Podle Sdružení pěstitelů vánočních stromků se u nás každoročně prodá 1,3 milionu kusů stromů. Devadesát procent z toho jsou jedle kavkazské, pět procent smrk pichlavý. Zanedbatelný zbytek připadá na domácí druhy smrků nebo borovice.

Jak dlouho vlastně trvá, než jsou stromky dostatečně velké a čeká je sklizeň? Většinou se první dva až čtyři roky pěstují ze semen ve školkách, poté se přesadí na plantáže. Také každý druh do požadované výše okolo 180 centimetrů roste jinak dlouho. Jedle kavkazská 10 až 15 let, smrk pichlavý 10 až 13 let, borovice černá 8 až 9 let.

Kdy koupit stromek

Nejlepší dobou pro nákup stromků je podle odborníků zhruba polovina prosince. „Stromky se těží už od listopadu, pak je to kvůli počasí komplikované,“ vysvětluje Valdman. Později už bývá výběr menší, ale přechovávat stromek doma zbytečně dlouho také není dobře. Pokud někdo nechce riskovat, že si před Vánoci třeba nevybere, může se k nákupu rozhodnout hned.

Při optimálním zacházení vydrží stromek v perfektním stavu i od konce listopadu. Stromek je ale potřeba skladovat v chladném prostředí, nejlépe by měl být postavený v nádobě s vodou, ale předtím je nezbytné odříznout spodní část kmínku, který je zalepený smolou, aby voda mohla ke stromku proniknout. Stromek s čerstvě provedeným řezem podle Valdmana dokáže přijmout pět litrů vody.

Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu

„Pokud máte na stromek stojan s vodou, musí kůra stromku dosahovat až do vody, tedy nesmí se ořezávat. Stromek saje vodu pletivy pod kůrou,“ dodává. Po Vánocích je pak optimální stromek ekologicky zlikvidovat, tedy ostříhat a spálit v kamnech nebo zkompostovat, případně odnést na sběrné místo.

Živý, nebo umělý?

Podle Valdmana se v Česku stále drží názor, že vánoční stromky nejsou ekologické, protože jsou řezány v lese, kde by mohly růst dále. „To je zásadní omyl. Lidé vyžadují stále vyšší kvalitu vánočních stromků, a proto v současné době všechny prodávané stromky pocházejí ze speciálních plantáží.

Jejich kvalita neustále roste. Při sklizni vánočních stromků tedy nedochází k poškozování lesů,“vysvětluje Valdman. Vánoční stromek je podle něj „obnovitelný přírodní zdroj“, což se nedá říct o látkách, ze kterých je vyroben stromek umělý. Obliba umělých stromů klesá.

Přijdou vám vánoční stromky předražené?

celkem hlasů: 74
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města. Plameny zachvátily rozsáhlý bytový komplex, kde zatím zemřelo nejméně 55 lidí a desítky se pohřešují....

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

V pražských Nuslích unikl plyn. Na místě zasahují všechny jednotky IZS. (27....

V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Na místě byl zastaven provoz včetně MHD. Podle...

27. listopadu 2025  8:47,  aktualizováno  9:30

Lavrov na odpis? Nového Putinova koně pro Bílý dům fascinuje Trumpova Amerika

Premium
V Americe se vyzná. Putinův vyjednavač Kirill Dmitrijev (vlevo) s americkým...

Jednání o ukončení války na Ukrajině gradují, ale po Sergeji Lavrovovi není ani vidu ani slechu. Za ruskou stranu jsou v centru pozornosti jiní než stále ještě oficiální ministr zahraničí. Mediálně...

27. listopadu 2025  9:30

„Šmírovací“ směrnice prošla Radou EU. Zklamání, reagovala česká europoslankyně

Ilustrační snímek

Zástupci členských států EU se ve středu shodli na návrhu, který má bojovat proti šíření materiálů na internetu zobrazujících sexuální zneužívání dětí. Informovala o tom Rada EU. Česko podle zdrojů...

27. listopadu 2025  9:28

Na jaře mrzlo, stromky zdražily. Za jedli dá kupující přes tisícovku

Tomáš Koklar začal před více než týdnem ve Vrábči na Českobudějovicku prodávat...

Nečekané květnové mrazy mají dohru na vánočním trhu. Mráz poškodil budoucí vánoční stromky jak v českých lesích, tak ty, co rostou na plantážích na severu, tedy v Dánsku nebo Polsku, odkud se k nám...

27. listopadu 2025  9:07

Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města. Plameny zachvátily rozsáhlý bytový komplex, kde zatím zemřelo nejméně 55 lidí a desítky se pohřešují....

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 9:01

Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec. Dělal pro CIA

Dva členové Národní gardy USA byli postřeleni poblíž Bílého domu. (26....

Zadrženým podezřelým ze středeční střelby na dva příslušníky americké Národní gardy je Afghánec, který v zemi žije čtyři roky. Oznámil to prezident Donald Trump a potvrdil tak informace médií. Po...

27. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  8:56

Britská armáda pozastavila používání obrněných vozů Ajax. Vojákům v nich bylo špatně

Obrněné vozidlo Ajax britské armády. (30. června 2024)

Britská armáda pozastavila používání obrněných vozů Ajax poté, co se vojákům udělalo při cvičení nevolno z nadměrného hluku a vibrací, informovala BBC. Obrněná vozidla jsou vyráběná v jižním Walesu a...

27. listopadu 2025  8:16

Dovolená na Mauriciu čeká na výherce. Soutěž o pobyty za 400 tisíc brzy končí

Pláž Le Morne na ostrově Mauricius

Láká vás exotický Mauricius? Tuto destinaci mají na dosah noví předplatitelé iDNES Premium. Šťastlivci, kteří se podívají do Istanbulu, na Maltu či do Dubaje byli již vylosováni. Stačí si pořídit...

6. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  27. 11. 7:49

Venezuelo, třes se? USA mohou využívat letiště a základnu Dominikánské republiky

Americký ministr obrany Pete Hegseth a prezident Dominikánské republiky Luis...

Dominikánská republika ve středu oznámila, že povolila americké vládě dočasně využívat letiště a leteckou základnu karibské země k tomu, aby jí pomohla v boji proti obchodu s drogami. Útoky USA proti...

27. listopadu 2025  7:45

Seriál Stranger Things skolil Netflix. Tisíce uživatelů hlásily výpadek

Bojovníci ze Stranger Things 5 pohromadě

Přes 14 000 uživatelů ve Spojených státech ve středu večer (v noci na čtvrtek) hlásilo asi hodinový výpadek streamovací platformy Netflix. Nedostupnost se časově shodovala s uvedením čtyř epizod...

27. listopadu 2025  7:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Konec týdne přinese inverzi. Kvůli mrazům hrozí riziko náledí na silnicích

Nad vrcholky Jeseníků i Králického Sněžníku panuje inverzní počasí. (6....

Počasí ke konci týdne přinese převážně jasné až polojasné počasí. Místy se mohou objevit mrznoucí mlhy nebo déšť. Čtvrtek očekávají meteorologové bez srážek. Na části území může být slunečno. Noc na...

27. listopadu 2025  7:11

Dva členové Národní gardy jsou v kritickém stavu po střelbě poblíž Bílého domu

Dva členové Národní gardy USA byli postřeleni poblíž Bílého domu. (26....

Dva příslušníci americké Národní gardy byli postřeleni nedaleko Bílého domu a jsou v kritickém stavu. Uvedl to šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel, který tak nepotvrdil informace o...

26. listopadu 2025  21:16,  aktualizováno  27. 11. 6:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.