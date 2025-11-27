Na jaře mrzlo, stromky zdražily. Za jedli dá kupující přes tisícovku

„Bohužel se tyto škody nevyhnuly ani našim domácím pěstitelům,“ upozorňuje Valdman. Škody se podle něj mohou projevit na nabídce a ceně stromků. „I přesto očekáváme v letošním roce na předvánočním trhu dostatečnou nabídku kvalitních českých vánočních stromků všech druhů,“ slibuje Valdman. Projeví se to ale na ceně.
„Očekáváme zdražení o zhruba pět procent, jak již avizovali jak evropští, tak i naši domácí pěstitelé,“ vypočítává Valdman. U standardní kvality v nejprodávanějších kategoriích 150 – 200 centimetrů letos předpokládá sdružení cenu od 750 do 1 100 korun za jedle, u ostatních druhů do 600 korun. Ceny se liší i podle lokality. Na trzích v Praze budou dražší než u pěstitele.
Jedle se stává hitem
Na vánočních trzích se už prodává méně stromků. Každou třetí jedli si Češi koupí u Mountfieldu. Ten jedle dováží z plantáží v Dánsku. „Zakládáme si na kvalitě vánočních jedlí, a proto už na podzim vysíláme do Dánska tým 12 inspektorů, kteří osobně vybírají ty nejkrásnější jedle. Nečekáme, co nám přijde, ale sami si na plantážích označíme stromky, které po řezu putují přímo k našim zákazníkům,“ vysvětluje Michal Pobežal, předseda představenstva a generální ředitel Mountfieldu.
Cena začíná na 299 korunách za stromek do 150 centimetrů. Nejprodávanější velikost do dvou metrů vyjde na 799 korun. S prodejem začíná společnost ve čtvrtek 27. listopadu, menší prodejci na trzích většinou začínají s prodejem později. Poslední možností je dojet si pro stromek přímo do lesa, majitelé a správci lesů před Vánoci prodávají stromky často napřímo. České domácnosti stále častěji zdobí jedličky.
Ceny stromků
U standardní kvality v nejprodávanějších kategoriích 150 až 200 centimetrů letos předpokládá Sdružení pěstitelů vánočních stromků následující ceny:
Jejich podíl na trhu stále stoupá. Podle Sdružení pěstitelů vánočních stromků se u nás každoročně prodá 1,3 milionu kusů stromů. Devadesát procent z toho jsou jedle kavkazské, pět procent smrk pichlavý. Zanedbatelný zbytek připadá na domácí druhy smrků nebo borovice.
Jak dlouho vlastně trvá, než jsou stromky dostatečně velké a čeká je sklizeň? Většinou se první dva až čtyři roky pěstují ze semen ve školkách, poté se přesadí na plantáže. Také každý druh do požadované výše okolo 180 centimetrů roste jinak dlouho. Jedle kavkazská 10 až 15 let, smrk pichlavý 10 až 13 let, borovice černá 8 až 9 let.
Kdy koupit stromek
Nejlepší dobou pro nákup stromků je podle odborníků zhruba polovina prosince. „Stromky se těží už od listopadu, pak je to kvůli počasí komplikované,“ vysvětluje Valdman. Později už bývá výběr menší, ale přechovávat stromek doma zbytečně dlouho také není dobře. Pokud někdo nechce riskovat, že si před Vánoci třeba nevybere, může se k nákupu rozhodnout hned.
Při optimálním zacházení vydrží stromek v perfektním stavu i od konce listopadu. Stromek je ale potřeba skladovat v chladném prostředí, nejlépe by měl být postavený v nádobě s vodou, ale předtím je nezbytné odříznout spodní část kmínku, který je zalepený smolou, aby voda mohla ke stromku proniknout. Stromek s čerstvě provedeným řezem podle Valdmana dokáže přijmout pět litrů vody.
„Pokud máte na stromek stojan s vodou, musí kůra stromku dosahovat až do vody, tedy nesmí se ořezávat. Stromek saje vodu pletivy pod kůrou,“ dodává. Po Vánocích je pak optimální stromek ekologicky zlikvidovat, tedy ostříhat a spálit v kamnech nebo zkompostovat, případně odnést na sběrné místo.
Živý, nebo umělý?
Podle Valdmana se v Česku stále drží názor, že vánoční stromky nejsou ekologické, protože jsou řezány v lese, kde by mohly růst dále. „To je zásadní omyl. Lidé vyžadují stále vyšší kvalitu vánočních stromků, a proto v současné době všechny prodávané stromky pocházejí ze speciálních plantáží.
Jejich kvalita neustále roste. Při sklizni vánočních stromků tedy nedochází k poškozování lesů,“vysvětluje Valdman. Vánoční stromek je podle něj „obnovitelný přírodní zdroj“, což se nedá říct o látkách, ze kterých je vyroben stromek umělý. Obliba umělých stromů klesá.