Vláda je neefektivní, Česko zaostává, řekl Zeman. Varoval před cenzurou

Zeman v úvodu svého poselství řekl, že chce pokračovat s tradicí vánočního projevu kvůli své nespokojenosti se situací. „Pokračuji z důvodu nespokojenosti s prodlužujícím se zaostáváním České republiky ve srovnání s vyspělými státy. Zaostáváním, které je podle mého názoru způsobeno především neefektivní vládou,“ řekl v úvodu poselství Zeman a připomněl, že již v minulých letech označil část vlády za amatéry.

„V poslední době bych pro stručnost uvedl pouze tři amatérské činy vlády. Prvním činem byla digitalizace stavebního řízení, která byla zpackána těmi, kdo se prohlašovali za profesionály na digitalizaci, a tím způsobili značné národohospodářské škody,“ vyčetl Zeman.

Za druhý amatérský čin označil zákon o státním rozpočtu. „Kromě výhrad, které již vznesla Národní rozpočtová rada, bych chtěl upozornit na to, že tento zákon předpokládá, že v příštím roce náš hrubý domácí produkt poroste zhruba o tři procenta, zatímco v současném roce je to zhruba o jedno procento. Tento odhad ztrojnásobení tempa růstu je naprosto nerealistický,“ prohlásil.

Vyvrcholením politického amatérismu je pak podle Zemana prohlášení premiéra Petra Fialy o německých platech. „Řekl, že jestliže ho opět zvolíte, pak za čtyři roky naše mzdy a platy dosáhnou úrovně německých a rakouských mezd a platů. Neznám ekonoma, který by s tímto odhadem souhlasil. Domnívám se, že je to urážka inteligence voličů a že je to v podstatě předvolební lež,“ zkritizoval ministerského předsedu bývalý prezident.

Cenzura kritických názorů

Kromě kritiky vlády se bývalý prezident svěřil se svými obavami z omezování svobodného vyjadřování. „Hrozí nám cenzurování kritických názorů, které se děje pod záminkou boje proti dezinformacím,“ uvedl Zeman a zmínil jméno plukovníka Otakara Foltýna, který se stal vládním koordinátorem strategické komunikace státu.

„Jakýsi plukovník Foltýn ve veřejném projevu uvedl, že jeho názoroví odpůrci jsou svině a zombíci, že jich je v české společnosti 4,5 procenta a že je třeba je ohradit hlubokým příkopem a plotem,“ formuloval exprezident vyjádření vládního zmocněnce pro boj z dezinformacemi.

Počet lidí, kteří jsou nespokojeni se současnou vládou, je však podle Zemana mnohem více než 4,5 procenta. Podle posledního průzkumu veřejného mínění je jich mnohem více než 50 procent, zmínil. „Ale i 4,5 procenta by znamenalo několik set tisíc občanů, které by Foltýn chtěl nahnat do pomyslného koncentračního tábora,“ glosovala bývalá hlava státu.

Na závěr poselství Zeman připomněl své minulé projevy. „Jednou jsem vám popřál naplněný život, jindy jsem vám poněkud provokativně popřál bolest. Ve svém posledním poselství jsem vám popřál odvahu k občanské neposlušnosti. Dnes vám chci k novému roku popřát, abyste se nenechali uzavřít do foltýnovského tábora a abyste ve volebním roce svou aktivní účastí ve volbách přispěli k tomu, že naše země přestane zaostávat,“ vzkázal lidem.

Souhlasíte se Zemanem, že Česko hlavně vinou vlády zaostává? celkem hlasů: 743 souhlasím 65 %(482 hlasů) zaostává, ale vinna není (jen) vláda 22 %(162 hlasů) Česko nezaostává 13 %(99 hlasů)

Tradice vánočního projevu

Miloš Zeman si letos připravil projev na svátek svatého Štěpána již podruhé od doby, kdy skončil ve funkci prezidenta republiky. Spolu se Zemanem na Hradě skončila také éra vánočních poselství. Nynější prezident Petr Pavel se vrátil k tradičním projevům na Nový rok. První den v roce k národu promlouvali také Václav Havel či Václav Klaus.

Tradici narušil až Zeman, který chtěl navázat na odkaz prvorepublikového prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, a své poselství uváděl každý rok na druhý svátek vánoční.

V roli hlavy státu Zeman naposledy vystoupil se svým poselstvím na druhý svátek vánoční v roce 2022. „Plně podporuji pomoc České republiky Ukrajině,“ řekl při loučení s funkcí na Hradě. Bilancoval i své působení v politice. „Bylo to krásné a bylo toho dost. Sbohem a šáteček,“ zakončil tehdy svou řeč.