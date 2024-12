I letos udělají soudruzi z NDR chybu. Tipy ke sledování na Štědrý den

ČT na vlně pohádek a každoroční Pelíšky

Sérii pohádek, která se Štědrým dnem potáhne do večerních hodin, započne od 6:25 jako každoročně černobílá Popelka z roku 1969, v titulní roli s Evou Hruškovou. Následovat bude od 8:05 Třetí princ s oblíbenou pohádkovou dvojicí Pavel Trávníček a Libuše Šafránková, v režii Antonína Moskalyka z roku 1982.

Sázkou na jistotu je pro první program ČT od 11:05 Lotrando a Zubejda. Pohádka plná písniček a hlášek, které za necelé tři dekády již zlidověly. V titulních rolích s Jiřím Strachem a Barborou Seidlovou. Následovat bude od 12:50 čertovská pohádka Peklo s princeznou. V hlavních rolích s Jiřím Mádlem a Terezou Rambou.

Štědrovečerní pohádky na Jedničce

Do vánočního nadělování se na Jedničce objeví ještě dvě štědrovečerní pohádky uplynulých let. Obě natočené pod režijním vedení Karla Janáka. Ve 14:30 to bude Jak si nevzít princeznu s Annou Fialovou a Markem Adamczykem, které od 17:20 vystřídá loňský Klíč svatého Petra.

Zbrusu novou pohádku na Štědrý večer od 19:00 Tři princezny připravil režisér Tomáš Pavlíček. Příběh o třech odvážných dívkách, které se při boji se zlem řídí mušketýrským heslem - Jedna za všechny, všechny za jednu.

Ztřeštěný Petronel v podání Ivana Trojana v oblíbené pohádce Anděl Páně 2 vtrhne na obrazovky ve 20:35. První díl budou mít diváci možnost zhlédnou o den dříve od 20:05.

I letos udělají soudruzi z NDR chybu

Každoroční klasikou je film Jana Hřebejka z roku 1999 Pelíšky. Geniálně obsazená komedie, která je zasazená do konce šedesátých let minulého století. Nabitá legendárními hláškami, kterým je protipólem samotný závěr filmu, který emotivně reflektuje události noci z 20. na 21. srpna roku 1968. Těšit se na ni mohou diváci od 22:10.

Tři oříšky letos v netradičním vysílání

Oblíbenou pohádku Tři oříšky pro Popelku letos nenabídne veřejnoprávní ČT ani zavedené komerční televize. Štafetu pro letošní Štědrý večer převezme od 16:40 TV Seznam. Předcházet budou pohádky Dařbuján a Pandrhola od 13:00 a Honza málem králem od 14:50.

Hudební ČT2

Druhý program České televize bude ve večerních hodinách patřit hudbě. Přesně ve 20:00 obrazovky rozezní koncert Heleny Vondráčkové Vánoce s Helenou. Stejně laděný bude i záznam Vánočního koncertu Hany Zagorové od 20:55, kterou na jevišti doplní Petr Kotvald a Stanislav Hložek. Ve 21:55 potěší hudební nadšence Bílé vánoce Lucie Bílé v Opeře, po kterých následuje od 22:45 Vánoční koncert Karla Gotta 98.

České klasiky, animáky i Láska nebeská na Nově

Pohádkově naladěná bude také konkurenční Nova. V 9:20 ovládne program Za humny je drak z roku 1982, následovat budou dvě pohádky od Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím ševci od 11:10 v hlavních rolích s Janem Potměšilem a Michaelou Kuklovou. Dále pak Nejkrásnější hádanka od 12:35. V 18:00 vyžene krásnou Marušku v pohádce Byl jednou jeden král Jan Werich, kterému geniálním způsobem sekunduje král komiků Vlasta Burian.

Milovníky animáků potěší ve 14:30 Doba ledová: Mamutí Vánoce, na kterou ve 14:50 naváže v dobrodružné cestě za vysvobozením princezny Fiony Shrek se svým ukecaným oslíkem.

Na hudební pohádku Jana Svěráka Tři bratři se mohou diváci těšit od 19:35. Příznivce romantiky zláká Nova na oblíbený vánoční film z roku 2003 Láska nebeská od 21:20. Noční program od 00:25 obstará komedie Jana Svěráka Vratné láhve v hlavní roli s jeho otcem Zdeňkem Svěrákem.

Pohádky a Sám doma na Primě

Dragoun Martin Kabát v podání Josefa Beka se v pohádce Hrátky s Čertem od 16:30 pokusí vytrhnout duše princezny Dišperandy a její služebné Káči z moci pekelné. Po Hlavních zprávách Prima od 18:20 premiérově uvede koprodukční pohádku Princezna na hrášku z roku 2024. Hlavní role se ujala mladá herečka Jasmína Houf. Ve filmu se dále objeví například Lucie Vondráčková, Dagmar Havlová nebo Pavel Kříž.

Hlavním večerním tahákem je pro diváky jednoznačně od 20:15 americká rodinná komedie Sám doma. I letošní Vánoce bude muset malý Kevin v podání Macaulaye Culkina bez rodiny chránit svůj dům před dvěma vypečenými lupiči.

Eddie Murphy vezme diváky od 22:20 na Cestu do Ameriky, odkud se v 00:35 program přesune do Špindlu – Česká komedie v hlavní roli s Annou Polívkovou.