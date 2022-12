Dárky pro děti a vstupné za korunu. České zoo lákají na vánoční program

Například do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava se vyplatí vydat se o Vánocích početným rodinám. „Děti do 15 let budou mít u nás od 24. do 26. prosince vstup zdarma,“ slibuje mluvčí zahrady Šárka Nováková.

Kromě toho tam lidé mohou prožít i speciální štědrodenní komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat. A kdo se bude postit, může zkusit v areálu najít zlaté prasátko.

Lidé mohou také do krmítek v zoo nasypat přinesené vhodné krmení pro ptáky, například slunečnicová a další semínka, případně umístit lojovou kouli bez plastové síťky. Kdo nebude mít svoje, může dostat ptačí krmení zdarma u vstupu do zoologické zahrady.

Zdarma mohou navštívit děti a dokonce i dospělí také Zoo Děčín, ale jen na Štědrý den a pak také na Nový rok, tedy 1. ledna.

„Stalo se už tradicí, že návštěvníci nosí ve sváteční dny nejrůznější dobroty zvířatům. Nejvhodnější je suché pečivo, zelenina, ovoce, zrní, oříšky, piškoty, ale případně i psí nebo kočičí konzervy. Připomínáme, že donesené dobroty nemohou lidé nadělit přímo zvířatům, ale musí je odložit do dřevěných jeslí poblíž pokladny. Ošetřovatelé pak krmení mezi zvířata později spravedlivě rozdělí,“ upozornila mluvčí zoo Alena Houšková.

Děti v Praze i jinde za korunu

Podobně to bude vypadat i v řadě dalších zoo. Každá to má ale trochu jinak. Například v Praze mohou jít všechny děti do 15 let o vánočních svátcích do zoo za korunu.

„Navíc mohou na Štědrý den nosit zvířatům jablka, mrkev či oříšky, za což od nás dostanou drobnou pozornost. A od 27. do 30. prosince pak budeme každý den předávat vybraným druhům neprodané vánoční stromky, které jim slouží jako krmivo i zábava,“ říká mluvčí pražské zahrady Filip Mašek.

Také do jihlavské a zlínské zoo mohou jít děti za korunu, ale jen na Štědrý den. „Kromě toho ve dnech od 27. do 30. prosince nabídneme všem návštěvníkům dárek v podobě netradičních zimních komentovaných krmení prasat visajanských a medvědů malajských. Prasátka jsme vybrali proto, že se pojí s Vánoci, navíc je tento druh ohrožený. Chceme ho lidem blíže představit,“ vysvětluje vedoucí marketingového oddělení jihlavské zahrady Simona Kubičková.

Na vstupném ušetří i návštěvníci Zoo Parku Vyškov, a to děti i dospělí už od pátku 23. prosince až do 2. ledna. „Všichni zaplatí jen polovinu obvyklé ceny, k tomu dostanou balíček krmení pro zvířata a na Hanáckém statku je pro ně nachystaný doprovodný vánoční program,“ říká ředitelka zoo Dagmar Nepeřená.

Ušetřit mohou i návštěvníci zoologických zahrad v Liberci, kde zaplatí na Štědrý den jen tolik, kolik chtějí, tedy dobrovolné vstupné, či na Svatém Kopečku v Olomouci, kde budou 24. prosince platit dospělí stejnou cenu jako děti.

Osvětlená Hluboká

I tam, kde nenabídnou slevu na vstupném, by měla být vánoční návštěva zoologických zahrad výjimečná. Například zahradu v Hluboké nad Vltavou letos už podvanácté ozáří tisíce propojených světýlek i modelů zvířat ze světelných prvků. Vánočně nasvícenou jihočeskou zoo si mohou lidé užívat až do 8. ledna.

„Nemáme slevu na vstupném, ale Štědrý den bude i u nás ve znamení dárků. Každé dítě dostane malou hračku, může jít o plyšáka či plastovou figurku. Návštěvníci mohou na oplátku nosit dárky zvířatům: ovoce, zeleninu, luštěniny či ořechy,“ říká mluvčí zoo Martin Švihel. „Ve 12 hodin společně rozsvítíme stromek, ale program začne už v 9.30,“ dodává.