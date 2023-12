Kam o svátcích za zábavou, na procházku či výlet? Zdarma do zoo i muzeí

Řada organizací nabízí výjimečné programy i sváteční slevy, vstup zdarma či za dobrovolné vstupné.

Bezplatný vstup dětem i dospělým nabízí na Štědrý den jako dárek již tradičně Zoologická zahrada Děčín. „Kdo nechce přijít s prázdnou, může přinést potravinové dárky pro zvířata a uložit je do jesliček poblíž pokladny. Nejvhodnější je suché pečivo, zelenina, ovoce, zrní, oříšky, piškoty, ale případně i psí nebo kočičí konzervy,“ říká mluvčí zoo Alena Houšková s tím, že zdarma mohou lidé navštívit zoo také na Nový rok.

Do zoologické zahrady v Ostravě mohou zdarma jen děti do 15 let, ale zato o Štědrém dni i o vánočních svátcích 25. a 26. prosince. Na Štědrý den zpestří program mimořádné komentované krmení pand červených, žralůčků okatých, šimpanzů a hrochů.

Zoo Praha nabízí ve stejných třech dnech dětem do 15 let vstup za korunu. Zájemci mohou do 26. prosince nosit jedlé dárky zvířatům, zejména jablka, mrkev či suché pečivo. Jak zvířatům chutná, uvidí návštěvníci při komentovaném krmení. Od 27. prosince budou vybrané druhy dostávat neprodané vánoční stromky.

Zvýhodněné vstupy nabídne i Zoo v Ústí nad Labem. V neděli bude vstupné dobrovolné, o následujících dvou vánočních svátcích budou mít děti vstup za korunu. Také v Zoo Liberec zaplatí 24. prosince všichni jen dobrovolné vstupné a kdo chce, může tam přinést i drobné dárky jako čerstvé i sušené ovoce, nevyloupané ořechy a domečky pro hlodavce. Ale také třeba proutěné koše, basketbalové míče nebo horolezecká lana, ze kterých pak dobrovolníci se zoology vyrobí prvky pro zpestření života zvířat.

Zoo Jihlava nabídne na Štědrý den vstup za symbolickou korunu všem dětem. Zoo Zlín totéž, ale jen dětem do 13 let, tamní návštěvníci uvidí, jak si zvířata pochutnávají na mimořádném přídělu čerstvých větví, ovoce, oříšků, ryb, chobotniček a jiných dobrot, které jim připraví chovatelé. Kdo bude chtít potěšit zvířata ovocem, zeleninou, sušeným chlebem, oříšky, obilninami či medem, může dárek položit pod vánoční strom na nádvoří zámku Lešná. Zahradu kromě vánoční výzdoby ozvláštní světelné siluety slonů, tapírů, nosorožců, lvů, tučňáků, jaguára, žirafy, aligátora či kasuára s mládětem.

V Zoo Vyškov zaplatí lidé ve dnech od 23. prosince do 2. ledna snížené vstupné, děti 30 a dospělí 60 korun. Tradiční Sváteční procházku po zoo zpestří vánoční výzdoba Hanáckého statku s aktivitami pro děti, pro každého je v pokladně k dispozici zdarma balíček krmení pro zvířata.

V Zoo Hluboká nad Vltavou sice zaplatí návštěvníci obvyklé ceny, ale na Štědrý den tam plánují mimořádná komentovaná krmení koz, lam, vyder, medvědů, tygrů či surikat a rozsvícení vánočního stromu. Navíc každé dítě dostane dárek, nejčastěji plyšovou hračku.

Ani v Brně lidé neušetří na vstupném, ale na Štědrý den dopoledne se v tamní zoo mohou těšit na speciální komentovaná krmení tygra sumaterského, wapiti sibiřského, pásovce štětinatého a drápkatých opiček.

Na náměstí, do parků i muzeí

Ačkoli v řadě měst skončí prodejní trhy na hlavních náměstích 23. prosince, v některých bude možné navštívit je také o svátcích i po nich. Například Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze, jejichž výzdoba je letos inspirovaná pohádkou Tři oříšky pro Popelku, potrvají až do 6. ledna. Každý den tam je program i otevřené prodejní stánky. Podle amerického cestovatelského portálu CNN Travel se tyto vánoční trhy řadí mezi pětici nejlepších ve světě.

Na Staroměstské náměstí stojí za to vydat se i na Štědrý večer po rozbalení dárků. Ve 21 hodin se tam rozezní Česká mše vánoční Hej mistře od Jakuba Jana Ryby v podání smíšeného pěveckého sboru Vox Pragae, orchestru Praga Sinfonietta a sólistů Lucie Silkenové, Štěpánky Andělové, Ondřeje Benka a Martina Matouška.

V centrech jiných měst zůstanou ozdobené vánoční stromy a někde i zábavný program. Například v Ostravě bude až do 1. ledna možné zdarma bruslit na vánočně nasvětleném kluzišti, v provozu bude také vyhlídkové kolo. Totéž mohou zažít obyvatelé a návštěvníci Českých Budějovic, kde vánoční ledové kluziště o rozloze přes 650 metrů tvoří okruh kolem Samsonovy kašny.

V Českém Krumlově se budou Štědrý den v 10 hodin na II. Zámeckém nádvoří konat Medvědí Vánoce. Slavit budou tamní medvědi Marie Terezie, Polyxena a Vilém. Návštěvníci je mohou obdarovat. Hudební doprovod obstará českokrumlovská kapela Kapka.

Dětem by se mohlo o svátcích i po nich líbit v placeném světelném parku Winter Wonderland Praha, který je v rozlehlé venkovní expozici přenese do světa zázraků a pohádek. Potkají tam Popelku, Šípkovou Růženku a další známé pohádkové bytosti. Projdou se podmořským bludištěm, zahrají si na velký světelný klavír nebo si zatančí s tučňáky.

Ve Vrchlabí lze navštívit zámecký park, jehož dominantou je do 5. ledna Krkonošský pohádkový betlém. Autorem dřevěných muzikantů i mnoha dalších postav je místní řezbář Pavel Tryzna.

V Písku je do 6. ledna k vidění hned několik betlémů v životní velikosti ve veřejném prostoru. Pod vánočním stromem je betlém ze slámy, který vznikl už před devíti lety jako první a inspiroval další tvůrce k výrobě venkovních betlémů z různých materiálů. Letos je tak lidé najdou i u Kamenného mostu, v hradebním příkopě, u děkanského kostela a pod pamětní lípou.

Za výlet stojí až do svátku Tří králů i vánočně osvětlená vesnička Kladruby u Libice nad Doubravou v Železných horách. Vyzdobená jsou tam stavení i stromy, mezi dekoracemi nechybí betlém, Tři králové či muzikanti. Vesnička s pětadvaceti domy má jen 16 stálých obyvatel. S vánoční výzdobou začali před dvěma desítkami let. Pohledy připomínající obrázky Josefa Lady podtrhují zvukové efekty. Tisíce světélek se každý den rozsvěcejí na dvě hodiny okolo 17. hodin, svítit se bude až do svátku Tří králů. Návštěvníci ale musejí nechat auta před vesnicí, například na odstavné ploše na jejím okraji. Dovnitř nyní zajíždět nemohou, aby nezničili kabely a travnaté plochy.

Vybrat si lze také z pestré nabídky akcí muzeí, výstavních síní a dalších kulturních stánků, ale i kostelů. Mnohé nabízejí kromě betlémů a jiných výstav nebo svátečních mší i jiné aktivity, od zpívání po malování a další tvořivé aktivity. A například Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou umožňuje až do 30. prosince vstup zdarma.