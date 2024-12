Vánoce mohou lidem „zlomit“ srdce. Po svátcích přibývá pacientů s infarktem

Ve vánočním čase pozorují odborníci hned několik fenoménů u životně důležitého orgánu. Srdci totiž v první řadě neprospívá mrazivé zimní počasí. „Z četných studií víme, že propad venkovních teplot přibližně o 10 stupňů zvyšuje počet srdečních příhod asi o 7 procent,“ říká doktor Petr Ošťádal, předseda České kardiologické společnosti (ČKS). Chlad totiž zužuje tepny, a tak vzrůstá riziko ucpání cév. Mráz podle něj vyvolává i poruchy srdečního rytmu.

Vůbec nejvíc pacientů s akutním infarktem myokardu zaznamenávají nemocnice v lednu, za což mohou do jisté míry právě i vánoční svátky. „Lidé nechtějí narušit atmosféru a pokazit blízkým Vánoce, a tak nevolnosti často ignorují. Část pacientů dokonce vynechává domluvené pravidelné prohlídky u kardiologa,“ doplňuje Krejčí.

Některým lidem se tak podaří infarkt přechodit a dostaví se do nemocnice už se srdečním selháním. Snahu vyhnout se přes svátky lékařům ukázala i zahraniční studie, která po dobu deseti let zkoumala 22 727 pacientů se selháním srdce hospitalizovaných v Einstein Medical Center.

„Soustředila se na srovnání počtu hospitalizací pro srdeční selhání v hlavní svátky, čtyři dny po svátcích a po zbytek měsíce. Ve srovnání se zbytkem měsíce došlo k signifikantnímu nárůstu denních příjmů lidí se srdečním selháním – ovšem až těsně po svátcích. Průměrný počet denních hospitalizací přímo o svátcích byl naopak významně nižší,“ vysvětluje Krejčí.

Přitom pokud pacient kontaktuje záchrannou zdravotnickou službu včas, má vysokou šanci, že přežije v dobrém stavu. To potvrzuje i Ošťádal, který doplňuje, že pokud se vánoční svátky nemají stát noční můrou a strašákem z infarktu, je třeba základy položit už mnohem dříve. Apeluje na pravidelný pohyb, zdravou pestrou stravu a duševní hygienu.

Vánoce „lámou srdce“

Další z fenoménů, jehož jsou lékaři svědkem během vánočních svátků, je syndrom zlomeného srdce známý také jako Takotsubo kardiomyopatie. „Týká se asi 2 % lidí s akutním koronárním syndromem. V Česku by tedy podle pesimistických odhadů mohlo jít až o 800 případů za rok,“ potvrzuje doktor Aleš Linhart, přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN v Praze.

Syndrom se podle něj projevuje velmi podobně jako akutní infarkt myokardu. „Dochází při něm k poruše funkce velké části levé komory srdeční, což vede k přechodnému srdečnímu selhání nebo k poruchám srdečního rytmu,“ vysvětluje Linhart.

Lidé se „zlomeným srdcem“ obvykle cítí bolest na hrudi, dušnost a mají závratě. A přestože naprostá většina pacientů se po několika týdnech vrátí do normálu, u některých může být tento stav fatální. Podle Linharta je vznik Takotsubo kardiomyopatie stále tak trochu záhadou, s jistotou o něm ale lékaři ví, že ve více než 80 % potkává ženy nad padesát let, a to často po stresové, silné emoční nebo traumatické události.