Prudké zdražování se stromkům asi vyhne. Češi jich každoročně nakoupí přes milion

Říkají to prodejci i producenti. Vzhledem k tomu, že se podle odhadu Sdružení pěstitelů každoročně spotřebuje 1,3 milionu stromků, může to být jedna z mála těch lepších zpráv.

Největší zájem je tradičně o jedle. „Na trhu tvoří asi 80 procent. Druhý nejoblíbenější je smrk pichlavý, ten tvoří asi 10 procent prodeje,“ popisuje František Valdman, místopředseda Sdružení pěstitelů vánočních stromků, co se na Vánoce Čechům líbí nejvíce. Podíl v minulosti časté borovice je podle něho zanedbatelný stejně jako těch, co mají doma stromek umělý nebo živý v květináči.

Velká část stromků se přitom dováží. Týká se to hlavně právě jedlí, jejichž pěstováním na speciálních plantážích se zabývá zejména Dánsko. V oblasti Jutského poloostrova jsou ideální podmínky pro pěstování kavkazské nebo také normandské jedle. Jde hlavně o chladné klima Severního moře a písčité podloží.

Tamní stromky mají pravidelný tvar, hustou a bohatou korunu a dlouhou trvanlivost.

U Bédy zdražovat nebudou

„Na rozdíl od jiných prodejců nečekáme, v jaké kvalitě zboží dostaneme, ale za dánskými pěstiteli vysíláme vlastní kontrolní tým inspektorů. Je jich dvanáct, vybírají ty nejlepší kusy a po inspekci Dánové od nás dostávají zelenou na řezání vybraných stromků, které pak putují na český a slovenský trh,“ říká například Michal Pobežal, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mountfield.

Tento řetězec začíná s prodejem stromků už v pátek 24. listopadu, a to ve všech svých 76 prodejnách v Česku a na Slovensku. Jedle mají v nabídce už devátý rok.

„Lidé vyžadují stále vyšší kvalitu vánočních stromků, a proto v současné době všechny prodávané stromky pocházejí ze speciálních plantáží. Jejich kvalita neustále roste. Při sklizni vánočních stromků tedy nedochází k poškozování lesů,“ vysvětluje dál František Valdman.

Čeští zákazníci nejčastěji kupují stromky vysoké 150 až 200 centimetrů. Cena by je letos neměla nemile překvapit. Třeba u Mountfieldu stojí jedle stejně jako loni. Stromek do 150 centimetrů tam vyjde na 399 korun, nejprodávanější velikost do 200 centimetrů pak stojí 599 korun.

Podle Sdružení pěstitelů ceny u menších prodejců letos zřejmě vzrostou, ale jen mírně. „I přes stále vyšší náklady na práci, pohonné hmoty, energie, hnojiva a všechno vybavení, které je k pěstování vánočních stromků potřeba, očekáváme nárůst cen vánočních stromků jen o cca 5 procent,“ vypočítává Valdman. Zdražení se podle něho promítne zejména u větších stromků v prémiové kvalitě, kterých je na celoevropském trhu nedostatek. „U standardní kvality v nejprodávanějších kategoriích předpokládáme cenu jedle od 690–990 korun,“ odhaduje.

Prodej u menších obchodníků obvykle startuje o něco později, většinou začátkem prosince. Podle Valdmana se i z českých lesů dostane k lidem jen to nejlepší. „Byl příznivý rok, stromky jsou opět nádherné,“ popisuje. Sucho se letos projevilo jen na jaře, kdy podle něho na plantážích uschla část čerstvě zasazených sazenic.

Stromeček roste i 15 let

Jak dlouho vlastně trvá, než jsou stromky dostatečně velké a čeká je sklizeň? Většinou se první dva až čtyři roky pěstují ze semen ve školkách, poté se přesadí na plantáže. Tam každý druh do požadované výše okolo 180 centimetrů roste jinak dlouho. Jedle kavkazská 10 až 15 let, smrk pichlavý 10 až 13 let, smrk ztepilý 9 až 10 let, borovice černá 8 až 9 let.

Nejlepší dobou pro nákup stromků je podle odborníků zhruba polovina prosince. „Stromky se těží už od listopadu, pak je to kvůli počasí komplikované,“ vysvětluje Valdman. Později už bývá výběr menší, ale přechovávat stromek doma zbytečně dlouho také není dobře.

Jak na čerstvý kus

Pokud někdo nechce riskovat, že si před Vánocemi třeba nevybere, může se k nákupu rozhodnout hned, při optimálním zacházení vydrží stromek v perfektním stavu i od konce listopadu. Stromek je ale potřeba skladovat v chladném prostředí, nejlépe by měl být postavený v nádobě s vodou, ale předtím je nezbytné odříznout spodní část kmínku, který je zalepený smolou, aby voda mohla ke stromku proniknout.

Stromek s čerstvě provedeným řezem podle Valdmana dokáže přijmout pět litrů vody. „Pokud máte na stromek stojan s vodou, musí kůra stromku dosahovat až do vody, tedy nesmí se ořezávat, stromek saje vodu pletivy pod kůrou,“ dodává.

Po Vánocích je pak optimální stromek ekologicky zlikvidovat, tedy ostřihat a spálit v kamnech nebo zkompostovat. Případně odnést na sběrné místo.