Rybí polévka i sbírání peněz pro potřebné. Lidé se scházejí po celém Česku

Na Václavském náměstí se v poledne servírovala rybí polévka. Lidem ji rozlévali starosta Prahy 1 Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě) a radní této městské části Pavel Nazarský (Piráti). Akci zahájili zpěvem koledy Veselé vánoční hody, ke kterému se připojili i lidé čekající ve frontě. Polévka se podávala také na Staroměstském náměstí, ve Vršovicích nebo Horních Měcholupech.

Někteří lidé přišli na polévku do horní části Václavského náměstí cíleně, jiní se na ni zastavili při tradiční procházce Prahou. „Každý rok se chodíme projít po ‚Václaváku‘, ‚Staromáku‘, někdy zajdeme na Karlův most,“ řekl starší manželský pár.



„Polévka je výborná, lepší než doma,“ doplnila žena z Prahy. Polévku si pochvalovali i ostatní oslovení strávníci, porovnávali ji s tou podávanou na Staroměstském náměstí. Už v pondělí ji tam servíroval mimo jiné pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Lidé se shodovali na tom, že na Václavském náměstí se jim letos povedla lépe. Rybí polévku si na Václavském náměstí nechalo nalít kromě Pražanů také mnoho turistů.

Vedení Prahy 10 v čele se starostkou Renatou Chmelovou (Vlasta) nabízelo na Štědrý den dopoledne rybí polévku ve Vršovicích. Bohoslužba spojená s podáváním cukroví a polévky se uskutečnila v Horních Měcholupech.

Arcidiecézní charita nabízela rybí polévku potřebným a kolemjdoucím v pondělí. Den před Štědrým rozlévali rybí polévku a bořšč také zástupci letňanské radnice. Již dříve v prosinci se rybí polévka servírovala v Praze 3 nebo Praze 9.

Štědrodenní oběd u Armády spásy

Kolem 150 lidí dostalo v Brně od Armády spásy štědrodenní oběd v podobě ryby a salátu. V Mlýnské ulici v prostorách centra sociálních služeb se vystřídaly čtyři skupiny. Přišli lidé využívající azylové domy, noclehárny, nízkoprahové denní centrum i noční krizové centrum a terénní programy.



„Řeklo se úvodní slovo, pan kaplan pronesl duchovní slovo z Bible,“ uvedla Jana Berčíková z Armády spásy. Následovalo zpívání koled, potom se podávalo jídlo. „Byla rybí polévka, bramborový salát a ryba,“ řekla Berčíková. Každý z účastníků dostal ještě balíček s vánočním cukrovím.

Fronta na betlémské světlo v Plzni

Tisíce lidí zamířily i na plzeňské náměstí Republiky. Lidé sem už tradičně přicházeli pro betlémské světlo a na představení živého betléma. Osamělí lidé a lidé bez domova mířili na biskupství na sváteční oběd.



Kvůli rekonstrukci katedrály skauti rozdávali betlémské světlo ve stanu před chrámem. Lidé s lucerničkami stáli ve frontě, jež se vinula desítky metrů. Sváteční den mnozí z nich pojali stylově - pro světlo se vydali v červených čepičkách s bílými bambulemi, jiní si i teplém počasí oblékli ušaté červeno-zelené skřítkovské kulichy. Nejednomu domácímu mazlíčkovi zdobila obojek červená mašle či světýlka.



Téměř 80 motocyklů a skútrů ozdobených vánočními dárky, třpytivými řetězy, světýlky a santovskými čepičkami přijelo na náměstí na štědrodenní jízdu. „Pořádáme to asi třetím rokem, minulé dva roky jsme měli i čtyřkolku se zapřaženými saněmi, letos ale nejede. Většinou se projedeme okolím Plzně, skončíme na náměstí a někteří pak ještě jedou do Zruče na betlém. Všichni jsou spokojení, policisté jsou na nás hodní,“ shrnul pořadatel jízdy, vánočně oblečený Jan Honzík.

Na dohled od ochotníků, kteří hráli u katedrály obklopeni stovkami přihlížejících, se do budovy biskupství scházeli osamělí lidé na oběd. Sešli se při něm se zástupci charity, biskupství a vedení města.

„Zrovna jsem nad tím ráno přemýšlel a je to zhruba 20 let, co sem zveme osamělé lidi. Dříve to bývali v prvních letech spíše starší osamělí lidé. Dnes jsou to spíše mladší lidé, lidé bez domova,“ řekl ředitel městské charity Pavel Janouškovec. Těší ho, že Plzeňané stále nosí na setkání dary pro potřebné - kosmetiku, cukroví či vánočky.



V Olomouci vybrali 1,4 milionu korun pro potřebné

Rekordní částku 1,4 milionu korun vydělal letos pro neziskové organizace stánek s punčem, různými pochutinami a řemeslnými výrobky, který na vánočních trzích v centru Olomouce postavil spolek dobrovolníků Dobré místo pro život. Peníze z prodeje byly rozděleny organizacím, jež se starají například o mentálně postižené děti, staré a nemocné lidi nebo o nevidomé a slabozraké.



Letošní výtěžek vánočního stánku s punčem je nejvyšší za deset let trvání této charitativní akce. „Letos jsme v tržbách poprvé překročili dva miliony korun. Vyšší výdělky si vysvětlujeme nejen narůstajícím zájmem Olomoučanů o punč, ale také rostoucím počtem firem, které u nás prodávají,“ uvedla Věra Zukalová ze spolku Dobré místo pro život. Po odečtení nákladů na provoz stánku zůstal zisk 1,43 milionu korun, který připadl dobročinným organizacím.

Role obsluhy ve stánku s punčem a různým sortimentem se postupně zhostili například olomoučtí hasiči, fotbalisté, herci Moravského divadla Olomouc i Divadla na Šantovce. Akce se zúčastnili také házenkáři, pracovníci olomouckého studia Českého rozhlasu, televize ZZIP a členové hudební skupiny Mňága a Žďorp.

Získané peníze spolek Dobré místo pro život zaslal například na účet Dětského centra v Topolanech u Olomouce, školy pro sluchově postižené děti, mobilnímu hospici Nejste sami či Blanické školce. Finanční pomoc dostalo i sdružení Debra ČR, které pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel, pečovatelská služba charity nebo olomoucký dětský domov.