16:00 , aktualizováno 16:00

Mají to všichni, ale každý to chce mít co největší. V Praze to mají větší než v Brně. V Táboře to mají tak velké, že se to na první pokus nevejde do díry. Melania Trumpová toho má plný barák. A v Ostravě jim to puklo. Co je to? Ano, je to vánoční strom.