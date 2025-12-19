Trpíte profesní deformací?
Určitě. Tedy jestli se ptáte na to, jaké vánoční dekorace bych si po dvaceti letech služby nikdy nepřinesl domů.
Ano. Tak jaké to jsou?
Například ručně dělané věnce ze suchých větví, šišek, nebo papíru. Jedná se o takzvané zrychlující materiály. Jakmile na ně dáte svíčku a plamínek si najde cestu, chytnou během pár sekund. Nejsem ani fanda vánočních řetězů z pochybných e-shopů. Mohou mít špatnou izolaci, přehřívají se nebo jiskří. Obecně je ale nebezpečné všechno, co je extrémně hořlavé, nekvalitní nebo příliš blízko otevřenému ohni.
Jedním z největších rizik jsou prý o Vánocích svíčky. Ty ale doma pálíme celoročně, proč jsou takovým strašákem zrovna v období vánočních svátků?
O Vánocích kolem sebe hromadíme mnohem víc hořlavých dekorací než jindy. Spousta nich je navíc z plastů nebo syntetických materiálů, které chytají opravdu rychle. Stačí malý plamínek a během pár sekund máte problém, který už nejde uhasit jednou skleničkou vody. Za dvacet let u hasičů jsem viděl spoustu situací, kdy lidé odcházeli z místnosti, kde dohořívala svíčka nebo zůstala u okna, kde zrovna zafoukal průvan.
Takže svíčky nenechávat bez dozoru?
Přesně tak. Zapálíme svíčku na stole a po chvíli odejdeme s tím, že časem dohoří. Jenže oheň nečeká. Hasiči každý rok o Vánocích vyjíždějí k obrovskému množství požárů v domácnostech a velká část z nich začíná právě u obyčejné svíčky nebo prskavky.
Jaké jsou další typické příčiny vánočních požárů?
Už jsem zmiňoval světýlka. Ta bez certifikace se dokážou přehřát nebo jiskřit. Nejednou jsme přijeli k požáru, který začal na vánočním stromku jen proto, že byl ozdobený elektrickým řetězem z bazaru. Elektrika a hořlavé ozdoby nejsou dobrá kombinace. Na všechny zapojené dekorace je občas dobré sáhnout. Když jsou teplé nebo dokonce horké, je potřeba je hned vypnout. Další typickou příčinou je i vaření.
Další věc, kterou děláme běžně po celý rok.
Ano, ale o Vánocích se vaří od rána do večera. U toho často odbíháme něco zabalit, zvednout telefon nebo otevřít návštěvě. Požár může vzniknout velmi snadno z horkého oleje, zapomenuté plotýnky, utěrky položené moc blízko svíčky…
Jindřich Drážďanský
Dobře, takže svíčky, světýlka, vaření. Co dělat, když nám přeci jen něco z toho chytne a začne hořet?
Během služby jsem si vytvořil takové šikovné pravidlo, které používám dodnes: Zastav, zhodnoť, zavolej.
Vysvětlíte?
Zastavit se je úplně základ. Když totiž začne hořet, reagujeme obvykle panikou a chaotickým pobíháním. Jenže to situaci jen zhorší. Takže se zastavme, nadechněme se a získejme kontrolu.
Pak můžeme přejít ke kroku číslo dvě – zhodnotíme, co vlastně hoří. Ne všechno se totiž hasí stejně. Malý plamínek na ubruse nebo dekoraci můžete zadusit mokrým hadrem. Když ale chytne olej na pánvi, nikdy na něj nelijte vodu. Hasicí přístroj, pokud máme doma, je taky super, ale musí být na dosah a musíme vědět, jak ho použít.
Třetí pravidlo je „zavolej“. V jakém případě už je potřeba hasiče volat?
Ano, jestliže máte byť jen náznak pochybnosti. Malý požár lze zkusit uhasit jen tehdy, pokud se nešíří, člověk ví, co hoří, a má po ruce vhodný prostředek k uhašení. Jakmile se ale oheň rychle zvětšuje, je hodně kouře, není jasné, odkud se oheň šíří, nebo se jedná o elektřinu, je nutné okamžitě volat. Pokud si nejste jistí, že požár zvládnete během okamžiku a bez rizika, volejte také.
Co osobně považujete za nebezpečné i po požáru?
Kouř a toxické zplodiny. Mohou vážně ohrozit zdraví během velmi krátké doby. I malý požár totiž může způsobit otravu kouřem nebo poškození dýchacích cest. Pak také poškození elektroinstalace. I když se plameny podaří uhasit, mohou zůstat skryté závady na kabelech nebo zásuvkách. A ty později vedou k dalšímu požáru.
Nemáte pocit, že všechny rady se každý rok opakují, a všichni už by tak měli být ohledně vánočních požárů poučení?
Bohužel ne. Stále dokola se opakují stejné chyby. A všechny mají jedno společné – stačilo by opravdu málo, aby se nestaly.