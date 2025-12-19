Vypadají nevinně, hoří dobře. Hasič radí, jakým dekoracím se o svátcích vyhnout

Veronika Pitthardová
  13:45
Zatímco lidé slaví Vánoce a příchod nového roku, hasiči mají plné ruce práce. Jen během svátků na přelomu loňského roku řešili stovky událostí, přičemž Štědrý den byl z hlediska požárů nejhorší za posledních pět let. „Nebezpečí zvyšují svíčky, vánoční dekorace i silvestrovské oslavy s otevřeným ohněm,“ vyjmenovává rizika bývalý profesionální hasič Jindřich Drážďanský.
Bývalý profesionální hasič Jindřich Drážďanský. (19. prosince 2025)

Bývalý profesionální hasič Jindřich Drážďanský. (19. prosince 2025) | foto: Saurusmedia/MAFRA

Na Štědrý den roku 2024 zaznamenali hasiči v Česku 68 požárů, nejvíce za...
Požár vánočního stromečku
Na Štědrý den roku 2024 zaznamenali hasiči v Česku 68 požárů, nejvíce za...
V ulici Doležalova vzplanul na Štědrý den vánoční stromek (24. prosince 2018).
13 fotografií

Trpíte profesní deformací?
Určitě. Tedy jestli se ptáte na to, jaké vánoční dekorace bych si po dvaceti letech služby nikdy nepřinesl domů.

Ano. Tak jaké to jsou?
Například ručně dělané věnce ze suchých větví, šišek, nebo papíru. Jedná se o takzvané zrychlující materiály. Jakmile na ně dáte svíčku a plamínek si najde cestu, chytnou během pár sekund. Nejsem ani fanda vánočních řetězů z pochybných e-shopů. Mohou mít špatnou izolaci, přehřívají se nebo jiskří. Obecně je ale nebezpečné všechno, co je extrémně hořlavé, nekvalitní nebo příliš blízko otevřenému ohni.

Vánoční požáry v číslech

  • Během vánočních svátků hasiči každoročně řeší stovky událostí. Mezi 24. a 26. prosincem 2024 evidovali hasiči 879 zásahů. Loňský Štědrý den tak byl z hlediska počtu požárů nejhorší za posledních pět let.
  • Část požárů přímo souvisí s vánoční výzdobou.
  • I silvestrovské oslavy patří k rizikovým. Na přelomu 31. prosince a 1. ledna vyjížděli hasiči v některých letech k více než dvěma stovkám požárů.

Jedním z největších rizik jsou prý o Vánocích svíčky. Ty ale doma pálíme celoročně, proč jsou takovým strašákem zrovna v období vánočních svátků?
O Vánocích kolem sebe hromadíme mnohem víc hořlavých dekorací než jindy. Spousta nich je navíc z plastů nebo syntetických materiálů, které chytají opravdu rychle. Stačí malý plamínek a během pár sekund máte problém, který už nejde uhasit jednou skleničkou vody. Za dvacet let u hasičů jsem viděl spoustu situací, kdy lidé odcházeli z místnosti, kde dohořívala svíčka nebo zůstala u okna, kde zrovna zafoukal průvan.

Takže svíčky nenechávat bez dozoru?
Přesně tak. Zapálíme svíčku na stole a po chvíli odejdeme s tím, že časem dohoří. Jenže oheň nečeká. Hasiči každý rok o Vánocích vyjíždějí k obrovskému množství požárů v domácnostech a velká část z nich začíná právě u obyčejné svíčky nebo prskavky.

Jaké jsou další typické příčiny vánočních požárů?
Už jsem zmiňoval světýlka. Ta bez certifikace se dokážou přehřát nebo jiskřit. Nejednou jsme přijeli k požáru, který začal na vánočním stromku jen proto, že byl ozdobený elektrickým řetězem z bazaru. Elektrika a hořlavé ozdoby nejsou dobrá kombinace. Na všechny zapojené dekorace je občas dobré sáhnout. Když jsou teplé nebo dokonce horké, je potřeba je hned vypnout. Další typickou příčinou je i vaření.

Prskavka na vánočním stromku způsobila požár bytu. Buďte opatrní, apelují hasiči

Další věc, kterou děláme běžně po celý rok.
Ano, ale o Vánocích se vaří od rána do večera. U toho často odbíháme něco zabalit, zvednout telefon nebo otevřít návštěvě. Požár může vzniknout velmi snadno z horkého oleje, zapomenuté plotýnky, utěrky položené moc blízko svíčky…

Jindřich Drážďanský

  • Více než dvacet let působil jako profesionální hasič Hasičského záchranného sboru ČR. Specializoval se na zjišťování příčin požárů.
  • Externě vyučoval na střední hasičské škole a podílel se na přípravě nových záchranářů.
  • Po odchodu z aktivní služby pokračuje v pomoci lidem po požárech, haváriích či povodních. Je zakladatelem společnosti SANACE PO, zaměřené na dekontaminaci prostor po požárech a ekologických haváriích.

Dobře, takže svíčky, světýlka, vaření. Co dělat, když nám přeci jen něco z toho chytne a začne hořet?
Během služby jsem si vytvořil takové šikovné pravidlo, které používám dodnes: Zastav, zhodnoť, zavolej.

Vysvětlíte?
Zastavit se je úplně základ. Když totiž začne hořet, reagujeme obvykle panikou a chaotickým pobíháním. Jenže to situaci jen zhorší. Takže se zastavme, nadechněme se a získejme kontrolu.

Pak můžeme přejít ke kroku číslo dvě – zhodnotíme, co vlastně hoří. Ne všechno se totiž hasí stejně. Malý plamínek na ubruse nebo dekoraci můžete zadusit mokrým hadrem. Když ale chytne olej na pánvi, nikdy na něj nelijte vodu. Hasicí přístroj, pokud máme doma, je taky super, ale musí být na dosah a musíme vědět, jak ho použít.

Třetí pravidlo je „zavolej“. V jakém případě už je potřeba hasiče volat?
Ano, jestliže máte byť jen náznak pochybnosti. Malý požár lze zkusit uhasit jen tehdy, pokud se nešíří, člověk ví, co hoří, a má po ruce vhodný prostředek k uhašení. Jakmile se ale oheň rychle zvětšuje, je hodně kouře, není jasné, odkud se oheň šíří, nebo se jedná o elektřinu, je nutné okamžitě volat. Pokud si nejste jistí, že požár zvládnete během okamžiku a bez rizika, volejte také.

Dárků se nedočkali. Od prskavky chytil stromek, pak skoro celý byt

Co osobně považujete za nebezpečné i po požáru?
Kouř a toxické zplodiny. Mohou vážně ohrozit zdraví během velmi krátké doby. I malý požár totiž může způsobit otravu kouřem nebo poškození dýchacích cest. Pak také poškození elektroinstalace. I když se plameny podaří uhasit, mohou zůstat skryté závady na kabelech nebo zásuvkách. A ty později vedou k dalšímu požáru.

Nemáte pocit, že všechny rady se každý rok opakují, a všichni už by tak měli být ohledně vánočních požárů poučení?
Bohužel ne. Stále dokola se opakují stejné chyby. A všechny mají jedno společné – stačilo by opravdu málo, aby se nestaly.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků. Litva to popírá

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO, uvedl německý poslanec a expert na obranu Roderich Kiesewetter (CDU). Uvedl, že se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

OBRAZEM: Děkující Mareš, dojatý Bouček. S Hezuckým se loučili moderátoři i herci

Leoš Mareš přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké obřadní...

V pátek se rodina, přátelé, kolegové i mnoho fanoušků přišlo rozloučit s moderátorem Patrikem Hezuckým (†55) do krematoria v pražských Strašnicích. Přišel jeho parťák z éteru Leoš Mareš i většina...

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Silničáři na Přerovsku...

Pátek 19. prosince 2025 se zapíše jako významný milník do historie dopravních staveb v České republice. Silničáři krátce po poledni otevřeli poslední úsek D1 na Přerovsku. Páteřní tuzemská dálnice...

19. prosince 2025  11:21,  aktualizováno  14:10

Babiš zradil Ukrajinu, tepe premiéra opozice. Česko ztratí důstojnost, míní Fiala

Babiš, Fico a Orbán na schůzce Evropských států, které rozhodnuly o poskytnutí...

Členské země EU se shodly na společné půjčce Ukrajině, celkově ji podpoří zhruba 90 miliardami eur. Z finální dohody jsou však vyjmuty Maďarsko, Slovensko i Česká republika. Tuzemští opoziční...

19. prosince 2025  9:45,  aktualizováno  14:02

Ukrajina náležitě neuznává naši pomoc, postěžoval si Nawrocki Zelenskému

Polský prezident Karol Nawrocki a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj...

Poláci mají dojem, že se jejich podpora Ukrajiny po začátku ruské invaze nesetkala s náležitým uznáním, řekl polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki po jednání se svým ukrajinským...

19. prosince 2025  13:28,  aktualizováno  14:01

RECENZE: Charles Dickens vypráví dětem, jak z Ježíška vyrostl Král králů

60 % Premium
Z filmu Král králů

V přesile konfekčních příběhů se Santou Clausem se skromně hlásí o slovo Král králů, animovaná verze příběhu Ježíše Krista určená hlavně dětem, ale zajímavá i pro dospělé, protože do ní vstupuje...

19. prosince 2025

Vypadají nevinně, hoří dobře. Hasič radí, jakým dekoracím se o svátcích vyhnout

Bývalý profesionální hasič Jindřich Drážďanský. (19. prosince 2025)

Zatímco lidé slaví Vánoce a příchod nového roku, hasiči mají plné ruce práce. Jen během svátků na přelomu loňského roku řešili stovky událostí, přičemž Štědrý den byl z hlediska požárů nejhorší za...

19. prosince 2025  13:45

Nebude žádná válečná operace, když bude Západ respektovat ruské zájmy, řekl Putin

Přímý přenos
Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Pokud Západ bude respektovat ruské zájmy, nebude žádná další speciální vojenská operace, řekl ruský prezident Vladimir Putin v pátek na pravidelné výroční tiskové konferenci. Evropská unie podle něj...

19. prosince 2025  9:29,  aktualizováno  13:36

Jako Spiderman. Muž se vezl na spřáhle tramvaje. Netušil, že ho sledují policisté

Muž se vezl na spřáhlu tramvaje. Byl v celostátní pátrání.

Přímo před zraky civilního vozidla cizinecké policie se muž zavěsil na zadní rám tramvaje. Ta se s ním o chvíli později rozjela. Policejní zásah, který se odehrál v ulici Jana Želivského na Praze 3,...

19. prosince 2025  13:24

Od té doby u sebe nosím zbraň, říká hasič, který zasahoval na filozofické fakultě

Rony Jabbour (18. 12. 2025)

Rony Jabbour velel hasičské četě při zásahu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V neděli uplynou od této tragické události dva roky. Portál iDNES.cz přináší při této příležitostí sérii...

19. prosince 2025  13:11

Drama na Zlínsku. Muž vytáhl na exekutory plynovku, chtěl na ně poštvat i psy

ilustrační snímek

Recidivista na Zlínsku vyhrožoval se zbraní v ruce exekutorům, kteří se dožadovali vstupu do bytu jeho přítelkyně. V minulosti šestnáctkrát soudně trestaný muž chtěl navíc na exekutory poštvat psy....

19. prosince 2025  13:07

S administrativními odvody do armády souhlasí více než polovina Čechů

Armáda pořádá měsíční vojenský kurz pro plnoleté studenty. Je honorovaný v...

S případným zavedením administrativních odvodů do armády souhlasí 53 procent Čechů. Naopak třetina je proti, vyplývá z průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas. Zavedení administrativních odvodů by...

19. prosince 2025  12:49

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí...

Ukrajina poprvé zasáhla a kriticky poškodila tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři. Píše to agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v ukrajinské tajné službě SBU. Tyto informace...

19. prosince 2025  12:20,  aktualizováno  12:43

Policisté obvinili exposlance Kobzu za smrt psů v autě, hrozí mu půl roku

Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k závěrečnému schvalování vládní důchodové...

Středočeští kriminalisté obvinili bývalého poslance SPD Jiřího Kobzu ze zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Kobza podle závěrů policejních vyšetřovatelů nechal uhynout dva psy v zavřeném automobilu....

19. prosince 2025  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.