K babičce, na hory i na koncert. Jak budou politici trávit Vánoce

Doma plánují Vánoce prožít premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf Sněmovny Tomio Okamura (SPD). S rodinou bude o Štědrém dnu a svátcích i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
„Konec roku už ale bude plně pracovní, úkolů máme hodně,“ sdělil redakci s tím, že na silvestra si dá výšlap. „Rodina, kamarádi, pes Betyna, lokálka, bágl, špekáčky a zakončení v brdské hospodě,“ řekl Havlíček.
Polopracovní bude mít Vánoce i ministr školství Robert Plaga (za ANO). „Kromě čtení pracovních materiálů bych rád koukl s rodinou i na vánoční pohádky a přečetl pár knih, které doufám najdu pod stromečkem,“ plánuje.
Pestré svátky bude mít lidovecký poslanec František Talíř. Čeká ho čas s rodinou v Zubčicích, bohoslužby ve Věžovaté Pláni, koncert s jeho kvartetem na Malšíně nebo hraní koled v domově pro seniory v Kaplici. „Moc se na to těším, protože tyto dny jsou o radosti ze vzájemných vztahů a naději z Ježíšova narození,“ řekl Talíř.
S rodinou a přáteli prožije nejkrásnější svátky v roce i první místopředseda Starostů Lukáš Vlček. „Čas budu trávit u nás v regionu (na Vysočině), popřípadě vyrazíme někam blízko na lyžování. Přeci jen mám ještě malé děti,“ uvedl s tím, že už má naplánované také nějaké sportovní aktivity s přáteli – hokej, basketbal, atletické závody.
„Vánoce tedy plánuji především v režimu rodina, přátelé, sport a pohádky,“ shrnul Vlček.
Doma s rodinou bude o svátcích i ministr kultury Oto Klempíř nebo poslankyně Renata Vesecká (oba za Motoristy). „Těším se na staré české filmy a pohádky. Taky na cukroví, návštěvy přátel, no prostě na pohodu a klid,“ uvedla Vesecká. A doplnila, že nesmí zapomenout, že se těší také na vaječný likér své maminky. „Vždy je skvělý,“ dodal.
Půlnoční mše i auta Žádné cestování za teplem nebo na hory neplánuje ani místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS). „Budu s rodinou doma v Hořovicích. Mezi svátky zajedeme za rodiči manželky na Třinecko. Jsem konzervativní, tradiční člověk, tedy Vánoce u nás budou klasika,“ řekl.
Na Štědrý den se podle svých slov také potká se sousedy na svařáku. „Zpíváme koledy, zajdu zapálit mamce svíčku na hřbitov, k večeři tradiční kapr se salátem, a protože máme malé děti, tak středobodem bude nadílka od Ježíška pod stromečkem,“ popsal Skopeček a doplnil: „Když nám někdo pohlídá, tak zajdeme s manželkou v Hořovicích na půlnoční mši. Smysl Vánoc je být s blízkými a věnovat čas a energii ostatním.“
K tomu je odhodlán i čestný prezident Motoristů Filip Turek. Vedle toho si chce užít i své sbírky aut, na kterou podle svých slov neměl dva roky téměř čas.