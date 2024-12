Pěstounka přišla kvůli vodě o dům, tři dívky z dětského domova jí zůstaly

Adéla, Nela a Danuše se teď nechtějí vzdálit od tety Romany ani na minutu a dělají, co jí na očích vidí. Když dům jejich pěstounky v Ostravě – Nové Vsi zaplavila zářijová povodeň až po střechu a totálně ho zničila, bály se, že to pro ně bude znamenat návrat do dětského domova. Dívky ale zpátky nemusely. Redakce iDNES.cz přináší v seriálu příběhy rodin, které postihla velká voda.