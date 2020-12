Co přinese Ježíšek? Některé české rodiny budou mít letos Vánoce chudé

Vánoce jsou náročným obdobím pro peněženky mnohých. Jednou ze skupin, které se v potížích ocitají častěji než ostatní, jsou otcové a matky samoživitelé. „Každoročně napíšeme seznam pro Ježíška. Na něm se ukazují drahé položky, a protože mi děti chtějí ušetřit, tak píšou Ježíškovi, abych věci nemusela kupovat já,“ popisuje samoživitelka Martina.

Toho si váží, současně ale neví, jak ze situace ven. Vždy totiž dětem pošle „od Ježíška“ upozornění, že dárky nadělí podle celoročních zásluh. Tedy podle toho, jak moc během roku pomáhaly v domácnosti a plnily své povinnosti.

„Vždy si u toho přeji mít dostatek prostředků k tomu, abych tuto větu další rok nemusela říct,“ posteskla si. Pod stromečkem tak děti nakonec najdou jen to, na co matka finančně stačí, a to, co je potřebné, třeba oblečení.

„V zaměstnání dostáváme bonusy ve formě poukázek, které berou v knihkupectví. Mou záchranou je vášeň dětí v knížkách. Cukroví si upečeme a žádné další zbytečnosti neřešíme. Koupíme jen obvyklé potraviny, které se skutečně sní,“ popsala Martina.

Vánoce? Nejvíce stresující období v roce!

V podobné situaci se letos ocitlo mnoho dalších rodičů napříč republikou. Ostatně podle výzkumu, který provedla Asociace neúplných rodin, jsou pro dvě třetiny rodičů-samoživitelů Vánoce nejvíce stresujícím obdobím v roce. Třetina z nich pak za Vánoce utratí maximálně dva tisíce korun – více si prostě nemohou dovolit. Tři čtvrtiny samoživitelů zase nemají na Vánoce našetřené vůbec žádné peníze.

Na Vánoce se totiž kombinuje řada faktorů, které rodinám s dětmi situaci stěžují. Jednak je to jen několik málo měsíců po začátku školního roku, kdy museli rodiče dětem kupovat školní potřeby a platit volnočasové kroužky. Proto například, jak říká ředitelka asistenčního programu Vaše výživné Iveta Novotná, na konci roku přibývá podle statistik neplatičů.

Vánoce samoživitelů v číslech Vánoce jsou finančně náročným obdobím pro 96,2 procent oslovených samoživitelů a samoživitelek. Našetřit si na ně nějaké peníze stihlo jen asi patnáct procent z nich. Vánoce u nich tak budou letos chudé. Přes třicet procent za ně utratí do dvou tisíc korun, dalších asi 47 procent do pěti tisíc. Čtyři pětiny si však neplánují půjčovat.

Výživné je navíc často jen nízké. „Nejnižší částku, kterou evidujeme v rámci programu, je sto korun, které byly rodiči vyměřeny soudem. Výživné pod tisíc korun má celkem deset procent samoživitelů a s částkou 500 korun na jedno dítě si musí vystačit každý dvacátý rodič-samoživitel,“ přiblížila Novotná.

Přesto to nejsou jen samoživitelé, kteří letos přemýšlejí, jak pro své děti pořídit alespoň nějaké dárky. Kvůli epidemii koronaviru, který na měsíce zavřel řadu obchodů, restaurací či třeba salonů a zapříčinil tak mnohým výpadek příjmů, plánuje utrácet méně než loni většina Čechů.

Například podle průzkumu společnosti Fair Credit utratí až padesát procent Čechů za letošní Vánoce maximálně pět tisíc korun, tedy o sedm tisíc méně než vloni. Stejně peněz jako do minulých svátků plánuje do letošních Vánoc investovat jen minimum lidí.

Na neziskové organizace se tak nyní obrací více lidí než kdy jindy. A to i z řad těch, kteří problémy dosud neměli. Donedávna měli stabilní zaměstnání s průměrným platem, vše zvládali splácet bez větších problémů. „Neměli ale větší rezervy než na jeden, maximálně dva měsíce běžného života. Nyní buď přišli zcela o práci nebo se jim díky péči o děti v domácím vyučování příjmy výrazně snížily,“ popsala nové žadatele o pomoc ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. Ti tak mají potíže i se zaplacením nájmu a energií, natožpak aby pořizovali vánoční dárky.

Státní pomoc není vždy adekvátní Řada rodičů se dostala do potíží vlivem protikoronavirových opatření. Ze strany státu se jim přitom ne vždy dostane adekvátní pomoci. „Šokovala mne žádost jedné konkrétní maminky. Pracovala šestnáct let v hotelu, v srpnu ale dostala výpověď, protože hotel zavírá. Požádala úřad práce o úhradu rekvalifikačního kurzu v oboru pedikérka,“ popsala Tornikidis. Ale úřad práce žádost zamítl. „Co odpověděl? Neproplatíme, protože se nejedná o účelně vynaložené prostředky. Tak já tedy nevím, jak lépe chcete vynaložit prostředky na podporu zaměstnanosti než zaplatit člověku, který přišel po tak dlouhé době o zaměstnání, rekvalifikaci. Bohužel to není zdaleka první případ, kdy úřad práce lidem spíše komplikuje život, než by jim pomáhal. O opožděných výplatách dávek, například příspěvku na bydlení, ani nemluvím,“ dodala Tornikidis.

Možná máme Vánoce i hezčí

Rodiče proto situaci řeší jak jen mohou. Někteří se snaží alespoň něco ušít či vyrobit. „Za velmi pozitivní zprávu považuji vysoké číslo, které vypovídá o tom, že se rodiče-samoživitelé i přes svou nelehkou situaci snaží vyhýbat se půjčkám,“ uvedla Novotná. A ti, kteří si na Vánoce půjčí, tak většinou činí u své rodiny či známých, je to asi 12,5 procent oslovených samoživitelů. U bankovních či nebankovních institucí zvažuje půjčku jen pár procent lidí.

Svým dětem tak musí rodiče mnoho věcí upřít. Tři čtvrtiny rodin samoživitelů nejezdí lyžovat, mnoho z nich si ale nemůže dovolit ani základní věci, jako je klasická štědrovečerní večeře, a snaží se tak o levnější variantu. Až sedm procent rodičů pak musí dětem upřít i možnost strávit svátky pohromadě, protože bývají v období Vánoc v práci. Volno si nemohou dovolit.

„Sobě odepřu cokoliv. Bylo období, kdy jsem se snažila uživit sebe a své dvě děti a jedla jsem proto obden,“ přiznala samoživitelka Martina. Nyní je na tom její rodina už lépe a dětem se tak snaží vynahradit menší částky vyhrazené na úhradu dárků tím, že doma vytváří vánoční atmosféru.

„Odpírat si z důvodu financí musím neustále a celý rok, ale myslím, že na Vánocích je velmi důležitá atmosféra. Nejkrásnější a nejvýznamnější jsou přípravy a těšení se na ten večer,“ řekla Martina.

„Myslím, že naše Vánoce jiné nejsou. Možná že je máme dokonce hezčí. Po stromečkem nejsou drahé dárky a není jich mnoho, ale zato máme krásnou atmosféru,“ uvedla a dodala, že s dětmi společně zdobí dům, chodí na vánoční procházky prohlížet světýlka na okolních zahradách, peče s nimi cukroví a podobně.

„Večery trávíme povídáním u zapálené svíčky a na Štědrý den nesmí chybět rozkrojené jablíčko a lodičky ze skořápek,“ popsala Martina.