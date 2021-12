Skutečné vánoční hudby je málo, nové písně jsou jen komerce, říká muzikolog

Jaké koledy u vás doma o Vánocích hrají?

Jsme v tomto ohledu poměrně konzervativní. U nás znějí především ty takzvané staročeské koledy, které mají tradici až do doby baroka nebo renesance, možná někdy i dál do středověku. Takže koledy, které všichni jistě dobře znají – Pásli ovce valaši a podobně.

Ptám se proto, zda je možné říci, jaká vánoční hudba dnes nejčastěji zní obecně v českých domácnostech.

Odpověď je trochu složitá. Vánoce jsou takové zvláštní období, každý se chce naladit do jejich atmosféry, prožívat je a k tomu slouží i poslech hudby. Máme tedy již zmíněné staročeské koledy, tradiční, dochované, které se nabízejí. A pak je tam nepřeberné množství různých písniček, v zahraničí je nazývají „christmas songs“ či „weihnachtslied“. Ty je dnešní společnost schopná přebírat tím, že se přetextují nebo poslouchají v originále.

Převažují spíš ty tradiční koledy, nebo nově vznikající vánoční písně?

Myslím, že oba druhy znějí nejen v českých domácnostech, ale i v obchodech už od začátku adventu. Různě to cinká a rolničkuje, je to taková zvláštní směsice, která žánrově není úplně vyhraněná. Potom nastává trochu zmatek, protože opravdové vánoční hudby je strašně málo.

Co to znamená?

Je velice málo skladeb třeba v oblasti vážné hudby, které by se mohly na Vánoce hrát a byly tematicky opravdu vánoční. Samozřejmě když se podíváte na nabídku vánočních koncertů, tak je jich každý rok spoustu. Ale jsou to vánoční koncerty, protože se konají v době Vánoc, ne protože se na nich hraje vánoční hudba.

S Vánocemi je to zvlášť v naší ateistické společnosti složité. Lidé jim rozumějí tak napůl, děti to chápou jenom skrze dárky. Příběh toho, že se narodil Ježíšek a hned nám bude dávat dárky, je vlastně komický. Takže to není téma, které by v hudbě rezonovalo. Samozřejmě pokud se to nahradí označením, že přichází spasitel, tak to je něco jiného, ale tomu většina společnosti nerozumí.

Jak je to tedy s těmi tradičními českými koledami?

Říká se jim koledy, ale jsou to de facto vánoční písně, protože koleda byl původně zpěv, kterým se koledovalo, žádalo. Ty písně se nicméně udržují už několik století, ať už v nápěvech, melodii, tak i v textech. Jejich okruh vyhranilo už české baroko, ve druhé polovině 17. století se vyskytovaly v kancionálech. Když doma nebyla jiná kniha, tak určitě kancionál, který obsahoval kapitolu s názvem Písně vánoční. V ní byly k nalezení písně, které známe, do dneška se zpívají v té samé podobě a je to úžasné.

Které konkrétně to byly?

Patří tam zmíněná Pásli ovce valaši, dále Půjdem spolu do Betléma, Já bych rád k Betlému. Nebo ještě starší Narodil se Kristus Pán, ta je z nich asi nejstarší. Jedna z nejznámějších, u které známe autora, je Chtíc, aby spal od Adama Michny z Otradovic. To jsou určité symboly, těch koled bylo samozřejmě mnohem více, ale ustálily se v počtu kolem dvaceti a jsem hrozně rád, že se udržují dodnes přímým zpěvem.

Mluvil jste o písních, které se ustálily. Jsou i nějaké, které se dříve zpívaly, ale pak se na ně zapomnělo, „zanikly“?

Je jich spousta. Sám jsem našel hezké vánoční písně nebo i skutečné koledy ze 16. století v rukopisných kancionálech literátských bratrstev. V nich jsou písně, které jsou pestřejší a které především svými nápěvy sahají opravdu až do středověku. Často vznikly otextováním chorálních nápěvů.

Jak si zdůvodňujete, že se o nich v současnosti prakticky neví?

Dnešní společnost už je někde jinde. Advent bývalo období těšení, askeze v očekávání příchodu Ježíše Krista. Pro to období existoval velice zajímavý repertoár písní, zpívalo se hodně, ale něco jiného. Dnes slyšíte koledy v obchodech už v době, kdy ještě ani advent nezačal. Ale to je opět součást toho zmatku, o němž jsem už mluvil.

Lze o některých koledách říci, že jsou špatné, nepopulární?

Myslím, že takhle se to říct nedá. Větší problém je spíš v tom, že v té oblasti nevzniká v podstatě nic nového. I když někdo ohlásí, že vydá vánoční album, tak tam jsou pořád dokola ty samé písničky. Přezpívají nějakou symbolickou, třeba Adeste fideles. Ale pak tam jsou písničky, které prostě stále omílají sněhové vločky či koňské spřežení. Z melodického hlediska to jsou typy takových pohodových, lehce nostalgických zasněných písní, takže to má charakter hudebního klišé.

Petr Daněk (*1957) český muzikolog, pedagog, dramaturg a interpret

absolvent oboru hudební věda na FF UK

přednášel na FF, HAMU, Ústavu hudební vědy, nyní na VŠMU v Bratislavě

pracoval také v Ústavu teorie a dějin umění ČSAV a Ústavu dějin umění AV ČR

věnuje se především dějinám hudby a současné hudební kultuře

mezinárodně uznávaný odborník na hudební kulturu rudolfínské Prahy a dějiny hudebního tisku

publikoval řadu knih, studií a popularizačních textů

Máme nějaké světlé výjimky?

V Čechách vzniklo několik zajímavých písní v 60. letech, třeba Jiří Suchý má krásné „tiše a ochotně, purpura na plotně voní“, to je úplně nové pojetí vánoční písně. Pak tam jsou světské vánoční písně, vůbec se v nich nevzpomíná Ježíšek nebo něco takového. Mám na mysli třeba Vánoce, vánoce přicházejí, což je velice humorná písnička.

Vidíte, na tu jsem se mínil zeptat. Já ji mám v paměti jako mírně rozporuplnou.

Ona je vtipná a plná hezkých nápadů. Podle mě má o Vánocích své místo, zahrát si ji pro radost. Je originální po melodické i textové stránce, opravdu tam sám za sebe nevidím nic špatného.

Kritika, kterou jsem na tuto píseň zaznamenal, se týkala období jejího vzniku a tehdejších poměrů. Co si o tom myslíte vy?

Možná že existovali cenzoři, kteří říkali, nesmí tam být Ježíšek. Ale v době, kdy vznikla, se společnost uvolňovala. Já už spíš za problematické považuji písně, v nichž se jezdí na těch saních tažených koňmi. To mi připadá falešné předstírání vánoční idyly, kterou už nikdo vlastně nezná.

Když se ještě vrátím k tradičním koledám, řada z nich se k nám dostala ze zahraničí. U kterých tomu tak je?

Mezi českými vánočními písněmi je samozřejmě řada těch, které existují v jiných jazykových variantách. Ale ony existují už od toho 16., 15. století. Tehdy byl jakýsi univerzální evropský repertoár, vlastnictví řekněme celé střední Evropy. Autora se nedopátráme, u nás se pak těm písním dával český text.

Co třeba známá píseň Tichá noc, původně z Rakouska?

Ta vznikla ve dvacátých letech 19. století, jako u jedné z mála se ví, kde a kdy vznikla a kdo ji složil. U nás se díky přetextování uplatnila, byla však výjimkou. Přestože jsme tehdy byli pod velkým vlivem té německojazyčné oblasti, z velkého množství tamních vánočních písní se u nás ujala jen Tichá noc.

Když si vezmete německou tradici vánočního zpívání, tak tam je nejfrekventovanější píseň O Tannenbaum. Ta se ale v Čechách neuplatnila. Má sice překlad, občas se zpívá, ale v životě jsem neslyšel, že by si ji někdo zpíval u stromečku. Tichá noc je hit, evergreen, ale je to výjimečné. Naopak vliv české vánoční písně na zahraničí je mnohem intenzivnější.

V čem konkrétně?

Náš vliv je opravdu zajímavý. České koledy se zpívají na Slovensku, přeložené do slovenštiny. Část jich přebrali a dnes to už považují za svůj folklór. Velký respekt mají české koledy také na území dnešního Polska. Do Německa to bylo složitější, ale i tam došlo k překladům do němčiny. Šířily se třeba i dál, do Severní Ameriky a Kanady.

Víte o nějakých neobvyklých destinacích, kde by zněly české koledy?

Občas je slyšíte v severní Itálii, Rumunsku nebo třeba Bulharsku. Ale těžko říci, jak a kdy tam pronikly. Už je velká promísenost kultur a nelze přímo říci, že by to byl vliv české koledy. Zkrátka se tam nějak dostaly.

Co píseň Dobrý král Václav o českém panovníkovi svatém Václavu, která se tradičně zpívá ve Velké Británii na Štěpána?

To je podobný příběh jako O Tannenbaum. V Anglii má opravdu tradici, ale u nás se přes opakované snahy neuchytila, protože její melodie se nám nezpívá dobře. Text sice vznikl úpravou českého textu z poloviny 19. století, ale příběh je spíš symbolický a s českou tradicí nemá nic společného. Je to koleda, o níž se víc hovoří právě kvůli svatému Václavovi, než aby se zpívala.

26. prosince 2019

Když se přesuneme do současnosti, proč podle vás dnes vznikají nové vánoční písně? Je za tím hlavně vidina komerčního úspěchu?

Ano, naprosto. Vánoce jsou období, kdy lidi zjihnou a chtějí konat dobro, čili pro tvůrce období, kdy se mohou komerčně uplatnit. Dá se říci, že vánoční desku nahrál, kdo mohl. Existuje velká tradice v Americe, „christmas songy“ má Frank Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby má krásné album, dále Ella Fitzgeraldová či Elvis Presley.

V té podobě se to dostalo i k nám. Samozřejmě byly některé předělové desky, třeba Bílé vánoce Karla Gotta, jejichž obliba byla obrovská. Pak už to bylo napodobováno a každý ví, že když vydá vánoční desku, tak ji prodá. Žádná z těch desek, se kterými jsem se setkal, v sobě nemá nic nového. Jde jen o úpravy, šikovnost aranžérů. Nic nového nepřinášejí, akorát se dobře poslouchají.

Mají nějaký společný motiv?

Jak už jsem říkal, musí tam být zvonky, rolničky, klapot koní. Je to nostalgická hudba, lehce zasněná, v pomalejším tempu. Obsahuje slova jako zázrak, přání, dárky, bílý sníh, pak nějaký zpěv chórů a to se opakuje pořád dokola.

Jsou namístě obavy, že by nové písně vytlačily tradiční koledy?

Určitě ne. Já myslím, že koledy a vánoční písně mají tu výhodu, že jejich hraní a poslouchání končí zhruba 26. prosince. Větší problém je v tom, že se z nich stává pouze a jenom kulisa, podkres v obchodech a podobně. Záleží na učitelkách ve školkách, základních školách, jestli s dětmi budou cvičit koledy. Stejně to však bude pár týdnů před Vánoci, po Vánocích se na to zase zapomene.

Čili téma vánoční písně by nemělo být tím, které vyvolává konflikty, problémy či diskuse. Vánoce budou dál doprovázené cinkající hudbou, která je milá, všichni si ji rádi zazpíváme, ale je to jako s vánočním cukrovím. Ze začátku uždibujeme, mlsáme a pak po Vánocích už ho nemůžeme ani vidět. S koledami je to stejné.