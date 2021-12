Vánoce jako nástroj propagandy. Děda Mráz ale pohořel i u komunistů, říká historik

Jak vypadaly Vánoce za socialismu? V 50. letech je zneužívala propaganda. „V médiích se symbolika Vánoc využívala v kontextu boje za mír. Na velmi oblíbené karikatuře z 50. let jsou zobrazeni západní imperialisté, kteří ověšují vánoční stromeček hákovými kříži a místo špičky používají atomovou bombu,” říká historik Martin Franc. | foto: Petr Kozlík, MAFRA

Družice Sputnik místo Betlémské hvězdy, imperialisté zdobící stromeček atomovou bombou a Ježíšek, který se proměnil v Dědu Mráze. I takhle vypadala komunistická propaganda vánočních svátků po roce 1948. Kdy se k nám Ježíšek zase vrátil a jak se v průběhu let měnilo štědrovečerní menu? „V 70. a 80. letech se domácnosti předháněly v tom, kolik druhů cukroví upečou. Běžně to bylo deset nebo dvanáct druhů. V 50. letech to taková sláva nebyla, většina domácností zvládla dva tři druhy a byla ráda,“ vysvětluje historik a odborník na dějiny konzumu Martin Franc.