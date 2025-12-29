Vánoce na konci života. Domovy pro seniory je zpříjemňují osamělým klientům

Eliška Hovorková
  12:58
Pětaosmdesátiletá Jaroslava už šest let žije v jednom z pražských domovů pro seniory. Vánoční svátky patří k jejím nejoblíbenějším obdobím. „Už jako malá jsem velmi ráda pekla cukroví. Když jsem pak měla rodinu, bylo pro mě důležité, aby se všichni na Vánoce sešli a prožili svátky v klidu,“ říká Jaroslava.
foto: Profimedia.cz

Cukroví a přípravy na svátky si užívá i dnes, tentokrát s dalšími klienty domova. „Zdobíme stromeček, zpíváme si koledy, občas vyrábíme ozdoby,“ líčí Jaroslava. Vánoční svátky ale stejně jako v minulých letech tráví se svou rodinou.

Jak potvrzují domovy pro seniory oslovené iDNES.cz, domů odchází na svátky jen zlomek jejich klientů.

„V poslední době tráví Vánoce tímto způsobem asi deset klientů z 65,“ říká ředitelka Domova pro seniory Vrchlabí Soňa Mašková.

Více rodin volí variantu návštěvy na Štědrý den, případně jindy v období svátků. „Na Štědrý večer je klasická štědrovečerní večeře, která je podávaná v jídelně nebo ve společenských místnostech za doprovodu vánočních písní a koled,“ popisuje Mašková. Ti klienti, kteří se společné večeře zúčastnit nemohou, večeří na svém pokoji, který personál předem vánočně vyzdobí.

Dárky pro osamělé

V domově pro seniory v Novém Strašecí se do oslav zapojují také děti z mateřské školky, které si pro klienty připravují vystoupení.

Také zde se prosinec nese v tradičním duchu. Senioři pečou cukroví a vánočky, zdobí stromečky či zpívají koledy. „Též se účastníme vánoční výstavy na Krajském úřadu Středočeského kraje, kde prodáváme své výrobky a tím reprezentujeme náš domov seniorů,“ uvádějí pracovníci domova.

Napilno mají v prosinci také zaměstnanci Domova pomoci Bethany v Pardubicích, který se zaměřuje na terapeutické a poradenské služby pro seniory i pečující.

„Senioři vnímají intenzivněji opuštěnost, ztráty blízkých, konečnost. Intenzivněji prožívají mnohdy nefunkční blízké vztahy,“ líčí ředitelka společnosti Nikola Joštová.

Pečující zase podle ní často řeší vyčerpání. Velkým tématem jsou také starosti sendvičové generace, která musí skloubit péči o rodiče i děti. Bethany od roku 2017 pořádá také projekt Vánoce pro seniory, kde mohou lidé seniorům věnovat dárek.

„Vybíráme seniory, kteří nikoho nemají nebo za nimi roky vůbec nikdo nechodí. Někteří jsou současně v hmotné nouzi,“ říká Joštová.

Přání jsou různá – například deky, polštářky, kalendáře nebo třeba kosmetika či dobroty.

Podobně jako senioři v domovech tráví Vánoce mimo domácí prostředí také pacienti v hospicích. Také ty se snaží přinést klidnou sváteční atmosféru.

„Na dveřích do pokojů visí ozdoby s vánočními a zimními motivy. Chodby jsou vyzdobené světýlky. Na každém patře je postavený betlém. Na chodbách zní koledy,“ popisuje staniční sestra Hospice Anežky České Kateřina Dostálová. Tam každoročně zavítá i Mikuláš s andělem, kteří rozdávají drobné dárky.

„V hospici slavíme jak Vánoce, tak i Nový rok. Pro pacienty i jejich rodiny jsou připraveny akce, živý zpěv dvou hudebnic, přátelské posezení s rodinami i pacienty v ekumenické místnosti spojené s drobným pohoštěním,“ říká ředitel pražského Hospice Malovická Josef Heller.

V předvánočním období také posilují služby dobrovolníků, kteří mohou také zastoupit rodinné příslušníky v případě, že pacient už žádné nemá. Hospice často povolují návštěvy v kteroukoliv denní i noční dobu. Řada rodin tak u svých blízkých také přespává. „Což zvlášť v období Vánoc příbuzní a blízcí plně využívají,“ říká ředitel frýdecko-místeckého hospicu Jan Jursa.

Ačkoliv pacienti žijí v hospicích na sklonku života, některým jejich zdravotní stav dovoluje strávit svátky doma. Například Hospic svatého Štěpána v Litoměřicích nabízí až třídenní propustky. V takových případech je pacientům k dispozici domácí hospicová péče.

„Naším cílem je být maximálně flexibilní a podporovat to řešení, které je pro nemocného nejpřirozenější a nejlaskavější,“ říká ředitelka hospice Monika Marková.

Jeden až dva pacienti z celkových patnácti odjíždějí domů také podle ředitelky Hospicu v Mostě Blanky Števicové. „Domácí péči v takových případech nenabízíme, nemáme k tomu bohužel dostatek personálu, ale většina z našich pacientů ani domů moc nechce,“ říká Števicová. Pro většinu pacientů je transport velmi náročný.

Někteří ale chtějí například na silvestra na terasu, aby mohli sledovat ohňostroj.









