Lidský život nemá cenu? Viděla umírat mámu, znepokojuje ji navržený trest

V září to budou dva roky od tragické události. Vy jste svůj příběh ale zveřejnila teprve nedávno. Proč?

Spousta lidí nechápala, proč jsem to na Instagram dala až s odstupem takové doby. Ale my jsme nemohli nahlížet do spisu po celou dobu vyšetřování, tudíž jsme sami několik měsíců nevěděli, jak vyšetřování probíhá a co ve spisu je. Až když nám přišla obžaloba a viděla jsem klasifikace (žalobce navrhuje tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, pozn. red.), rozhodla jsem se, že to musím zveřejnit. Někteří se mě proto ptali, proč to vytahuji až teď. Ale to bylo spíš minimum lidí, naopak se mi dostalo velké podpory.

Takže jste nečekala, že zveřejnění vašeho příběhu bude mít takový dopad?

Vůbec jsem nečekala, že se náš příběh takhle rozšíří, překvapilo mě to. Na ten popud mi navíc sledující na Instagramu začali psát své příběhy a zkušenosti s českým soudnictvím.

Vyčítal vám někdo, že se snažíte „naskočit“ zpět do normálního života? Někteří mi tehdy psali, že na to, že mi zemřela máma, tak to na Instagramu vlastně moc nevypadá. Ale už to budou dva roky, co máma zemřela. Člověk nemůže celý život brečet. Musí jít dál, jinak by se zbláznil. Spousta lidí má příběhy podobné mému, a také žijí dál. Ale já jsem s tím počítala, že to tak trochu bude.

Ve stejnou dobu jste se také chystala a odjížděla na soutěž Česká Miss Essens. Promítlo se zveřejnění příběhu nějak do samotné soutěže?

Ze začátku jsem o tom nesměla mluvit, ještě probíhalo vyšetřování. Ale jakmile už byla obžaloba a obviněný, tak jsem mohla. A musím říct, že spousta holek mě moc podpořila a jejich podporu mám dodnes. Některé to možná mohly vzít jako taktiku k vítězství, ale nevím.

Já jsem se do soutěže přihlásila vlastně díky mamce, ona mě celý život ve všem bezmezně podporovala. Nejprve jako malou holku v tanci a pak i na této cestě. A i proto jsem si řekla, že prostě musím odjet. Jet tam a udělat to pro ni. Chtěla by to tak. A nakonec se modelingu věnuji i po soutěži, takže to nejspíš mělo smysl.

Umírala mi před očima

Jak pamatujete na dny poté, co maminka umřela?

Já jsem pár dní po tom odjela na miss. Na jednu stranu to bylo dobré v tom, že jsem nezůstala v tom nejhorším doma. Prostě jsem se zvedla a šla tam. Na druhou stranu to na mě pak začalo padat.

Samotná soutěž trvala docela dlouho a v té době nebylo na přemýšlení tolik času. Dost jsem to vytěsnila. Ale když skončila, tak to na mě spadlo hodně. Měla jsem i spoustu nabídek od médií, ale přiznám se, že už jsem pak nějaké slíbené i zrušila, protože už toho na mě bylo zkrátka bylo moc.

Jak se potom změnil váš život doma?

Mamka se starala o domácnost, já jsem nikdy neměla tolik času jí pomáhat nebo se to učit, protože jsme oba s bráchou sportovali. Po mámině smrti jsme se to museli s taťkou všechno naučit ze dne na den. Celkově jsme museli kompletně překopat náš život. Sice už jsem byla v dospělém věku, ale i tak mi přišlo, že jsem do té doby byla stále dítě. Mamčina smrt všechno změnila. Neskutečně mě obrnila a udělala ze mě dospělou ze vteřiny na vteřinu.

Co na tom bylo nejtěžší?

Asi nikdy nezapomenu, jak jsme museli říct malému bráchovi, že mamka umřela, byly to opravdu jedny z nejvíce traumatizujících momentů v mém životě. A také to, že jsem viděla mamku, jak mi umírá před očima.

Nezníte ale, že byste se litovala. Naopak.

Nechci, aby mě někdo litoval. Já jsem to na Instagram dávala také proto, aby lidi viděli, jak to tady funguje. Vezměte si případ seniorů, kteří dostali za pěstování jedné kytky marihuany pět let natvrdo. A pak tento. Co nám tím česká justice říká? Že násilí je v pořádku a lidský život nemá cenu? Když nezaplatíte daně, tak dostanete nesmyslné tresty. Ale to jsou pořád jenom peníze. Ty se dají vydělat. Lidský život nevrátíte.

Jak na maminku dnes vzpomínáte?

Mám na ni ty nejkrásnější vzpomínky. Byla mi vždy oporou už od malinka ve všem, co jsem dělala. A zároveň byla jako moje nejlepší kamarádka. Trávila jsem s ní opravdu většinu času.