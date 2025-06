Co s porouchanou školou. Tu ve Valticích napravili inspektoři i Montessori přístup

20:35

Dcera Filipa Raškova z jihomoravských Valtic dostala své první vysvědčení v pátek. Prázdniny jí začaly kvůli rekonstrukci školy dřív. Už nyní ale celá rodina vyhlíží září. „Bude se tu otevírat Montessori třída, tak jsme se přihlásili. Se školou jsme moc spokojení, ale tento výukový styl je něco, o co jsme měli dlouho zájem. Jenže dojíždět do Brna by bylo na hodinu cesty,“ říká Raškov.