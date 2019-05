Válková je zmocněnkyní pro lidská práva. Je pro zákon o obecném referendu

Poslankyní za ANO Válková zůstává. Sociální demokraté požadovali, aby vysvětlila, jak obě pozice skloubí. Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová se při hlasování o Válkové zdržela.

„Velkou výzvou je pro mne i zlepšení opatrovnických řízení a práva každého občana na rozhodnutí soudu v přiměřené době. Zajímá mě i téma rovnosti žen a mužů, zejména problematika domácího násilí a jeho prevence,“ uvedla Válková.



„Zaměřím se také na podporu národnostních menšín, například v podobě rozvoje česko-německých a česko-polských škol. Aktuálně je pro mne důležité i vysvětlování práva občanů na rozhodován celospolečenského významu v referendu a to v souvislo s právě probíhajícím projednáváním návrhu ústavního zákona o celostátním referendu ve Sněmovně,“ říká nová zmocněnkyně vlády pro lidská práva Válková.

Istanbulská úmluva? Zanedbali jsme vysvětlování, říká Válková

Přijetí Istanbulské úmluvy by podpořila v případě, že by nešlo o „silové řešení“, ale vládě Andreje Babiše by se podařilo dobře veřejnosti vysvětlit její význam. „To, že by se ratifikovala za čtrnáct dnů, to nevidím,“ řekla novinářům Válková. „Zanedbali jsme vysvětlování,“ řekla o Istanbulské úmluvě. Dovede si představit, že by úmluvu ratifikovala Sněmovna ještě v tomto volebním období.



Mezi lety 2014 a 2015 působila více než rok v koalíční vládě Bohuslava Sobotky ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Poté ji vystřídal Robert Pelikán.