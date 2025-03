Válková o zbrani ve Sněmovně: Měla jsem smůlu, Suchánek chodil i za jinými

Jak jste se dostala ke spolupráci s vaším bývalým poradcem Martinem Suchánkem?

Říkala bych mu konzultant, opakuju to všem, protože jsem s ním neměla žádnou poradenskou smlouvu. Bylo to na dobrovolnické bázi.

Jak tedy vaše spolupráce vypadala?

Občas přišel na konzultaci z oblasti drogové problematiky nebo faktické kriminality. A jinak už jsem k tomu vše řekla.

Rozumím, ale jde mi spíš o jeho cestu k vám.

Nevím o těch lidech nic. Je členem hnutí ANO.

Jak se ale stalo, že vám začal radit?

Můžu říct jedině to, že se velmi aktivně podílel na kampaních hnutí ANO. Takhle to tedy alespoň prezentoval. Pak mi pomohl v loňské senátní kampani jako dobrovolník v oboru bezpečnosti, což si ostatně napsal i do stručného životopisu. Měl znalosti o kriminalitě a například zneužívání drog v Praze. Já sama informace o tom, co a jak teď mladí lidé užívají, moc nemám.

Je to důležité, protože teď pracujeme na novele trestního zákoníku. Pan Suchánek nechodil (do Sněmovny) jen za mnou, ale i za jinými. Nevím sice za kým, ale vím, že jsem ho ve Sněmovně viděla i v době, kdy jsem s ním schůzku mít neměla. Zbraň tam ale zrovna zapomněl, když šel za mnou. V tom jsem měla smůlu.

Rozumím.

Když udělám přešlap nebo něco řeknu blbě, beru, že musím nést důsledky a vysvětlit to. Od toho jsem politička. Ale jestli se někdy cítím nevinně, tak je to teď. Mám jiné asistenty, kteří u mě pracují na smlouvu a jsou to právníci. Ale pan Suchánek se ke mně dostal na bázi aktivního zájmu podílet se na kampani jako dobrovolník a člen ANO. Lidí, kteří mají čas, je málo. On ho měl a já jsem nezkoumala proč. O jeho exekucích jsem nevěděla.

Server Seznam Zprávy kromě jeho čtyř exekucí upozornil i na nejasnou kvalifikaci v oblasti bezpečnosti. Vy jste si nezjišťovala, jaké má v tomto ohledu zkušenosti?

Spoléhala jsem se na to, že byl členem bezpečnostního výboru zastupitelstva a měl různé informace z terénu. Několikrát jsem se potřebovala zeptat lidově řečeno, jestli teď jde tato droga a co o ní ví. Řekla bych, že byl velmi dobrý v kampaních v tom smyslu, že „připravil, zorganizoval, odvezl“. Měl čas hlavně v létě, kdy jsem to potřebovala.

Incident se zbraní mě upřímně rozčílil, řekla jsem mu, ať se okamžitě omluví. Aby jako člen hnutí ANO řekl, že toho lituje, protože tohle se u nás nedělá. Ponese důsledky. Bude mu udělena nejen správní pokuta. Ale to už není moje věc. Ve stranické linii se to s ním také projedná, už se to řeší, ale o vnitrostranických věcech vás nebudu informovat.

Takže jste s ním téma drog konzultovala až od loňské kampaně do Senátu?

Znám ho asi od června, tedy ani ne rok. Už je mi to nepříjemné, protože si člověk připadá, jako kdyby tu zbraň pronesl sám. S nadsázkou si říkám, jestli jsem mezi novináři tak neoblíbená. Protože do Sněmovny mohl jít také za kýmkoliv jiným.

Nemíří to proti vám osobně, jde nám o to, jak se dostal k hnutí ANO a systémově o otázku bezpečnosti Sněmovny.

Ve všech kampaních, nejen v hnutí ANO, je málo aktivních lidí, kteří vám pomáhají zdarma roznášet letáky či stavět stánky. Nic za to nedostanou, maximálně pochvalu. A on mi opravdu pomohl a byl jeden z nejaktivnějších. Doufám, že si zbraň zapomněl. Na co by ji tam jinak bral... Pak už naštěstí začal plnit povinnosti, když ji nahlásil. Ale ještě ke všemu zapomněl, na kterém záchodě ji zapomněl... Vypadá to jako špatný román, ale bohužel se odehrál v realitě.

Pan Suchánek musel mít nějaký typ sněmovní karty pro vstup, jinak by se nedostal bez kontroly. Každý poslanec by měl mít k dispozici dvě karty pro poradce nebo asistenty. Takže jste si ji pro něj vyžádala?

Já jsem si požádala ještě o další třetí kartu, ale to není výjimkou. Zeptejte se pana kancléře, který bude vědět přesný počet, kolik takových karet je. Není výjimka zažádat si o další, výslovně jsem se na to ptala s tím, že bych výjimku nechtěla. Takže jsem si řekla, že toho využiju, abych pro něj nemusela pořád běhat, když přijde.