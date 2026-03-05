„Spolek Basmani je dobrý nápad. Stará se o ty, kteří opravdu chtějí pracovat po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. A já určitě udělám všechno proto, aby tenhle spolek, který pomůže i vězeňské službě, dostal šanci,“ řekla Válková ve videu ze středečního setkání, které na své sociální síti Instagram Kajínek ve čtvrtek zveřejnil.
Vyjma Kajínka stál po boku poslankyně také Robert Tempel, kterého české soudy nezákonně odsoudily k doživotnímu trestu za dvojnásobnou vraždu.
|
Nemohl jsem to řezat týden. Kajínek prozradil nové detaily útěku z Mírova
„Těšíme se na spolupráci, paní profesorko, moc se těšíme,“ reagoval na její slova ve videu Kajínek. Záznam ze schůzky sám doplnil popiskem, že setkání proběhlo v Poslanecké sněmovně a považuje ho za „příjemné a konstruktivní“.
Sám Kajínek byl rovněž odsouzen na doživotí za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. V květnu 2017 mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil milost, a to po téměř 23 letech strávených ve vězení.
O Kajínkovi jsem nevěděla, tvrdí Válková
Válková, která v současné Sněmovně zastává post předsedkyně mandátového a imunitního výboru, redakci iDNES.cz upřesnila, že jednala s několika členy spolku Basmani, přičemž mluvili zejména o integraci vězňů zpět do společnosti.
„Nevěděla jsem, že na setkání bude také Jiří Kajínek. Mluvili jsme zejména o vězeňství, integraci propuštěných a podmínečně propuštěných,“ sdělila.
Její slova potvrzuje také předsedkyně spolku Jiřina Tylová. „Náš spolek funguje už přes pět let a je složený z bývalých vězňů, kteří chtějí pomáhat jiným vězňům se začleněním do společnosti. Zejména o těchto tématech jsme se bavili ve Sněmovně s paní poslankyní Válkovou,“ oznámila Tylová.
|
S Kajínkem jsme se potkali náhodou, líčila ministryně Válková
Válková se s Kajínkem setkala už před dvanácti lety. Tehdy ještě jako ministryně spravedlnosti absolvovala neohlášenou inspekci rýnovické věznice na Liberecku. Kajínek si tam ještě odpykával svůj doživotní trest. Válková následně tvrdila, že na vězně narazila náhodou ve dveřích.
Kajínek na Válkovou údajně udělal dojem svou inteligencí, avšak tehdejší ministryně vzápětí dodala, že to neznamenalo, že by ji přesvědčil o své pravdě.
„První člověk, kterého jsem viděla na oddělení doživotně odsouzených, byl Kajínek. Zrovna odněkud vycházel. Pan Kajínek dovede logicky a systematicky líčit svůj příběh. Neztratil schopnost komunikovat, což se o ostatních doživotně odsouzených říct nedá. Kdyby zrovna nevylezl z cely, možná jsme se nesetkali,“ vyprávěla v roce 2014 Válková s dodatkem, že problematika vězeňství byla vždy jejím „koníčkem“ a publikovala o ní mnoho odborných prací.
|
17. září 2025