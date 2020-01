Zbavme se Válkové úplně. I jako lidskoprávní zmocněnkyně, míní Hamáček

„Já premiérovi řeknu svůj názor. Pokud bude paní Válková pokračovat ve funkci, tak z mého pohledu se bude věnovat víc obhajobě svého působení než samotnému fungování úřadu,“ uvedl Hamáček.

Podle něj by to mohlo komplikovat chod celé agendy rady „Nicméně hnutí ANO má (ve vládě) většinu, pokud se premiér rozhodne paní Válkovou držet, sociální demokracie nemá sílu na to, aby ji odvolala,“ dodal.

Válková čelila v posledních dnech kritice kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Po negativních reakcích opozice se odpor vůči jejímu jmenování ombudsmankou začal šířit i ve vládní koalici.

Měla by podle vás Válková skončit i jako zmocněnkyně pro lidská práva?

ANO 6 NE 2

Skoncovali s tím o víkendu

Premiér Andrej Babiš se nakonec o víkendu v médiích vyjádřil ve smyslu, že by kandidát na ombudsmana neměl být současný ani bývalý politik. Poté co Válková řekla, že se o funkci přestane zajímat a nechá záležitost ke zvážení prezidentovi, Zeman reagoval, prohlášením, že se mu ulevilo, že politička už nekandiduje.

Odmítnutí nominace sama Válková však zdůvodnila jen svým někdejším členstvím v komunistické straně a poukázala tak na okolnost, že i prezident a premiér kdysi byli v KSČ.



Hamáček v pondělí řekl, že je připraven doporučit Zemanovi sociálně demokratickou poslankyni Kateřinu Valachovou jako kandidátku na ombudsmanku. Učinil tak poté, co o víkendu Zeman zmínil jméno bývalé ministryně školství. Hamáček před novináři upozornil, že nominace je na prezidentovi, nikoliv na politických stranách.

Zda je možné navrhnout Valachovou ještě nyní jako druhý návrh hlavy státu, který zákon předpokládá, nebo by ji musel prezident nominovat až po případné neúspěšné první volbě veřejného ochránce práv, nechtěl Hamáček předjímat. „Na to musí odpovědět někdo z legislativy Sněmovny nebo kanceláře prezidenta,“ uvedl. Dodal, že Valachovou je připraven Zemanovi doporučit. „Ale upozorňuji, že tím, kdo navrhuje, je prezident, nikoliv strany,“ uvedl.