PŘEHLEDNĚ: Jak se Česko stará o Ukrajince prchající před válkou

1. Kolik uprchlíků z Ukrajiny může přijít?

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu ze země uprchly dva miliony lidí. Do Česka zamířilo 150 tisíc z nich a další se očekávají. „Polovinu ze všech příchozích tvoří děti, mezi dospělými jsou čtyři pětiny ženy,“ upřesnil ministr vnitra Vít Rakušan.

Podle některých odhadů OSN by mohl počet lidí prchajících z Ukrajiny před ruským útokem dosáhnout až sedmi milionů. Už nyní jde o největší imigrační krizi od druhé světové války. Česká republika by mohla podle dřívějších modelů z minulých migračních vln přijmout asi 250 tisíc lidí, což odpovídá dvěma procentům obyvatel.

2. Jak uprchlíky přijímáme?

Do tří pracovních dnů od vstupu na české území jsou Ukrajinci povinni se ohlásit cizinecké policii. Vyplní formulář, ve kterém uvedou své jméno a příjmení, datum narození, doloží svůj cestovní pas a pokud ví, tak uvedou i místo, kde budou bydlet.

Návrh nového zákona počítá s tím, že by měli na registraci až 30 dní. Pokud bydlí v nějakém ubytovacím zařízení, nahlásí je ubytovatel. Poté mají 90 dnů na vyřízení víz. Vnitro jich už udělilo téměř sto tisíc za účelem strpění pobytu až na jeden rok.

Při registracích úředníci sbírají jen základní data, nemají tak přehled například o vzdělání příchozích. Množství zjišťovaných dat je omezené kvůli tomu, aby se registrace nezdržovaly, vysvětlil Rakušan.

V celém Česku vznikla asistenční centra, kde si mohou uprchlíci vyřídit na jednom místě registraci, víza a zdravotní pojištění. Funguje zde humanitární i psychologická pomoc, lidé se mohou informovat o ubytování, pracovním povolení nebo dopravě.

3. Jak se mohou v Česku uplatnit?

Aby mohli uprchlíci získat pracovní povolení, musí si nejprve najít práci a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. To mohou učinit skrze pracovní úřady nebo internetové pracovní portály. Například na jobs.cz či prace.cz mohou nově zaměstnavatelé označit pracovní nabídku i jako vhodnou pro uprchlíky z Ukrajiny, tedy bez potřeby znalosti češtiny.

Legální a administrativní překážky se snaží stát odstranit navrhovaným zákonem, který by ve středu měla schválit vláda, do konce příštího týdne i obě komory parlamentu a podpisem prezident. Problémem bude jazyková bariéra, která není tak podstatná jen u těch nejméně a nejvíce kvalifikovaných míst. Další je kvalifikační bariéra, lidé prchající před válkou často nemohou doložit potvrzení o praxi či diplom o dosaženém vzdělání.

4. Kolik lidí pojme trh práce?

Úřady práce v Česku evidují zhruba 350 tisíc volných pracovních míst, ale reálně aktivní a obsazovaná je jen třetina. Na portálech pro hledání práce se měsíčně protočí 80 tisíc pracovních míst. Největší poptávka a je ve velkých městech - Praze, Brně a Ostravě, dále na Plzeňsku, Pardubicku, Liberecku či v Hradci Králové.

5. Co bude s dětmi?

Ukrajinské děti ve školním věku, které uprchly před ruskou invazí, mají na vzdělání právo a je povinností škol jim to umožnit. Po dobu prvních tří měsíců pobytu v Česku však nemusí chodit povinně do školy. Ukrajinských dětí přišly desítky tisíc a další budou přibývat.

Už pro ně vznikly první třídy, kde se děti zatím učí ukrajinsky. Síť se bude ještě rozšiřovat. Uprchlíci mohou registrovat své děti na webu detiukrajiny.cz. Do projektu se mohou hlásit i učitelé z řad uprchlíků. Děti v menších městech začleňují školy často do běžných tříd. Největší potíž v zapojování dětí uprchlíků do vzdělávání je málo míst na školách.

Návrh nového zákona počítá s prodloužením termínu pro podání přihlášek uprchlíků k přijímacím zkouškám na střední školy. Pokud nemají doklady o předchozím vzdělávání, mohli by místo nich předložit čestné prohlášení.

6. Jaká jsou bezpečnostní rizika?

S příchodem statisíců lidí je ze statistického hlediska jasné, že se vyskytnou excesy. „Určitě se někteří z těch desítek tisíc příchozích lidí nebudou chovat vhodně a správně a bude se na ně upozorňovat, i když nebudou reprezentovat většinový vzor,“ myslí si psycholog Dalibor Špok.

Důležitá bude integrace uprchlíků do české společnosti a pracovního trhu. Pokud skončí vyloučení na ubytovnách a bez adekvátní pracovní nabídky, zvyšuje to podle sociologů šanci, že uprchlíci spadnou do šedé zóny a stanou se obětí ukrajinské mafie.

Policie má zkušenost s ukrajinskými gangy, které vydělávají na vydírání svých krajanů. Loni v říjnu kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) pozatýkali sedm členů tzv. Luhaňské brigády, která působila v Jihomoravském kraji. Gang Ukrajincům nabízel, že jim vyřídí pobytové doklady, víza, pracovní povolení, sežene ubytování i práci. A dělníci jim pak odváděli okolo čtvrtiny výdělku. Když nechtěli platit, vyhrožovali jim poškozením majetku, zbitím či zabitím.

7. Kolik to bude Českou republiku stát?

O náklady na financování péče o ukrajinské uprchlíky se budou muset podělit stát, obce i kraje. Česko bude žádat i o využití evropských fondů.

Na pomoc ukrajinským uprchlíkům už vláda přidala z rozpočtové rezervy ministerstvu vnitra „vstupní investici“ 1,5 miliardy korun. Desetitisíce uprchlíků přijdou stát na 15 až 20 miliard, odhadl před dvěma týdny Rakušan. Kolik bude stát přijetí několik stovek tisíc uprchlíků, zatím vládla nespočítala.