S tím, co Trump dělá a říká o Ukrajině, jsem úplně v pohodě, řekl Fiala z SPD

„Já jsem s tím, co Donald Trump dělá a říká, úplně v pohodě. Že ta válka ani neměla na Ukrajině začít, že prostě má svoje výhrady k panu prezidentu Zelenskému – to já taky. Podle mého názoru to jde tak, jak to má jít, směřuje to k nějaké dohodě o míru, o urovnání toho konfliktu,“ řekl Radim Fiala (SPD) v pořadu 360° CNN Prima News.

Reagoval tak na slova amerického prezidenta, který Zelenského obvinil z rozpoutání konfliktu a označil ho za nezvoleného diktátora.

„(Trump) tam Evropskou unii nechce, protože ten konflikt už mohla ukončit dávno, před dvěma lety, a nejenom zbrojit a posílat tam peníze, mohla se snažit o nějakou dohodu. Pro mě ukončení toho konfliktu je naprosto zásadní věc,“ pokračoval Fiala.

Karel Haas v debatě připustil shodu v některých ekonomických otázkách, u zahraniční politiky však styčné názory odmítl. Podpořil svůj argument podporou Ukrajiny ze strany vládních představitelů.

„ODS je stoprocentně na straně té oběti, to znamená Ukrajiny, a vždycky budeme bojovat za to, aby Ukrajina z té války vzešla jako suverénní stát, který je ve svých hranicích před tou barbarskou agresí, to je jednoduchá odpověď k Ukrajině,“ reagoval Haas.