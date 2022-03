Tuzemské nemocnice chtějí ukrajinské lékaře. Překážkou je administrativa

Stát plánuje zjednodušit uznávání kvalifikace ukrajinských zdravotníků, kteří jsou mezi uprchlíky před válkou. Vyplývá to z vyjádření ministerstva zdravotnictví. Tito lidé by se pak mohli rychleji a snáz zapojit do praxe.

Dnes tomu brání zdlouhavý proces aprobačních zkoušek. Tuzemské nemocnice by ukrajinské lékaře a sestry uvítaly, například Městská nemocnice Ostrava by jich chtěla zaměstnat desítky. Problém je ale jazyková bariéra.