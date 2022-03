Vzala starý svetr i záruční listy, líčí Ukrajinka kvapný útěk mámy z Kyjeva

Olha je nyní ve třetím ročníku filozofické fakulty na Univerzitě v Hradci Králové. První rok, kdy přišla do Česka, strávila studiem češtiny. Při vyprávění v kavárně v centru Hradce Králové vzpomíná na chvíle, než začala ruská invaze na Ukrajinu.

„Pár dní předtím ruský prezident Vladimír Putin uznal Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku jako nezávislé státy - myslím to v uvozovkách. Mluvili jsme o tom s rodinou a věděli jsme, že se něco bude dít. Doufali jsme ale, že to nebude tak rychlé,“ říká Olha, která vzápětí vzpomíná na den, kdy ruská invaze skutečně začala.

„Vzbudila jsem se 24. února okolo osmé ráno. Přicházely mi SMS z banky. Mamka mi posílala vysoké částky peněz. Koukala jsem se na to a říkala si, co se děje...,“ přemítá, když zároveň ukazuje na svůj telefon.

Vzápětí pokračuje ve vyprávění. „Pak mi volala kamarádka a ptala se mě, jestli jsem viděla, co se děje. Říkala jsem jí, že ne. Co se stalo? A ona, že Putin napadl Ukrajinu,“ vypráví Olha, která hned poté volala rodině. Ta ještě před několika týdny žila v Kyjevě.

Ptám se otce, jestli žije

„Mamka říkala, že se vzbudila a slyšela nějaké bomby a výbuchy. Brečela a rychle se balila. Ještě v ten moment si přesně neuvědomila, co se děje. Říkala mi, že pojede do práce,“ popisuje dění bezprostředně po invazi na Ukrajině Olha, jejíž matka pracovala na Ukrajině jako bankéřka.

V Česku žije Olha Ishtvanyk přes čtyři roky. Před několika týdny však do její rodné Ukrajiny vtrhla ruská vojska.

„Říkala jsem jí, ať si sbalí věci a jede za Kyjev. Pořád si totiž myslím, že právě Kyjev je hlavní cíl. Pak jsem volala tátovi, který už odvážel rodinu více na západ a sám se pak vrátil do Kyjeva, kde zůstává v dobrovolnickém batalionu,“ popisuje Olha a současně přiznává, že otci píše každý den: „Ptám se ho, jak se má a jestli žije.“

Olha současně říká, že ještě pár dní zpátky byl vcelku v Kyjevě klid, nyní se však ruská vojska zaměřují i na civilní budovy. „Otec říkal, že teď to je horší. Dobrovolnické bataliony se nyní spíše starají o evakuaci,“ přibližuje dění, když se poté dostává k útěku své matky z Kyjeva do Česka.

„Říkala jsem jí, že jí tady dokážu pomoci, což bych na Ukrajině nemohla. Oni pořád nevěděli, jestli pojedou či ne, nakonec jsem ji přesvědčila,“ říká Olha. Poukazuje na to, že její matka řídila pouze po Kyjevě, ale nyní ji čekala několik stovek kilometrů dlouhá cesta.

„To bylo hrozný. Za celou dobu, co máme auto, nevyjela za Kyjev. Ve městě jezdila trasy, které zná. Teď projela celou Ukrajinu i Slovensko. Dostala se až do Česka,“ říká Olha, která dále popisuje cestu své rodiny.

Když otevřela kufr tady, divila se, co to vzala

„Třeba na most, kterým projeli, za pár hodin spadla bomba. Pak zastavili v západnější městě, kde se snažili najít ubytování přes noc. Všude bylo hodně lidí. Ale našel se tam pán, který jim dovolil zůstat zdarma. Z Kyjeva totiž mamka jela i s babičkou,“ popisuje strasti na cestě Olha.

„Když se ráno vzbudily, ukazoval jim, jak v dálce hoří. Byla to vojenská část města. Hned se pak sbalily a jely dál na hranice,“ vypráví studentka, která jim jela naproti na ukrajinsko-slovenské pomezí.

„Nevěděla jsem, jak to bude probíhat. Jela jsem tam, kdyby bylo potřeba ukázat nějaké potvrzení, že já tady žiju nebo tak. Jela jsem prostě pro jistotu,“ říká Olha a současně vzpomíná na situace na hranicích.

„Mamka chtěla poslat babičku pěšky, že by to bylo rychlejší, ale říkala jsem jí, ať zůstanou pohromadě. Navíc babička špatně chodí, takže by to nebylo dobrý,“ komentuje dění před několika málo týdny.

„Předpokládala jsem, že to zabere pár hodin. Nakonec to zabralo tři dny. Psala jsem mamce, že čekám na hranicích a ona mi jen odepsala, ať zůstanu někde ve městě, že mají před sebou několik stovek aut,“ popisuje Olha.

Poté současně přibližuje, jak rychle rodina opustila Kyjev. „Když jsem viděla, co sbalila do kufru, byl tam nějaký svetr, který nenosila tři roky, ale vzala ho. Mamka se pak sama divila, co to vzala s sebou,“ říká s úsměvem Olha, která současně popisuje, že její matka vzala všechno, co měla po ruce. „I třeba krabici, kde jsme měli různé dokumenty, včetně záručních listů, například od lednice...,“ uvádí.

Olha také přiznává, že rodina se hodlá na Ukrajinu vrátit. Podle ní je však otázka jak. „Když budeme mít možnost, tak se budeme chtít vrátit. Bavíme se o tom každý den, vzpomínáme na naše ulice,“ stýská si Olha.

Když její matka s babičkou dorazily do Hradce Králové, pomáhali jim především přátelé. Poté se přidala i hradecká univerzita, která sehnala pro rodinu ubytování.

„Mamka na Ukrajině pracovala v bance a na dálku v tom pokračuje. Nikdy jsme si nemyslela, že budu vděčná covidu, ale právě díky němu se naučili takto na dálku fungovat,“ popisuje Olha, která spontánně děkuje za českou solidaritu. „Podpora je velká. Všichni jsme vděční. Že český premiér jel na Ukrajinu. To je podpora demokracie a svobody,“ zdůrazňuje.

Zelenský? Já ho volila!

Olha nyní pomáhá na základní škole v Hradci Králové s výukou českého jazyka. „Je tam potřeba tlumočení. Učím je základy - pozdrav či jak se na co zeptat. Před válkou jsem pracovala v českém centru na Ukrajině,“ podotýká Olha, která současně říká, že děti se učí velmi rychle.

„Učí se pár dní, ale už včera (v neděli pozn. red.) mě zdravily česky,“ říká s úsměvem. Když poté padne dotaz na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského znovu se zasměje a nahlas prohlásí: „Já ho volila!“

„Jsem teď opravdu hrdá, že jsem to udělala. Pro svět bylo překvapení, že tam zůstal. Pro mě ne, byla to samozřejmost. Co jiného by mohl udělat? Já jsem na něj opravdu hrdá. Mluví s celým světem a dává všem vědět, že jsme svobodná, demokratická země a nevzdáme se,“ doplňuje Olha, která doufá, že brzy ruský útok skončí.

„Do Kyjeva jsem jezdila vždycky po pár měsících. Pokaždé, když jsem spala a slyšela nějaký vrtulník či letadlo letět, tak jsem měla obavy. Mluvilo se stále o nějakém útoku ze strany Ruska. Nikdy jsem ale takové pocity neměla v Česku. Ovšem teď, když slyším vrtulník, tak už mám takové pocity i tady.“