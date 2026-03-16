Nápis ze svíček na Národním divadle v Praze připomněl tragédii v Mariupolu

Akce se zúčastnili také uprchlíci z bombardovaného ukrajinského města Mariupol či ukrajinský velvyslanec v ČR Vasyl Zvaryč. Kromě Národního divadla si výročí připomínají také další divadla v České republice.
V roce 2022 zhruba měsíc po začátku války na Ukrajině hledali civilisté v mariupolském divadle úkryt. Přestože byl před budovou i za ní velkými písmeny napsán nápis „дети“, stal se objekt terčem útoku, při kterém zemřelo přibližně 300 lidí.
Stejný nápis ze svíček na terase Národního divadla tak má tragédii symbolizovat. Zároveň má být také výrazem solidarity s oběťmi války a připomínat odpovědnosti kulturních institucí hájit lidskost i v časech konfliktu.
Zvaryč uvedl, že by se nemělo zapomínat na lidi, kteří položili svůj život v boji proti ruské okupaci Ukrajiny. Poděkoval také českému národu, vládě a politikům za podporu.
Organizátoři pak při setkání připomněli, že útok nebyl zatím řádně vyšetřen a do dnešní doby není ani znám přesný počet obětí. Účastníci po vystoupení Zvaryče zazpívali ukrajinskou hymnu a drželi minutu ticha.
K iniciativě se kromě Národního divadla připojila řada dalších scén v Česku. Mezi nimi jsou například Divadlo Na zábradlí, Švandovo divadlo, Dejvické divadlo, Divadlo pod Palmovkou, Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, Městské divadlo Brno, Národní divadlo Brno, Východočeské divadlo Pardubice, Husa na provázku, Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, Moravské divadlo Olomouc, Divadlo Josefa Kajetána v Plzni, Horácké divadlo Jihlava, Národní divadlo moravskoslezské a další.
Nápis „дети“ se podle Asociace profesionálních divadel objevil před budovami divadel, na jejich fasádách, digitálních obrazovkách či v online prostoru. Řada institucí vyvěsila ukrajinskou vlajku a zapálila svíčky jako vzpomínku na oběti války.
Doněcká oblast, kde se Mariupol nachází, je od začátku války jedním z ohnisek bojů. Rusko ji v roce 2022 anektovalo, přesto však nad ní stále nemá plnou kontrolu. Budoucí postavení oblasti patří mezi hlavní sporné body jednání o ukončení války. Na konci loňského roku se mariupolské divadlo znovu otevřelo.
Rusko zahájilo rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na Ukrajinu 24. února 2022. Kromě útoku v Mariupolu se objevily také informace o masakrech civilistů ruskými vojáky.
Symbolem těchto zvěrstev se stalo město Buča. Ruská agrese si na Ukrajině vyžádala podle Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) zatím ke konci loňského roku životy nejméně 14 999 civilistů včetně stovek dětí.
