Polovina uprchlíků si už našla práci. První lékaři míří k aprobační zkoušce

Aby mohli dělat odbornou práci tak jako doma, musejí získat potřebná potvrzení o vzdělání, povolení k výkonu odborné praxe, studovat český jazyk i odbornost a nakonec složit aprobační zkoušku. K tomu ale vede tak dlouhá a nesnadná cesta, že ji dosud nedokončil ani jeden z ukrajinských lékařů, kteří přišli po vypuknutí válečného konfliktu. A podobně jsou na tom zdravotní sestry.

Utekla se dvěma dětmi

„Na ranní probuzení 24. února 2022 do smrti nezapomenu. Slyšela jsem sirény. Známí mi řekli: Sbal si věci, doklady a jeď na obec. Tam jsme strávili čtyři dny, ale protože jsou tam vojenské objekty, bylo to nebezpečné,“ vzpomíná na začátek své cesty do Česka Ljudmyla Opanasjuková.

Před válkou utekla se dvěma dětmi z města Novohrad-Volyňskyj v Žytomyrské oblasti, kde pracovala jako zdravotní sestra na interně. V Česku už na ni čekali v šumperské nemocnici, kde ji zařadili na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Tam pracovala její švagrová, původem také z Ukrajiny, která pomohla s tlumočením.