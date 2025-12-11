Že by Česko ručilo Ukrajině 90 miliardami Kč? To si neumím představit, řekl Babiš

Evropská komise navrhuje zemím evropského bloku před prosincovým summitem EU dvě varianty finanční podpory Ukrajiny v letech 2026 až 2027. Jednou je půjčka od Evropské unie, financovaná z unijního rozpočtu, což by vyžadovalo jednomyslný souhlas všech členských států.
Druhou možností je takzvaná reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy v EU, tedy zejména v Belgii, ale také v Lucembursku. Reparační půjčku by Ukrajina splatila až po obdržení válečných reparací od Ruska.
Druhou variantu prosazuje například německý kancléř Friedrich Merz, důrazně proti se ovšem staví belgický premiér, jehož vláda má obavy z možných důsledků takového postupu. Moskva návrh označuje za zabavení či rovnou krádež ruského majetku.
De Wever mimo jiné žádá po ostatních zemí EU záruky, že „pokud bude peníze nutné vrátit, bude se na tom podílet každý členský stát“. Velikost podílu by se přitom rozpočetla podle hrubého národního důchodu (GNI) jednotlivých zemí. V případě celkové částky 210 miliard eur by to podle listu Politico pro Česko znamenalo přibližně 3,7 miliardy eur (89,6 miliardy Kč).
Dobrá schůzka, řešili jsme i Ukrajinu, uvedla Leyenová po setkání s Babišem
„To si neumím představit, že bych podpořil. A (...) neznám detaily. My musíme připravit nový rozpočet. U nás chybí peníze v mnoha oblastech. (...) My musíme zajistit peníze pro Českou republiku. Finanční pomoc Ukrajině však musí být provázána s jasným plánem, jak bude konečně mír nebo příměří. Tyto informace zatím nemáme, dozvíme se je příští týden,“ řekl designovaný premiér.
„Budeme to řešit na vládě v úterý, kde dostaneme návrh pozic od jednotlivých resortů, a samozřejmě to budeme řešit i v koaličním formátu,“ uvedl také Babiš k otázce financování Ukrajiny.
Na Hrad měl jet i na invalidním vozíku, řekl Babiš k Turkově vyhřezlé ploténce
Babiš se v Bruselu sešel s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR na sociální síti Instagram uvedla, že ji těší, že první zahraniční cesta premiéra směřovala do Evropských institucí. Babiš nicméně upřesnil, že se jednalo o pracovní cestu.
„Podle mě by se tato témata měla řešit na Evropské radě, když jsou její součástí i Merz a Macron, abychom věděli, jaká je strategie Evropy. Nemám problém se k těm jednáním připojit, jen zatím neznám o čem jednají,“ upřesnil Babiš.
Nejsem v klubu s Orbánem a Ficem
Babiš v Bruselu odmítl, že by byl v určitém klubu s premiéry Slovenska Robertem Ficem a Maďarska Viktorem Orbánem. Časté tvrzení zahraničních médií o určitém „problémovém klubu států“, do kterého by se měl Babiš nyní zařadit, označil za nepravdu. Podle svých slov bude hledat spojence mezi všemi členskými státy.
Babiš uvedl, že například před dvěma dny hovořil s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a domluvili se, že se zúčastní takzvané migrační snídaně. Na té jsou zástupci států s podobnými postoji k řešení nelegální migrace a koná se vždy ráno před summitem EU.
Babiš také řekl, že na první státní návštěvu jako předseda vlády zamíří na Slovensko osmého ledna. „Setkám se s prezidentem (pozn. red. Peterem Pellegrinim) i s panem premiérem (Robertem Ficem, pozn. red.) a možná dalšími slovenskými politiky,“ sdělil.