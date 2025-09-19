I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Když se blížíte k frontové linii, vidíte, že ruský tlak během léta zesílil. Rusové rozjeli svou letní ofenzivu, v některých úsecích se jim podařilo postoupit, i když nedošlo k průlomu,“ říká Adam Hájek. Dodává, že Ukrajinci jsou na pokračování bojů připraveni – podél silnic se táhnou kilometry ochranných sítí proti dronům a budují se nové obranné linie.
Donbas jako klíčová pevnost
Podle Hájka je pro Ukrajince zásadní udržet zbytek Doněcké oblasti. „Je to kopcovitý terén, který se dá dobře bránit. Kdybyste se posunuli dál do Dněpropetrovské oblasti nebo Záporoží, je to už jen rovina, kde by se bránili velmi těžko,“ vysvětluje. Jakékoli úvahy o dobrovolném stažení a předání území Rusku jako „oběti usmíření“ Ukrajinci naprosto odmítají.
Návštěvu Vladimira Putina u Donalda Trumpa prý mnoho Ukrajinců nejprve vítalo s nadějí, že „práskne do stolu a Rus se lekne“. Realita je ale podle Hájka jiná. „Spíš to vypadá, že z toho vztahu profituje Putin. Pokračuje v bombardování ukrajinských měst, rekordy v počtu vypuštěných raket a dronů se překonávají každý měsíc,“ říká. Vojáci na frontě prý Trumpa vnímají jako naivního. Jak sami říkají: „S Rusy se nevyjednává, s Rusy se bojuje.“
Drony s optickým vláknem a česká pomoc
Hájek dovezl na frontu spolu s ukrajinskou podnikatelkou Lesyou Kopchuk speciální drony s optickým vláknem, které nelze rušit. „Jsou několikrát dražší než obyčejné drony, ale ve výsledku vyjdou laciněji, protože je nejde sestřelit,“ popisuje. Tyto drony financovala i česká iniciativa Dárek pro Putina.
Ukrajinská armáda je podle něj z velké části na podobných dobrovolnických iniciativách závislá. „Některé zajišťují zimní oblečení, některé helmy, podstatná část se přeorientovala na drony. Ministerstvo obrany to všechno nestíhá,“ říká Hájek. Dodává, že Česko je na Ukrajině vnímáno velmi pozitivně jako jeden z největších podporovatelů.
„Komandantský čas“ a kryty
Ve městech vzdálenějších frontové linii panuje zdánlivě normální život. „Například v Kyjevě je to přes den jako u nás. Jediné, co se stane, že úderem jedenácté hodiny nastane takzvaný komandantský čas – ulice se vyprázdní, nic nefunguje. Když tam přijedete pozdě, máte dojem, že projíždíte městem duchů,“ popisuje Hájek. V noci pak často začnou houkat sirény a ozve se protivzdušná obrana. Reportéři sami zažili nálet a museli se ukrýt.
Podpora ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podle Hájka kolísá. Zatímco po návštěvě v Bílém domě, kdy si podle Ukrajinců nenechal líbit invektivy Donalda Trumpa, jeho popularita vystřelila, po červencových protestech proti snaze okleštit protikorupční agentury opět klesla. „Ukrajinci mají k Zelenskému výhrady, nelíbí se jim někteří lidé kolem něj, například Andrij Jermak. Ale univerzální odpověď zní: Je to pořád náš prezident, a dokud bude válka, budeme ho podporovat,“ říká reportér iDNES.cz a MF DNES.
Měli bychom se od Ukrajinců učit
Hájek zdůrazňuje, že ukrajinská armáda jde technologicky neuvěřitelně dopředu. „Když Ukrajinci vidí na veletrzích v západní Evropě, co zbrojovky prodávají za miliony dolarů, je to pro ně často už zastaralé. Jejich pokrok v oblasti radioelektronického boje je obrovský,“ vysvětluje. Podle něj by se od Ukrajiny měly učit i západní armády. „Pokud to neděláme posledního tři a půl roku, je něco špatně.“
Co znamenala pro Ukrajince vražda Andrije Parubije? Jak reagovali na dronový útok Rusů na Polsko? A proč se Adam Hájek na Ukrajinu vrací? I na to odpovídal v Rozstřelu.