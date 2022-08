Bojoval jsem za nás i obyčejné lidi, ne za Zelenského, říká český legionář

Válka na Ukrajině začala 24. února. Proč jste se tam vydal bojovat?

Nejsem nekritickým zastáncem Ukrajiny, ovšem když je někdo napaden, je oběť. A to bez diskuse. Naše země je z mnoha politických důvodů součástí tohoto konfliktu a sedět doma a nadávat na to umí každý. Já to neumím, a proto jsem se rozhodl jít a bojovat, abych měl alespoň morální právo kritizovat. Lidé si musí uvědomit, že prohraje-li Ukrajina, bude to mít migrační a ekonomické dopady i na nás. Naše země nepotřebuje 300 tisíc uprchlíků, nýbrž 300 tisíc navrátilců domů.

Postih za účast v bojích jsem neměl, ale v tuhle chvíli mám v této věci předvolání na kriminální policii.