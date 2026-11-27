Rychlé ukončení války, i kdyby to znamenalo, že Rusku zůstanou některá ukrajinská území, nadále podporuje 67 procent veřejnosti. Zbylých 33 procent lidí by naopak upřednostnilo snahu o znovuzískání ztracených území, i za cenu prodloužení konfliktu. Podle analytika STEM Jiřího Táborského se podpora rychlého konce bojů už od roku 2023 stabilně pohybuje mezi 62 a 72 procenty. Častěji se k tomuto scénáři přiklánějí ženy, lidé nad 60 let a lidé se základním vzděláním či výučním listem.
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Zájem o dění na Ukrajině je konstantně vysoký, což souvisí s častou přítomností tématu v médiích a veřejném prostoru i s vysokým podílem ukrajinsky mluvících lidí v Česku. Silný zájem o válku má 22 procent populace, střední 39 procent a stejný podíl (39 procent) se o ni zajímá málo nebo vůbec. Zájem je obecně vyšší mezi muži a vysokoškoláky a roste s věkem.
V hodnocení české vojenské pomoci Ukrajině se potvrzuje posun zaznamenaný už na začátku roku. Podíl těch, kdo ji považují za příliš velkou, klesl z lednových 41 procent na nynějších 36 procent (v červnu 2025 činil 49 procent). Naopak vzrostl podíl lidí vnímajících podporu jako nedostatečnou – z 9 procent v lednu na 16 procent – zatímco za adekvátní ji pokládá 33 procent respondentů a 14 procent ji nedokáže posoudit.
Výrazně se přitom projevují rozdíly podle vzdělání a finanční situace. Pomoc označuje za příliš velkou 44 procent lidí bez maturity oproti 21 procentům vysokoškoláků. Podobné je to u finančního zajištění domácností: jako přehnanou ji hodnotí 47 procent špatně zajištěných či chudých lidí ve srovnání s 26 procenty dobře zajištěných.
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Ukrajinské uprchlíky vnímá pro budoucí vývoj Česka spíše jako ohrožení 51 procent veřejnosti a jako přínos 36 procent,zatímco 13 procent to nedovede posoudit. V červnu 2023 je přitom jako ohrožení vidělo 57 procent a jako přínos 26 procent lidí. Přínos v nich častěji spatřují muži (42 procent oproti 30 procentům u žen) a vysokoškoláci (55 procent oproti 25 procentům lidí se základním vzděláním).
Další pobyt uprchlíků v Česku podporuje 51 procent dotázaných a 49 procent je proti. Nadprůměrná je podpora u vysokoškoláků (71 procent oproti 40 procentům bez maturity), dobře zajištěných lidí (68 procent oproti 38 procentům špatně zajištěných až chudých) a mužů (56 procent oproti 47 procentům u žen).
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Názory se výrazně liší i podle loňských voleb do Poslanecké sněmovny. Pobyt podporuje 91 procent voličů SPOLU, 86 procent voličů STAN a 77 procent voličů Pirátů, zatímco u voličů Motoristů jde orientačně o 38 procent, u voličů ANO o 34 procent a u voličů SPD o 21 procent.
Říjnový průzkum STEM proběhl online na vzorku 1 343 respondentů starších 18 let.