Letouny L-39 místo L-159? Aero Vodochody je mohou Ukrajincům dodat už v roce 2027

„V současné době analyzujeme naše výrobní kapacity a možnosti úprav výrobního procesu tak, abychom byli schopni flexibilně reagovat na případný zájem o co nejrychlejší dodání letadel,“ uvedl Sotona.
V případě oslovení Ukrajinou prezident předpokládá, že by první vyrobené letouny mohlo Aero dodat na začátku příštího roku a další v roce 2028.
Aktuální výrobní kapacita činí 12 letadel ročně, maximální kapacita je až 18 letadel ročně. „O přesné alokaci vyrobených letadel v příštím roce zatím nebylo rozhodnuto a vždy závisí na konkrétních smluvních dohodách a prioritách stanovených se zákazníky. V tomto kontextu je reálné i to, že by celoroční výrobní kapacita mohla být alokována jednomu zákazníkovi,“ dodal Sotona.
Prezident Petr Pavel minulý týden řekl, že případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil. Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek při návštěvě čáslavské letecké základny zopakoval, že návrh poskytnout letouny L-159 Ukrajině má za uzavřený.
Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Skyfoxy mají oproti strojům L-159 levnější provoz a je možné je využít i při likvidaci dronů.
Ve středu Aero předalo státnímu podniku LOM Praha šestý skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Zbývající dva objednané stroje dodá do konce letošního roku.
Předloni společnost dodala stroje L-39 Skyfox Vietnamu, loni pokračovala v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm letounů z 12 objednaných. Zbývající čtyři stroje budou v roce 2028.
10. února 2025