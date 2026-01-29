Letouny L-39 místo L-159? Aero Vodochody je mohou Ukrajincům dodat už v roce 2027

Autor: ,
  15:26aktualizováno  15:47
Pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat Ukrajině první kusy začátkem roku 2027, uvedl ve čtvrtek prezident výrobce letadel Aero Vodochody Viktor Sotona. Univerzální skyfoxy by mohla Ukrajina využít namísto čtyř letounů L-159 české armády, o které projevila zájem už dříve, ale podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) by prodej L-159 nebyl z českého pohledu výhodný.
První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru...

První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru leteckého výcviku. (10. února 2025) | foto:  Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Viktor Sotona, prezident a CEO Aera Vodochody, stojí před prototypem letounu...
Tisková konference nově jmenovaného ministra obrany a místopředsedy vlády...
První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru...
První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru...
30 fotografií

„V současné době analyzujeme naše výrobní kapacity a možnosti úprav výrobního procesu tak, abychom byli schopni flexibilně reagovat na případný zájem o co nejrychlejší dodání letadel,“ uvedl Sotona.

V případě oslovení Ukrajinou prezident předpokládá, že by první vyrobené letouny mohlo Aero dodat na začátku příštího roku a další v roce 2028.

Sobectví, kritizuje Pavel vládu za to, že nechce prodat letadla Ukrajině

Aktuální výrobní kapacita činí 12 letadel ročně, maximální kapacita je až 18 letadel ročně. „O přesné alokaci vyrobených letadel v příštím roce zatím nebylo rozhodnuto a vždy závisí na konkrétních smluvních dohodách a prioritách stanovených se zákazníky. V tomto kontextu je reálné i to, že by celoroční výrobní kapacita mohla být alokována jednomu zákazníkovi,“ dodal Sotona.

Prezident Petr Pavel minulý týden řekl, že případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině by obranyschopnost Česka nenarušil. Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek při návštěvě čáslavské letecké základny zopakoval, že návrh poskytnout letouny L-159 Ukrajině má za uzavřený.

Nové letouny L-159 nedokáže Aero vyrobit, protože není možné sehnat některé díly. Skyfoxy mají oproti strojům L-159 levnější provoz a je možné je využít i při likvidaci dronů.

Proč si nevzal pořádné podklady? obul se Babiš do prezidenta kvůli letounům L-159

Ve středu Aero předalo státnímu podniku LOM Praha šestý skyfox pro výcvik českých pilotů v pardubickém Centru leteckého výcviku. Zbývající dva objednané stroje dodá do konce letošního roku.

Předloni společnost dodala stroje L-39 Skyfox Vietnamu, loni pokračovala v dodávkách pro maďarské letectvo. Do Maďarska už předalo osm letounů z 12 objednaných. Zbývající čtyři stroje budou v roce 2028.

10. února 2025
Vstoupit do diskuse (55 příspěvků)

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lživé informace, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých...

Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Zpráva washingtonského Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) uvádí, že Rusko od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 přišlo o 1,2 milionu vojáků. To je více než kterákoli...

Z týdne jen dva až tři dny. Vysoké ceny zkracují lyžařské zájezdy

Oproti jiným sezonám není Špindlerův Mlýn před Silvestrem přeplněný. (30....

Hoteliéři na horách čekají solidní obsazenost během jarních prázdnin na úrovni 80 až 85 procent. Přes tato optimistická čísla se trend v dovolených Čechů vyrážejících za zimní pokrývkou zásadně mění....

29. ledna 2026  15:57

Orbán už je unavený, míní většina Maďarů. Jeho voliči chtějí proruskou náhradu

Maďarský premiér Viktor Orbán (18. prosince 2025)

Premiér Viktor Orbán už je unavený a nezpůsobilý nadále vést zemi. Podle nejnovějšího reprezentativního průzkumu společnosti Publicus si to myslí 55 procent maďarské populace. Oslovení respondenti už...

29. ledna 2026  15:52

Letouny L-39 místo L-159? Aero Vodochody je mohou Ukrajincům dodat už v roce 2027

První dva nové letouny L-39 Skyfox vstoupily do služby v pardubickém Centru...

Pokud by Ukrajina projevila zájem o letouny L-39 Skyfox, bylo by možné dodat Ukrajině první kusy začátkem roku 2027, uvedl ve čtvrtek prezident výrobce letadel Aero Vodochody Viktor Sotona....

29. ledna 2026  15:26,  aktualizováno  15:47

Pardubický magistrát otočil. Stovky milionů na provoz arény Dědkovi nedá

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Měsíce jednali pardubičtí radní s majitelem hokejového Dynama Petrem Dědkem o možné provozní dotaci arény, kterou chce miliardář postavit na severovýchodním okraji krajského města. Už v pondělí měli...

29. ledna 2026  15:46

Dálnici D46 zablokoval požár dálkového autobusu, policie evakuovala 35 lidí

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje kolem milionu korun.

29. ledna 2026  14:29,  aktualizováno  15:36

To, že teď zákon chrání státní úředníky, je mýtus, řekl ministr Tejc

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Jeroným Tejc, ministr spravedlnosti. (13....

Poslanci na mimořádné schůzi jednají o návrhu o státních zaměstnancích, kterým chce vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě usnadnit propouštění státních úředníků. „To, že zákon teď chrání úředníky,...

29. ledna 2026  5:52,  aktualizováno  15:35

Vzniká biografie Miloše Zemana. Píše ji historik Macháček, autor Gustáva Husáka

Exprezident Miloš Zeman při debatách v pivovaru na Ládví. (2. října 2025)

Na podzim vyjde biografie exprezidenta Miloše Zemana. Na knize pracuje oceněný historik Michal Macháček. Ten svou prací mapuje životy velkých politických osobností. Do povědomí veřejnosti se dostal...

29. ledna 2026  15:31

VIDEO: Ruskou školačku drsně šikanovali. Smějí se jí, že její otec zemřel ve válce

Dvanáctiletá školačka z Rostovské oblasti se stala terčem dlouhodobé šikany

Ruští školáci v Rostovské oblasti šikanovali dívku, jejíž otec zemřel ve válce na Ukrajině. Vysmívali se jí, že oni na rozdíl od ní tátu stále mají. Na sociální sítě umístili video, kde jí jeden...

29. ledna 2026  15:20

Ministr Macinka příští týden poprvé ve funkci navštíví USA. Zúčastní se konference

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Český ministr zahraničí Petr Macinka oznámil, že příští týden navštíví USA. Měl by se zúčastnit mimo jiné ministerské konference o kritických minerálech, která se koná 4. února ve Washingtonu. Půjde...

29. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  15:05

Dva klíčové koridory severu Evropy. NATO chce kvůli Rusům střežit i pobřeží Norska

Premium
Britské armádní komando na arktickém cvičení v Norsku (6. ledna 2026)

Severoatlantická aliance usiluje tváří v tvář vyhrocené geopolitické situaci o posílení obrany strategicky důležitých bodů v Arktidě. Norsko se zvláště zaměřuje na vody u svých ostrovů, kudy může...

29. ledna 2026

Nápor na specialisty. Praktici nově odhalují nemoci srdce a ledvin při prevenci

ilustrační snímek

Od 1. ledna vstoupila v platnost Novela vyhlášky o preventivních prohlídkách, která rozšiřuje jejich náplň o prevenci kardiovaskulárních onemocnění a také chronického onemocnění ledvin. Praktičtí...

29. ledna 2026  14:49

Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řeší desítky nehod

U obce Třebnice na Domažlicku havarovala 4 osobní auta. Jedno z nich skončilo...

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikují dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásí řidiči...

29. ledna 2026  7:49,  aktualizováno  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.