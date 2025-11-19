Česká podpora Ukrajiny? Mezi rétorikou a realitou byl rozdíl, říká končící zmocněnec

Premium

Tomáš Kopečný | foto:  Jan Zatorsky, MAFRA

Matyáš Müller
  20:00
Po třech letech končí vládnímu zmocněnci pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáši Kopečnému funkční období. V rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za tím, co mohlo dopadnout lépe, popisuje korupci na Ukrajině a předesílá své další plány.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Konec války na Ukrajině se zdá být v nedohlednu. Není pro potenciální investory velké riziko tam něco rozjíždět?
Jezdil jsem s investory do Charkova, do Dnipra, prostě na východ, kde je válka. Hlavní riziko pro investory není to válečné, ale ekonomické. Korupce. Když investujete, nesmíte narazit na nedůvěryhodné lidi, kteří by vás podvedli. Je důležité mít dostatečný aparát na to, abyste dokázal rozeznat, kdy už je riziko příliš vysoké na to, že by se peníze mohly ztratit.

Když jsem se u stolu potkal s největšími donory na podporu Ukrajiny, tak jsem ani nemohl nikdy říct, kolik česká vláda reálně dává, protože příště by mě už nepozvali.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

Česká podpora Ukrajiny? Mezi rétorikou a realitou byl rozdíl, říká končící zmocněnec

Premium
Tomáš Kopečný

Po třech letech končí vládnímu zmocněnci pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáši Kopečnému funkční období. V rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za tím, co mohlo dopadnout lépe, popisuje korupci na Ukrajině a...

19. listopadu 2025

Hodný Putin? Ve vedení AfD to vře, postoj k Rusku štěpí stranu na dva tábory

Premium
Spolupředsedové strany AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla v Bundestagu (6....

Nacionalistická Alternativa pro Německo (AfD) prochází zatěžkávací zkouškou. Ač strana v poslední době vévodí předvolebním průzkumům, uvnitř ní to vře. Jádrem sporu se stal vztah k Rusku a obvinění,...

19. listopadu 2025

Napadl sníh a vyrojili se sobi. Skotsko zaskočil první „vánoční“ dopravní kolaps

Sobi ze stáda Cairngorm, jediného volně žijícího stáda v Británii, zastavili...

Řidiči ve Skotsku museli mimo zledovatělé plochy a napadaný sníh řešit také další netradiční dopravní situaci. Cestu jim totiž nedaleko města Aviemore zkřížilo a na nějakou dobu zablokovalo...

19. listopadu 2025  19:43

Kladivem rozbil vitrínu zlatnictví. Lupiče na útěku zneškodnil náhodný svědek

Muž ve zlatnictví v centru Pardubic začal kladivem rozbíjet vitrínu. (19....

Dramatická scéna se odehrála ve středu v půl páté odpoledne v centru Pardubic. Muž začal kladivem rozbíjet vitrínu jednoho ze zlatnictví na městské Třídě Míru. Mluvčí pardubické policie Markéta...

19. listopadu 2025  19:41

Izraelci udeřili na Gazu, reagovali na střelbu teroristů. Zemřelo nejméně 22 lidí

Palestinci procházejí zničeným Pásmem Gazy. (19. listopadu 2025)

Při středečních úderech Izraele v palestinském Pásmu Gazy zemřelo nejméně 22 lidí, příměří navzdory. Uvedla to tamní civilní obrana. Izraelská armáda útoky potvrdila s tím, že byly reakcí na střelbu...

19. listopadu 2025  19:02,  aktualizováno  19:39

Jako třináct fotbalových hřišť. V Brně a okolí se rozjíždí nové solární elektrárny

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních...

Společnosti CTP a ČEZ ESCO spouštějí společný projekt - největší síť střešních fotovoltaik na jižní Moravě. Ročně nové soláry vyrobí objem energie odpovídající spotřebě patnácti set průměrných...

19. listopadu 2025  19:35

Trumpovi lidé mají nový mírový plán pro Ukrajinu, konzultují ho s Ruskem

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát...

19. listopadu 2025  6:29,  aktualizováno  18:39

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně však se probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Žloutenka A láme rekordy. V Česku se rozprostřela jako naposledy v roce 1989

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza...

Epidemie žloutenky typu A bude letos v Česku největší za posledních 46 let. Do středy onemocnělo 2 640 lidí a 29 zemřelo na selhání jater. Infekce už převýšily počet 2 624 českých pacientů z roku...

19. listopadu 2025  17:44

Státní terorismus, obvinili Poláci ze sabotáže Rusko. A mobilizují tisíce vojáků

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v Sejmu (19. listopadu 2025)

Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski označil za akt státního terorismu víkendovou sabotáž na železniční trati, po které se mimo jiné přepravují zbraně pro Ukrajinu. Zároveň slíbil odpověď, jež...

19. listopadu 2025  10:57,  aktualizováno  17:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nová atrakce v Benátkách. Mezi vaporetty skáče divoký delfín a nechce zpět do moře

Delfín Mimmo v Benátkách

Benátky mají novou, překvapivou atrakci. Lagunu obývá divoký delfín, který radostně skáče nad hladinu i mezi loděmi. Mladý samec se tu zjevně cítí jako doma, protože záchranná mise s cílem vyvést ho...

19. listopadu 2025  17:39

Elektřina ho skoro zabila, před amputací mu lékaři zachraňovali znetvořenou ruku

Osmatřicetiletého muže zasáhl elektrický proud, lékaři v Brně mu zachránili...

Osmatřicetiletý Tomáš se letos v červnu při práci dostal do kontaktu s uvolněným telefonním kabelem, který visel z vedení vysokého napětí. Když se ho pokusil odstranit, zasáhl jej elektrický proud....

19. listopadu 2025  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.