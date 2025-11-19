Konec války na Ukrajině se zdá být v nedohlednu. Není pro potenciální investory velké riziko tam něco rozjíždět?
Jezdil jsem s investory do Charkova, do Dnipra, prostě na východ, kde je válka. Hlavní riziko pro investory není to válečné, ale ekonomické. Korupce. Když investujete, nesmíte narazit na nedůvěryhodné lidi, kteří by vás podvedli. Je důležité mít dostatečný aparát na to, abyste dokázal rozeznat, kdy už je riziko příliš vysoké na to, že by se peníze mohly ztratit.
Když jsem se u stolu potkal s největšími donory na podporu Ukrajiny, tak jsem ani nemohl nikdy říct, kolik česká vláda reálně dává, protože příště by mě už nepozvali.