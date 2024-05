Musíme to řešit rychle, říká Válek. TOP 09 má po konci Tuleji čtyři možnosti

Hledá se nový ministr. Zn.: Rychle. Takový inzerát by si teď mohla dát vládní TOP 09 poté, co rezignoval kandidát na ministra pro vědu, výzkum a inovace Pavel Tuleja. „Musíme to řešit rychle,“ řekl první místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek, který tvrdil novinářům, že se o rezignaci Tuleji dozvěděl od nich. Odmítl odpovědět na otázku, zda je ve hře i to, že post zůstane neobsazen.