Válek nechá prověřit ředitele fakultních nemocnic. Čas mají do konce října

Válek v sobotu napsal, že nařízení se týká všech nemocnic, jejichž roční aktiva přesahují jednu miliardu korun, tedy prakticky všech fakultních nemocnic. Osvobozeni jsou podle něj ředitelé menších psychiatrických nemocnic.
„Ředitelé fakultních nemocnic spravují miliardové rozpočty a rozhodují o zakázkách, které zásadně ovlivňují kvalitu a dostupnost péče pro všechny občany. Proto jsem rozhodl, že každý z nich musí projít bezpečnostní prověrkou na stupeň důvěrné. Smyslem tohoto opatření je ochránit zdravotnictví před riziky, která ukázaly i nedávné kauzy,“ napsal na sociální síti ministr.
Podle Novinek podnětem k prověření šéfů nemocnic byla pro ministra korupční kauza kolem motolské nemocnice, která podle Válka ukázala, že současný doklad o bezpečnostní způsobilosti není dostatečný.
Kauza kolem největšího zdravotnického zařízení v zemi propukla letos v únoru po policejním zásahu, kterým vyvrcholilo několikaleté vyšetřování podezření na korupci. Policisté zadrželi a později obvinili dlouholetého ředitele nemocnice a někdejšího sociálnědemokratického ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, jeho náměstka Pavla Budinského nebo vlivného advokáta a tehdejšího šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu. Celkem bylo z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, praní špinavých peněz nebo z poškození finančních zájmů EU obviněno 18 lidí.
Po obvinění Ludvíka byl vedením Motola pověřen šéf Nemocnice Na Homolce Petr Polouček. V tomto týdnu Válek oznámil, že od 1. ledna 2026 se Motol i Homolka sloučí do jedné, která ponese název Fakultní nemocnice v Motole a Na Homolce. Spojené nemocnice povede od ledna Polouček, výběrové řízení ministerstvo nevypíše.
Po sloučení těchto dvou zařízení tak ministerstvo bude zřizovat 11 fakultních nemocnic místo nynějších 12, doplnily Novinky.