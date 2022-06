Covid se vrací, ale další lockdowny nechci, říká ministr Válek

Spí české zdravotnictví po covidu? Na vašem Twitteru píšete o Ukrajině, o výročí parašutistů víc než o zdravotnictví.

To určitě ne. Chystáme několik zásadních změn, většinou na úrovni ministerských vyhlášek, ale co je zásadní, jsou dva body – tím prvním je příprava na podzim, na covid. Budou narůstat počty pozitivních případů, budou narůstat do poloviny července, v srpnu budeme zpět na červnových číslech. V září musíme začít očkovat, zaplať pánbůh už je to věc odborná, už se do toho nepletou politici.

Global health. To je, když chcete dosáhnout, aby každý senior vypadal jako Helenka Vondráčková. Vlastimil Válek ministr zdravotnictví