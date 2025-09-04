V rozpočtu chybí peníze na prevenci AIDS, řekl Válek. Agendu má převzít úřad vlády

Meziroční pokles návrhu rozpočtu o 4,7 miliardy souvisí v drtivé většině se stavem čerpání evropských peněz na projekty, které už jsou zajištěny, řekl dnes Válek novinářům.
Zdůraznil, že zdravotní péče je hrazena z rozpočtů zdravotních pojišťoven, jejichž příjmy porostou a v rezervách mají 45 miliard korun. V péči o pacienty se tak podle něj nedostatek peněz neodrazí.
Válek řekl, že se v jednání o rozpočtu necítí být poraženým. Letos rozpočet ministerstva zdravotnictví rostl nejvíc ze všech kapitol, meziročně o téměř 53 procent, návrh na příští rok počítá s poklesem o více než čtvrtinu.
|
Připlácení za péči u lékaře prosadím. Válek o nadstandardech, lécích i kauze Motol
Z ministerstev má pokles největší. Šetřit bude muset podle návrhu zejména na evropských projektech, kam má jít příští rok 3,3 miliardy místo letošních 7,8 miliardy. Evropské fondy byly ale i za letošním nárůstem.
„Částka z evropského fondu obnovy byla dána maximální v tomto roce, tak jsem to chtěl, a v příštím roce dostavíme se zbytkem peněz, v tom je hlavní pokles zhruba 4,5 miliardy korun,“ uvedl Válek.
Řekl, že jde třeba o dostavbu onkologického centra v pražském Motole a posílení dalších pracovišť. Současně v rozpočtu jsou peníze na projekty, které nyní nemocnice staví, jde například o přesun a restrukturalizace porodnice v Brně a další projekty v Hradci Králové či Ostravě. Částky určené na vědu a výzkum snížené na příští rok nebyly.
|
Praktických lékařů bude přibývat, čekání na vyšetření zkrátí eŽádanka, věří Válek
„Loni o mně říkali, že jsem vítěz, protože mám největší navýšení. Já jsem žádný vítěz nebyl, peníze přišly z Evropské unie a protekly do zdravotnických zařízení. Dnes, říkáte, že jsem poražený. To také není pravda, protože ty peníze se rozpustily, stavby probíhají, musí se dokončit do poloviny příštího roku. Elektronizace jede, všechny peníze byly vysoutěženy,“ řekl Válek.
V případě nezákonných sterilizací počítá stejně jako v letošním roce s pravidelných dorovnávání rozpočtu z rozpočtové rezervy. Jde podle něj o logické řešení, protože úřad neví, kolik žádostí bude.
Ministerstvo se také domnívá, že chybí část peněz na kofinancování některých projektů, pokud ale podle Válka přijdou z EU, stanou se součástí rozpočtu a budou přesunuty jako výdaj.
Rozpočet musí vláda projednat do října
Státní rozpočet je navržený se schodkem 286 miliard korun a vláda ho musí projednat do konce září. Po říjnových volbách o něm pak bude jednat Sněmovna v novém složení. Meziroční pokles je navržený u kapitol týkajících se výdajů na zdravotnické programy (o 4,6 miliardy) a na lůžkovou péči (o 440 milionů).
Růst by měly naopak výdaje, které lze vykázat do požadavku NATO na obranu státu, kde je plánováno na příští rok 40,5 milionu korun, a částka pro zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví. Těm letos mělo jít 1,6 miliardy korun, pro příští rok jsou v návrhu 2,1 miliardy.
|
Válek létá do Dubaje s šéfem IT firmy, která od resortu dostává milionové zakázky
Podle ministerstva se z této kapitoly hradí výdaje na leteckou záchrannou službu (649 milionu Kč), příspěvek krajům na zdravotnickou záchrannou službu, pro Český červený kříž a provoz zdravotních ústavů a dalších organizačních složek státu.
Na výzkum a vývoj ve zdravotnictví by příští rok mělo jít 1,98 miliardy, zhruba stejně jako letos. Mírně porostou výdaje na státní správu, které zahrnují i výdaje na platy zaměstnanců ministerstva a jeho přímo řízených organizací, které nejsou placené z veřejného zdravotního pojištění.
Zdravotní pojišťovny by v příštím roce měly hospodařit podle zprávy analytické komise k dohodovacímu řízení s 546 miliardami korun. Ze státního rozpočtu do systému půjde za státní pojištěnce, jako jsou děti, senioři nebo nezaměstnaní, 158,4 miliardy korun, meziročně o asi 4,5 miliardy víc.