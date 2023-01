Dorazí půl milionu antibiotik, slíbil Válek. Varoval před skupováním léků

„Je to celoevropský problém a my ho řešíme velmi aktivně,“ komentoval Válek na tiskové konferenci výpadek antibiotik. Řekl, že situace je složitá jak pro lékaře, tak pro lékárníky a pacienty a apeloval na lidi, aby léky neskupovali. Přislíbil, že během ledna a února dorazí půl milionu antibiotik.

Léčiva zamíří primárně do běžných lékáren a ne do nemocnic, kde mají širší možnosti toho, co mohou pacientovi podat.

Ministr ujistil, že se nestane, že by pacient nedostal antibiotikum. „Vždycky bude a je dostupná alternativa, aby si pacient mohl vybrat... Je nulová šance, aby bylo zdraví člověka ohroženo, protože chybí lék,“ řekl.

Vlastimil Válek: To klíčové, co vám před začátkem poslední prezidentské debaty chci říct je, že během ledna a února dorazí od řady výrobců téměř půl milionu balení antibiotik v různých kategoriích. Další dodávky řešíme. Podrobnosti představím na zítřejší tiskové konferenci. Nalaďte si nás v 9:15.

Není podle něj však možné zabránit lidem z cizích zemí, aby si sem nejezdili pro léky. „Proto je po mě stejně prioritní zajistit dostatek léků na celoevropské úrovni,“ poznamenal s tím, že nic jiného posledních šest týdnů neřeší.

Náměstek Jakub Dvořáček uvedl, že oslovili členské státy a v příštím týdnu se mají konat první jednání, ze kterých vyjde, jaké druhy léčiv by měla hromadně nakoupit Evropská unie.

Do Česka již dorazilo 11 tisíc balení základních penicilinů, to je zhruba týdenní spotřeba u nás, podle Dvořáčka budou v pondělí v systému. „Na začátku března by měla být situace naprosto stabilní,“ dodal.

K nedostatku léků se ve Sněmovně vyjadřoval také předseda vlády Petr Fiala. Podle něj má v příštím týdnu do Česka dorazit mimořádná dodávka penicilinových antibiotik a do konce ledna by měly dorazit i desítky tisíc balení dětských antipyretik.

Na konci roku se Česko potýkalo s nedostatkem dětského sirupu Nurofen. Chyběly i dětské čípky na srážení horečky. Nedostatek byl podle odborníků způsobený jak vyšší nemocností, tak ale z velké míry i panikou. „Roky chodíme v rouškách, byly tvrdé lockdowny a přirozená imunita letěla dolů,“ vysvětlil Válek.

Válek nyní připomněl, že dovezli 344 tisíc balení sirupu. „Bavíme se o lécích pro 300-500 tisíc dětí,“ řekl Válek s tím, že dovezli léčivo pro každé dítě, které to potřebovalo.