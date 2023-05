Problém s nedostatky přetrvává, lékem může být novela zákona či legislativa

„Na konci května se situace s nedostatkem léků bude zlepšovat, protože se zlepší počasí,“ vykreslil blízkou budoucnost na trhu s léčivy vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. V České televizi vysvětlil, že díky zlepšení počasí, již nebude taková poptávka po antibiotikách v jižních zemích Evropy, a tak bude možnost dovézt více těchto léků k nám. Poukázal však na to, že v těchto zemích jsou ale stále nedostatky jiných léčiv.

Na podzim se může problém opakovat

Pediatři varují před dalšími výpadky léků na podzim letošního roku. „Mám velké obavy, proto chystáme legislativu, spolu s 16 dalšími zeměmi, která nám s těmito problémy pomůže.“ dodal Válek. V červnu také chce návrh novely zákona (o léčivech, která výrobcům léčiv ukládá mít dvouměsíční skladové zásoby) podat do zrychleného projednávání, aby byl v říjnu schválen senátem a mohl rovnou vstoupit v platnost.

Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs v této souvislosti v pořadu Otázky Václava Moravce apeloval na to, aby byly farmaceutické firmy státními úřady trestány, když nesplní svou povinnost a nedodají České republice dostatek léků. Podle něj by se mělo přistoupit k opatřením, jako je například shánění léků mimo Evropskou unii u výrobců, kteří mají kvalitní výrobu i léčiva. Nyní se o tomto řešení vedou jednání. „Tlak na výrobce je potřeba vyvinout, nyní to je nepřijatelné, je to potřeba řešit, musíme mít zásoby.“

Ministr zároveň řekl, že bude chtít rozšířit seznam léků bez doplatku. V rámci připravovaného vládního konsolidačního balíčku, který má pomoci snížit deficit státního rozpočtu, bude požadovat, aby byly do nejnižší daňové sazby zahrnuty všechny zdravotnické a léčivé prostředky, které jsou na seznamu Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Válek odmítl, že by připravovaný vládní konsolidační balíček vytvořením pouze dvou daňových sazeb zdražil lidem léky. Ty jsou v současné době v nejnižší desetiprocentní sazbě. Vláda chce sjednotit desetiprocentní a patnáctiprocentní sazbu, výši nové sazby zatím nezveřejnila.

Podle Válka ale všechny léčivé a zdravotnické prostředky nejsou pouze v nejnižší sazbě, některé jsou v současné době i v nejvyšší jednadvacetiprocentní sazbě. „Budu chtít, aby všechny zdravotnické prostředky, které mohou být, a všechny léky, léčivé prostředky, které jsou na seznamu SÚKL, byly v nejnižší kategorii,“ řekl. Mohla by se tak snížit cena třeba u jehel a injekčních stříkaček, které jsou důležité pro diabetiky, dodal.