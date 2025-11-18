Nevím, co dělá, tvrdil Válek o svém příteli z golfu. Na schůzce s ním řešil IT byznys

„Já vůbec netuším, co dělá profesně… A upřímně řečeno, je mi to ukradené,“ uvedl Válek letos v březnu.
|
Válek létá do Dubaje s šéfem IT firmy, která od resortu dostává milionové zakázky
Že práce není předmětem společných diskusí, zopakoval i během léta pro televizi Nova. „Když spolu jedeme hrát golf, tak se spolu bavíme o golfu, o vínu – to je potřeba přiznat – a o krevetách, ale určitě se nebavíme o práci a o byznysu,“ uvedl tehdy Válek. Podle portálu Seznam Zprávy však končící ministr nemluvil pravdu.
Pracovní schůzka v Brně
Válek a Sameš, který působí jako nejvyšší šéf IT skupiny firem Aricoma, Group, se podle portálu pracovně potkali už v březnu 2022. Schůzka se konala v brněnské restauraci Noem Arch a týkala se informačních systémů ve zdravotnictví a budoucnosti aplikace Tečka, kde firma Aricoma působila jako subdodavatel.
Schůzky se tehdy zúčastnili i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, šéf jeho IT oddělení a další zaměstnanec firmy Aricoma.
„Byl jsem jednoduše vyzván, abychom se pobavili s jedním potenciálním dodavatelem. Takhle probíhají schůzky se všemi IT firmami, které dodávají nějaké komponenty nemocničních informačních systémů,“ řekl Dušek.
Podle mluvčího firmy Aricoma Michala Malysy se nejednalo o konkrétní zakázku, ale o standardní schůzku, kde se řešila koncepce a zpracování dat v oblasti digitalizace zdravotnictví a možnosti využití aplikace Tečka.
|
Připlácení za péči u lékaře prosadím. Válek o nadstandardech, lécích i kauze Motol
„Šlo o standardní diskuzi, jakých vedeme s našimi zákazníky jako odborníci na IT nespočet. Bez nich by totiž vůbec nebylo možné spolupráci rozvíjet,“ popsal Malysa.
Ministr si to nespojil
Po dotazu na zmíněnou schůzku Válek uvedl, že o pracovní pozici svého dlouholetého přítele věděl, když se ho ale novináři tázali v březnu, „nespojil“ si to. Tehdy pouze potvrdil, že společně jezdí do Dubaje. Popíral ale, že by věděl o Samešově angažmá v IT společnosti, která vyhrává ve zdravotnictví zakázky za desítky až stovky milionů.
„V momentě, kdy byl dotaz položen, si to pan ministr jen nespojil, protože nahlíží na Milana Sameše jako na kamaráda a bývalého pacienta, se kterým práci neřeší,“ uvedl za ministra jeho mluvčí Ondřej Jakob.
Jakob ale odmítl, že by se na schůzce řešili jakékoli konkrétní zakázky. Podle Ladislava Duška jsou podobná jednání s firmami běžná.
Seznam Zprávy současně uvedly, že neexistují důkazy, že by Válek jako ministr „přihrával“ Aricomu jakékoliv zakázky.