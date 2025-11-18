Nevím, co dělá, tvrdil Válek o svém příteli z golfu. Na schůzce s ním řešil IT byznys

Autor:
  9:17
Ministr zdravotnictví v demisi Vlastimil Válek podle portálu Seznam Zprávy lhal o tom, že nezná povolání svého přítele, ředitele společnosti Aricoma Milana Sameše, se kterým jezdí na golfové zájezdy do Dubaje. V roce 2022 spolu přitom jednali o IT ve zdravotnictví. Válek nyní uvedl, že si dříve povolání se svým přítelem nespojil. Důkazy, že by ministr firmu protěžoval, neexistují.
První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek před...

První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek před jednáním vedení strany (7. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek po jednání vlády na tiskové konferenci...
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...
První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek před...
10 fotografií

„Já vůbec netuším, co dělá profesně… A upřímně řečeno, je mi to ukradené,“ uvedl Válek letos v březnu.

Válek létá do Dubaje s šéfem IT firmy, která od resortu dostává milionové zakázky

Že práce není předmětem společných diskusí, zopakoval i během léta pro televizi Nova. „Když spolu jedeme hrát golf, tak se spolu bavíme o golfu, o vínu – to je potřeba přiznat – a o krevetách, ale určitě se nebavíme o práci a o byznysu,“ uvedl tehdy Válek. Podle portálu Seznam Zprávy však končící ministr nemluvil pravdu.

Pracovní schůzka v Brně

Válek a Sameš, který působí jako nejvyšší šéf IT skupiny firem Aricoma, Group, se podle portálu pracovně potkali už v březnu 2022. Schůzka se konala v brněnské restauraci Noem Arch a týkala se informačních systémů ve zdravotnictví a budoucnosti aplikace Tečka, kde firma Aricoma působila jako subdodavatel.

Schůzky se tehdy zúčastnili i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, šéf jeho IT oddělení a další zaměstnanec firmy Aricoma.

„Byl jsem jednoduše vyzván, abychom se pobavili s jedním potenciálním dodavatelem. Takhle probíhají schůzky se všemi IT firmami, které dodávají nějaké komponenty nemocničních informačních systémů,“ řekl Dušek.

Podle mluvčího firmy Aricoma Michala Malysy se nejednalo o konkrétní zakázku, ale o standardní schůzku, kde se řešila koncepce a zpracování dat v oblasti digitalizace zdravotnictví a možnosti využití aplikace Tečka.

Připlácení za péči u lékaře prosadím. Válek o nadstandardech, lécích i kauze Motol

„Šlo o standardní diskuzi, jakých vedeme s našimi zákazníky jako odborníci na IT nespočet. Bez nich by totiž vůbec nebylo možné spolupráci rozvíjet,“ popsal Malysa.

Ministr si to nespojil

Po dotazu na zmíněnou schůzku Válek uvedl, že o pracovní pozici svého dlouholetého přítele věděl, když se ho ale novináři tázali v březnu, „nespojil“ si to. Tehdy pouze potvrdil, že společně jezdí do Dubaje. Popíral ale, že by věděl o Samešově angažmá v IT společnosti, která vyhrává ve zdravotnictví zakázky za desítky až stovky milionů.

„V momentě, kdy byl dotaz položen, si to pan ministr jen nespojil, protože nahlíží na Milana Sameše jako na kamaráda a bývalého pacienta, se kterým práci neřeší,“ uvedl za ministra jeho mluvčí Ondřej Jakob.

Jakob ale odmítl, že by se na schůzce řešili jakékoli konkrétní zakázky. Podle Ladislava Duška jsou podobná jednání s firmami běžná.

Seznam Zprávy současně uvedly, že neexistují důkazy, že by Válek jako ministr „přihrával“ Aricomu jakékoliv zakázky.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Má Putin Trumpovy explicitní fotky? Bílým domem zatřásly Epsteinovy e-maily

Archivní snímek Donalda Trumpa s Billem Clintonem ze začátku tisíciletí.

Nové e-maily z kauzy okolo zemřelého odsouzeného sexuálního predátora Jeffrey Epsteina obsahují zmínku o fotkách Donalda Trumpa „kouřícího Bubbu“. „Bubba“ se přezdívá bývalému prezidentu Billu...

Vážná nehoda zastavila D4 na Písecku. Dálnice ráno klouzala, už je průjezdná

Vážná nehoda na D4 na Písecku. (18. listopadu 2025)

Vážná nehoda v úterý ráno zastavila provoz na dálnici D4 na Písecku mezi exity Mirotice a Lety ve směru na Prahu. Havárie se stala kolem 6:00 a dva lidé při ní utrpěli zranění. Dálnice byla ve směru...

18. listopadu 2025  7:01,  aktualizováno  9:34

Nevím, co dělá, tvrdil Válek o svém příteli z golfu. Na schůzce s ním řešil IT byznys

První místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek před...

Ministr zdravotnictví v demisi Vlastimil Válek podle portálu Seznam Zprávy lhal o tom, že nezná povolání svého přítele, ředitele společnosti Aricoma Milana Sameše, se kterým jezdí na golfové zájezdy...

18. listopadu 2025  9:17

Dva typy žloutenek i HIV. Češi se tento týden mohou nechat zdarma otestovat

Zdravotnice odebírá krev v mobilním checkpointu před sídlem ministerstva...

Pohlavně přenosných nemocí v Česku po letech opět přibývá. Tisíce lidí však netuší, že se nakazili. V těchto dnech může každý snadno zjistit, zda netrpí některou z několika nebezpečných virových...

18. listopadu 2025  9:05

K chrámu přibude neobvyklá kašna, tvořit ji bude socha, žlábek i báseň opata

Na prostranství u kostela sv. Prokopa vznikne nová kašna se sochou patrona...

Do centra Žďáru přibude další umělecké dílo. U prokopského kostela vznikne originální kašna, doplněná sochou patrona chrámu - svatého Prokopa. Autorem bronzové 1,5 metru vysoké skulptury je...

18. listopadu 2025  8:29

Další ruský útok na Charkovskou oblast. Sedmnáctiletá dívka zemřela

Sledujeme online
Následky ruského útoku v Charkovské oblasti (snímek je ze 17. listopadu 2025)

Ruský raketový útok zabil v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny sedmnáctiletou dívku a zranil nejméně devět lidí. Dronové útoky hlásí správa sousední Dněpropetrovské oblasti. Rusko uvedlo, že jeho...

18. listopadu 2025  7:47

Trumpovo tažení proti drogám. Nevyloučil útok na Mexiko, mluvit s ním chce Maduro

Americký prezident Donald Trump podepsal návrh zákona, který po bezmála 43...

Americký prezident Donald Trump v noci na úterý řekl, že by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Zároveň prohlásil, že chce o zastavení pašování jednat...

18. listopadu 2025  7:02

Mezinárodní síly mohou zamířit do Gazy, rozhodla OSN. Hamás je proti

Záběr na Pásmo Gazy (11. října 2025)

Rada bezpečnosti OSN v noci na úterý schválila rezoluci počítající s vysláním mezinárodních sil do Pásma Gazy a s možností budoucí cesty k palestinskému státu. Proti se postavilo teroristické hnutí...

18. listopadu 2025  6:29

Investujte do emocí: Diamantový šperk jako ideální vánoční dárek

Ve spolupráci
VVDiamonds

Hledáte vánoční dárek s trvalou hodnotou? Diamantový šperk není jen luxusní pozornost, je to nákup rodinné památky, která spojuje emoce, radost a investici. Nicméně, pro laika může být výběr takového...

18. listopadu 2025

Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB

Premium
Karin Kubelková (11. listopadu 2025)

Podle odhadu statistického úřadu stoupla tuzemská ekonomika v letošním třetím čtvrtletí o 2,7 procenta. Takhle rychlé tempo čekal málokdo. Vypadá to tedy, že obávaná americká cla se ekonomiky nijak...

18. listopadu 2025

Kolem D4 mají stát obří větrníky vysoké až 250 metrů. Místní to rozděluje už teď

Premium
ilustrační snímek

Když jedete po nejmodernější české dálnici D4, kterou postavili z jižních do středních Čech a dále na Prahu jako vůbec první soukromí investoři, někde v polovině znejistíte. Zhruba od Letů do Milína...

18. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Operátoři letos o Vánocích zamířili i do města husitů

Mobilní operátoři doprovázejí své vánoční nabídky tematicky laděnými reklamními...

Všichni tuzemští mobilní operátoři již představili své letošní vánoční nabídky. Zákazníkům přinášejí řadu slev, nabízejí i šanci vyhrát zájezd za Santou a také nějaké drobné dárky. I letošní kampaně...

18. listopadu 2025

Jen omluva od BBC nestačí. Zjevné lži a zkreslování se staly rutinou, zní z Izraele

Premium
Izraelská herečka a herec v roli reportérů BBC, Rachel a Haryho. V satirickém...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Moderátorka stanice BBC Rachel: „Izrael bombardoval nemocnici v Gaze a zabil stovky nevinných lidí.“ Na obrazovce se objeví číslo 500. Moderátorka: „Víc. Přidejte!“ Číslo je přepsáno na 750. Rachel:...

18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.